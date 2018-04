Blackfoot topples Century

BLACKFOOT BRONCOS (12) AT CENTURY DIAMONDBACKS (5)

BLACKFOOT BRONCOS AB R H BI CENTURY DIAMONDBACKS AB R H BI

Cayden Cornell 4 2 2 0 Porter Smith 4 0 2 1

Joseph Maddox 3 2 2 1 Austin Losser 5 0 0 0

Jace Jorgensen 3 2 3 1 Ben Ditton 3 0 0 0

Emerson Stucki 4 0 0 0 Nate Manning 2 1 0 0

Kyson Van Orden 1 1 0 0 Luke Grow 3 1 0 0

Caleb Wilson 3 1 3 3 Skylar Warner 0 2 0 0

Chase Turner 5 0 2 1 Hudson Williams 2 1 0 1

Carlos Pimentel 4 1 0 0 Easton Lucero 2 0 0 1

Payson Mills 3 1 1 0 Cole Roske 4 0 1 1

Ethan Case 1 1 0 0

Carter Cooper 3 1 1 2

TOTALS 34 12 14 8 TOTALS 25 5 3 4

BLACKFOOT BRONCOS 001 212 6 -- 12

CENTURY DIAMONDBACKS 020 000 3 -- 5

LOB--BLACKFOOT BRONCOS 10, CENTURY DIAMONDBACKS 12.

ERR--Cayden Cornell, Carter Cooper (2), Luke Grow, Easton

Lucero (2). 2B--Jace Jorgensen, Joseph Maddox, Caleb Wilson.

3B--Payson Mills. SACF--Carter Cooper. SACB--Joseph Maddox,

Carlos Pimentel, Cayden Cornell. SB--Jace Jorgensen, Caleb

Wilson, Nate Manning (2), Ben Ditton, Skylar Warner, Porter

Smith.

BLACKFOOT BRONCOS IP H R ER BB SO HR

Payson Mills (W) 4.00 2 2 2 4 5 0

Juan Pimentel 2.00 1 3 3 6 4 0

Chase Turner 1.00 0 0 0 3 1 0

CENTURY DIAMONDBACKS

Austin Losser (L) 5.00 8 4 2 4 4 0

Skylar Warner 1.33 5 6 2 0 1 0

Easton Lucero 0.67 1 2 1 1 0 0

PB--Nate Manning (2). SO--Payson Mills (2), Cayden Cornell

(2), Carter Cooper, Ben Ditton, Hudson Williams (2), Austin

Losser, Cole Roske, Luke Grow (3), Easton Lucero, Porter

Smith. BB--Jace Jorgensen (2), Joseph Maddox, Caleb Wilson

(2), Nate Manning (2), Ben Ditton, Hudson Williams (2), Luke

Grow, Easton Lucero (2), Skylar Warner (4), Porter Smith.

(Due to unforeseen circumstances, the complete coverage of the game could not be printed on the internet or in the Thursday edition of the Morning News.