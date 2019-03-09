student_firstNamestudent_grade
AdakaiEaston09
AgadoVictoria09
AndersenMaCenz09
AndersonCole09
AndrewDanielle09
AndrewsBrock09
AraveIsabelle09
AriwiteSadie09
BalsmeierGrace09
BarlowDavid09
BarrusJennifer09
BartoloEmanuel09
BeckNatalee09
BishopCassidy09
BloxhamKaden09
BoydReese09
ButikoferNoah09
CaldwellPrairie09
CannonChase09
CapsonRace09
CaseSydney09
CaudleRyleigh09
CooperLindsey09
CovingtonBrody09
CrapoKassandra09
CruzKaren09
DavisAubree09
DegiulioKarlee09
DeRocheKaileigh09
DespainKarli09
DespainSarah09
FisherMadisen09
GallowayJaden09
GalvanChanti09
GarciaMagaly09
GoodworthTanner09
HammondAndrea09
HansenIzzabel09
HirschiBrooklyn09
HongLacy09
HowellLexus09
HumpherysHadley09
HydeOlivia09
JacksonEmma09
JensenHannah09
JensenLauren09
JohnsonBlake09
JonesKori09
JorgensenKanniya09
KentNathan09
LaterKamri09
LindsayCarter09
Maria-CardonaJanith09
MarlattBraxton09
MartinezAvian09
McBrideEllie09
McBrideSydney09
MenefeeSidnee09
MooreLuke09
MorseDallan09
MunozZayra09
NelsonJace09
NewsomWyatt09
NicholsDennis09
NieldGenevie09
PackSamantha09
ParsonsLexy09
PayneKatelyn09
PetersonDylan09
PetersonNicholas09
PeyopeCatherine09
PhillipsPiper09
PrattElizabeth09
PreeceCamryn09
QuinteroKaebyn09
Reyes AlejandreLaura09
RicksMcKenzie09
RopeElind09
RugerRandon09
SagapoluteleBurdielyn09
SalmonKamdyn09
SanchezDessi09
SatterthwaiteAnnalise09
SayreKelsey09
SebastianDimitri09
ShepherdHarrison09
ShumwayCallie09
SmithElyssa09
SmithTaya09
Soto VegaIlse09
StewartHannah09
StoneCaitlyn09
StoneCayden09
StringhamCora09
ThomasEmree09
ThornleyAbigail09
ThurgoodMarley09
TorresEmanuel09
ToussaintMiles09
TrejoCarson09
WallChandler09
WarrenBlair09
WebbWhittney09
WehrleElliott09
WhiteheadJustin09
WilliamsLanie09
WilsonBenjamin09
WoodJoseph09
WrightKeygan09
WrightKianna09
YazzieJalesa09
AbernathyNathan10
AdamsEmilee10
AdamsShadow10
AdamsonPaige10
AndersonAnna10
ArnoldMartha10
AverettJacob10
BakerColette10
BakerPayton10
BallJaxon10
BarclayBrylie10
BronchoMaci Jo10
BurroughsCarsen10
ButikoferTabitha10
CannonHannah10
ChandlerLondon10
ChristensenApril10
ChristiansenCarter10
ClowardKayla10
CoverdaleCutter10
CrapoWesley10
CrumleySydney10
CruzDanna10
DahleCandon10
DavenportClarissa10
DavisMckrey10
DayJackson10
DespainAbby10
DiazHallie10
EddingtonKaycee10
EdmoClaire10
EspinozaManuel10
FarrisJordan10
FrasureJake10
FreeburneEthan10
GardnerJackson10
GardnerJayce10
GodfreyNoah10
GodinezVianca10
GonzalezIan10
GrimmettJace10
HansonLogan10
HatchHannah10
HendersonEmmie10
HernandezJeremy10
HurstEmma10
JohansenMia10
JohnsonBradley10
KentMacie10
LaytonCarter10
LeeLauryn10
LewisEvelynn10
LoosliGabrielle10
LopezClaudia10
LopezJuan10
MaddoxJoshua10
MadsonCorban10
MalmMaverik10
Maria-CardonaItzel10
MarotzAmber10
MorganSkyler10
MowEthan10
NeihartJosie10
OrrAubrey10
OrrJackson10
OvittDustin10
PalmerJessica10
PelayoZiraily10
PerezKrystal10
RamirezJesseni10
ReeseRonald10
RobinsonAbbie10
RojoErika10
RuedaMiranda10
San RomanDimas10
SandowThatcher10
SensenbachWilliam10
ShoemakerIan10
SmithLogan10
SmithTenleigh10
SoucieTanner10
StottLydia10
StringhamRuth10
TannerCaden10
Taufu'iMalia10
ThompsonDominik10
TrejoMarcelina10
VanOrdenKylee10
VanOrdenMcKenzie10
Von Der LiethSummer10
WadsworthMichael10
WallaceKrystyn10
WeaverTegan10
WheelerJackson10
WhitneyBaylee10
WixomDemry10
WoodStryker10
WorthingtonMorgan10
WrayMeghan10
YanceyJoseph10
YoungSydra10
AdamsAlexandria11
AdamsTayloranne11
AlbaIsmaelia11
AndersonTaylor11
ArmstrongBrock11
AustinJaxson11
BallCannon11
BarlowElizabeth11
Blackman HarlowJean11
BolinderNathan11
BrenamanAngelina11
BrightonMarisa11
CallisterLayla11
ChaffinAlexia11
ChappellNicholas11
ChristiansenAndres11
ColeColby11
ColesKenadee11
CooperCassidy11
CortezIsmael11
DahlMarie11
DavenportJoshua11
DavisKambree11
DavisNathan11
DenlingerJustin11
DespainAustin11
ElliottHunter11
EppichRylee11
EvansLacey11
FitzgeraldAndrew11
FloresMariana11
FolsomKeaton11
FriedelCody11
GallowaySavanna11
GardnerAubrey11
GuerraConnor11
GuerraMckayla11
HaddonJayson11
HallSavanna11
HarrisonJared11
HatchRachael11
HendersonKyah11
HepworthMaggie11
HirschiHanna11
HoHavy11
HumpherysHayden11
HurstKarly11
InskeepVictoria11
JensenKeeler11
JohnsonConner11
JonesAlora11
KeySierra11
LaterMcKenzie11
LeavittJaxon11
LeyshonHailey11
LujanKatye11
LyonRiley11
MedellinDayana11
MercadoAmbrie11
MercadoEstrella11
MillerKaitlyn11
MorganJoshua11
MoserAmanda11
NashSaige11
NeffKaitlyn11
NeffRylee11
NelsonNatalie11
PackMikayla11
PadillaBrayden11
ParksPayton11
ParsonsJordyn11
Peteiro GandaraLucia11
RobinsonReece11
Rojas SilvaAraceli11
RossKennedy11
SequintsSavvon11
SequintsXavier11
SilvaGerardo11
SimonichJoshua11
SpencerJonathan11
StufflebeamAiden11
TaylorTrinity11
ThomasIsaiah11
ThomasKristen11
TillerDameon11
TrejoNayeli11
VanOrdenAbbigail11
VanOrdenTyler11
WalkerJoseph11
WallLander11
WellsAlina11
WellsJillian11
WilliamsJosie11
WoodJonathan11
WrightBrayden11
ZempRobert11
AdamsSpike12
AdamsonMorgan12
Aguayo HallerCarmina12
AndersonLauren12
AndradeDaniel12
AraveOlivia12
ArnoldJacob12
AstleWyatt12
BakerDylan12
BeckBreanna12
BeckIsaac12
BiglerNephi12
BirdBraxton12
BlakeTodd12
BrownAvery12
CannonAllie12
CannonJames12
CapsonGaige12
CapsonKennedie12
CarterScott12
CaseEthan12
ChristiansenJacob12
CookBradley12
CooperCarter12
CornellCayden12
CoxTodd12
CuevasJulian12
CushmanKallista12
DavenportTate12
DavilaBriana12
DawsonWyatt12
DenlingerJason12
DeveyJaden12
DorantesJudah12
DuncanPiper12
EldredgeMichaela12
EspindolaJoni12
EvansEmalee12
EvansLandon12
FarmerEthan12
FawcettMya12
GardnerAshlyn12
Gerstlauer-KingElizabeth12
GillinsMiranda12
GoodwinErika12
GoughJerod12
HaleDexter12
HevewahLaShayne12
HicksCharles12
HicksPaiton12
HoustonDustin12
HunterKaci12
JacksonJacob12
JacksonKaydee12
JenneiahnJacob12
JensenKaitlyn12
JensenKatelyn12
JorgensenJace12
KentPaige12
KressCollin12
LloydJared12
MarshallParker12
McBrideMaycie12
McDanielCassie12
MoralesEstrella12
MorganShakayla12
MorrowMaranda12
MorseAllison12
MorseBracken12
MoultonJaylee12
NieldJacob12
OvermeyerKayla12
ParrisMichayla12
PeckDedra12
PenoyerJoyse12
PhillipsCrewe12
PimentelCarlos12
PimentelJuan12
PolatisSeth12
PopeDylan12
PorterRiley12
PreeceLauren12
PugmireCarlee12
QuezadaNicolas12
Rascon VillasanaJesus12
ReyesBryza12
RiosAnastasia12
RobinsonTyce12
RochaTyson12
Rodriguez MoranEdith12
Rodriquez-LopezAlondra12
RuegseggerJavian12
RugerRandal12
SantillanKimberly12
SatterthwaiteJerica12
SayreBenjamin12
SchnittgenKye12
SimpsonDaegan12
SmithAshlyn12
StamperSage12
SteinmetzHailey12
TalbotAaliyah12
TapiaDaniel12
ThompsonZoie12
TrappettAshley12
UndhjemNathan12
VanOrdenAllee12
VanOrdenKyson12
VelasquezJade12
WalkerVanessa12
WeaverAidan12
WilliamsPorter12
WixomJaxson12
WrightHailey12
WrightKatina12
WrightKiersten12
YanceyAhna12
YanceyMatthew12

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