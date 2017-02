The state wrestling tournament is finishing up in Boise. Here are the current standings:

4A

1. Minico 239.0

2. Caldwell 236.5

3. Lakeland 181.0

4. Mountain Home 171.5

5. Blackfoot 115.0

3A

1. Sugar-Salem 216.0

2. Shelley 200.5

3. Snake River 177.5

4. Fruitland 149.0

5. Weiser 117.0

Check out Monday's Morning News for our full coverage.