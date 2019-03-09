|student_firstName
|student_grade
|Adakai
|Easton
|09
|Agado
|Victoria
|09
|Andersen
|MaCenz
|09
|Anderson
|Cole
|09
|Andrew
|Danielle
|09
|Andrews
|Brock
|09
|Arave
|Isabelle
|09
|Ariwite
|Sadie
|09
|Balsmeier
|Grace
|09
|Barlow
|David
|09
|Barrus
|Jennifer
|09
|Bartolo
|Emanuel
|09
|Beck
|Natalee
|09
|Bishop
|Cassidy
|09
|Bloxham
|Kaden
|09
|Boyd
|Reese
|09
|Butikofer
|Noah
|09
|Caldwell
|Prairie
|09
|Cannon
|Chase
|09
|Capson
|Race
|09
|Case
|Sydney
|09
|Caudle
|Ryleigh
|09
|Cooper
|Lindsey
|09
|Covington
|Brody
|09
|Crapo
|Kassandra
|09
|Cruz
|Karen
|09
|Davis
|Aubree
|09
|Degiulio
|Karlee
|09
|DeRoche
|Kaileigh
|09
|Despain
|Karli
|09
|Despain
|Sarah
|09
|Fisher
|Madisen
|09
|Galloway
|Jaden
|09
|Galvan
|Chanti
|09
|Garcia
|Magaly
|09
|Goodworth
|Tanner
|09
|Hammond
|Andrea
|09
|Hansen
|Izzabel
|09
|Hirschi
|Brooklyn
|09
|Hong
|Lacy
|09
|Howell
|Lexus
|09
|Humpherys
|Hadley
|09
|Hyde
|Olivia
|09
|Jackson
|Emma
|09
|Jensen
|Hannah
|09
|Jensen
|Lauren
|09
|Johnson
|Blake
|09
|Jones
|Kori
|09
|Jorgensen
|Kanniya
|09
|Kent
|Nathan
|09
|Later
|Kamri
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|Lindsay
|Carter
|09
|Maria-Cardona
|Janith
|09
|Marlatt
|Braxton
|09
|Martinez
|Avian
|09
|McBride
|Ellie
|09
|McBride
|Sydney
|09
|Menefee
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|09
|Moore
|Luke
|09
|Morse
|Dallan
|09
|Munoz
|Zayra
|09
|Nelson
|Jace
|09
|Newsom
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|09
|Nichols
|Dennis
|09
|Nield
|Genevie
|09
|Pack
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|09
|Parsons
|Lexy
|09
|Payne
|Katelyn
|09
|Peterson
|Dylan
|09
|Peterson
|Nicholas
|09
|Peyope
|Catherine
|09
|Phillips
|Piper
|09
|Pratt
|Elizabeth
|09
|Preece
|Camryn
|09
|Quintero
|Kaebyn
|09
|Reyes Alejandre
|Laura
|09
|Ricks
|McKenzie
|09
|Rope
|Elind
|09
|Ruger
|Randon
|09
|Sagapolutele
|Burdielyn
|09
|Salmon
|Kamdyn
|09
|Sanchez
|Dessi
|09
|Satterthwaite
|Annalise
|09
|Sayre
|Kelsey
|09
|Sebastian
|Dimitri
|09
|Shepherd
|Harrison
|09
|Shumway
|Callie
|09
|Smith
|Elyssa
|09
|Smith
|Taya
|09
|Soto Vega
|Ilse
|09
|Stewart
|Hannah
|09
|Stone
|Caitlyn
|09
|Stone
|Cayden
|09
|Stringham
|Cora
|09
|Thomas
|Emree
|09
|Thornley
|Abigail
|09
|Thurgood
|Marley
|09
|Torres
|Emanuel
|09
|Toussaint
|Miles
|09
|Trejo
|Carson
|09
|Wall
|Chandler
|09
|Warren
|Blair
|09
|Webb
|Whittney
|09
|Wehrle
|Elliott
|09
|Whitehead
|Justin
|09
|Williams
|Lanie
|09
|Wilson
|Benjamin
|09
|Wood
|Joseph
|09
|Wright
|Keygan
|09
|Wright
|Kianna
|09
|Yazzie
|Jalesa
|09
|Abernathy
|Nathan
|10
|Adams
|Emilee
|10
|Adams
|Shadow
|10
|Adamson
|Paige
|10
|Anderson
|Anna
|10
|Arnold
|Martha
|10
|Averett
|Jacob
|10
|Baker
|Colette
|10
|Baker
|Payton
|10
|Ball
|Jaxon
|10
|Barclay
|Brylie
|10
|Broncho
|Maci Jo
|10
|Burroughs
|Carsen
|10
|Butikofer
|Tabitha
|10
|Cannon
|Hannah
|10
|Chandler
|London
|10
|Christensen
|April
|10
|Christiansen
|Carter
|10
|Cloward
|Kayla
|10
|Coverdale
|Cutter
|10
|Crapo
|Wesley
|10
|Crumley
|Sydney
|10
|Cruz
|Danna
|10
|Dahle
|Candon
|10
|Davenport
|Clarissa
|10
|Davis
|Mckrey
|10
|Day
|Jackson
|10
|Despain
|Abby
|10
|Diaz
|Hallie
|10
|Eddington
|Kaycee
|10
|Edmo
|Claire
|10
|Espinoza
|Manuel
|10
|Farris
|Jordan
|10
|Frasure
|Jake
|10
|Freeburne
|Ethan
|10
|Gardner
|Jackson
|10
|Gardner
|Jayce
|10
|Godfrey
|Noah
|10
|Godinez
|Vianca
|10
|Gonzalez
|Ian
|10
|Grimmett
|Jace
|10
|Hanson
|Logan
|10
|Hatch
|Hannah
|10
|Henderson
|Emmie
|10
|Hernandez
|Jeremy
|10
|Hurst
|Emma
|10
|Johansen
|Mia
|10
|Johnson
|Bradley
|10
|Kent
|Macie
|10
|Layton
|Carter
|10
|Lee
|Lauryn
|10
|Lewis
|Evelynn
|10
|Loosli
|Gabrielle
|10
|Lopez
|Claudia
|10
|Lopez
|Juan
|10
|Maddox
|Joshua
|10
|Madson
|Corban
|10
|Malm
|Maverik
|10
|Maria-Cardona
|Itzel
|10
|Marotz
|Amber
|10
|Morgan
|Skyler
|10
|Mow
|Ethan
|10
|Neihart
|Josie
|10
|Orr
|Aubrey
|10
|Orr
|Jackson
|10
|Ovitt
|Dustin
|10
|Palmer
|Jessica
|10
|Pelayo
|Ziraily
|10
|Perez
|Krystal
|10
|Ramirez
|Jesseni
|10
|Reese
|Ronald
|10
|Robinson
|Abbie
|10
|Rojo
|Erika
|10
|Rueda
|Miranda
|10
|San Roman
|Dimas
|10
|Sandow
|Thatcher
|10
|Sensenbach
|William
|10
|Shoemaker
|Ian
|10
|Smith
|Logan
|10
|Smith
|Tenleigh
|10
|Soucie
|Tanner
|10
|Stott
|Lydia
|10
|Stringham
|Ruth
|10
|Tanner
|Caden
|10
|Taufu'i
|Malia
|10
|Thompson
|Dominik
|10
|Trejo
|Marcelina
|10
|VanOrden
|Kylee
|10
|VanOrden
|McKenzie
|10
|Von Der Lieth
|Summer
|10
|Wadsworth
|Michael
|10
|Wallace
|Krystyn
|10
|Weaver
|Tegan
|10
|Wheeler
|Jackson
|10
|Whitney
|Baylee
|10
|Wixom
|Demry
|10
|Wood
|Stryker
|10
|Worthington
|Morgan
|10
|Wray
|Meghan
|10
|Yancey
|Joseph
|10
|Young
|Sydra
|10
|Adams
|Alexandria
|11
|Adams
|Tayloranne
|11
|Alba
|Ismaelia
|11
|Anderson
|Taylor
|11
|Armstrong
|Brock
|11
|Austin
|Jaxson
|11
|Ball
|Cannon
|11
|Barlow
|Elizabeth
|11
|Blackman Harlow
|Jean
|11
|Bolinder
|Nathan
|11
|Brenaman
|Angelina
|11
|Brighton
|Marisa
|11
|Callister
|Layla
|11
|Chaffin
|Alexia
|11
|Chappell
|Nicholas
|11
|Christiansen
|Andres
|11
|Cole
|Colby
|11
|Coles
|Kenadee
|11
|Cooper
|Cassidy
|11
|Cortez
|Ismael
|11
|Dahl
|Marie
|11
|Davenport
|Joshua
|11
|Davis
|Kambree
|11
|Davis
|Nathan
|11
|Denlinger
|Justin
|11
|Despain
|Austin
|11
|Elliott
|Hunter
|11
|Eppich
|Rylee
|11
|Evans
|Lacey
|11
|Fitzgerald
|Andrew
|11
|Flores
|Mariana
|11
|Folsom
|Keaton
|11
|Friedel
|Cody
|11
|Galloway
|Savanna
|11
|Gardner
|Aubrey
|11
|Guerra
|Connor
|11
|Guerra
|Mckayla
|11
|Haddon
|Jayson
|11
|Hall
|Savanna
|11
|Harrison
|Jared
|11
|Hatch
|Rachael
|11
|Henderson
|Kyah
|11
|Hepworth
|Maggie
|11
|Hirschi
|Hanna
|11
|Ho
|Havy
|11
|Humpherys
|Hayden
|11
|Hurst
|Karly
|11
|Inskeep
|Victoria
|11
|Jensen
|Keeler
|11
|Johnson
|Conner
|11
|Jones
|Alora
|11
|Key
|Sierra
|11
|Later
|McKenzie
|11
|Leavitt
|Jaxon
|11
|Leyshon
|Hailey
|11
|Lujan
|Katye
|11
|Lyon
|Riley
|11
|Medellin
|Dayana
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|Mercado
|Ambrie
|11
|Mercado
|Estrella
|11
|Miller
|Kaitlyn
|11
|Morgan
|Joshua
|11
|Moser
|Amanda
|11
|Nash
|Saige
|11
|Neff
|Kaitlyn
|11
|Neff
|Rylee
|11
|Nelson
|Natalie
|11
|Pack
|Mikayla
|11
|Padilla
|Brayden
|11
|Parks
|Payton
|11
|Parsons
|Jordyn
|11
|Peteiro Gandara
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|11
|Robinson
|Reece
|11
|Rojas Silva
|Araceli
|11
|Ross
|Kennedy
|11
|Sequints
|Savvon
|11
|Sequints
|Xavier
|11
|Silva
|Gerardo
|11
|Simonich
|Joshua
|11
|Spencer
|Jonathan
|11
|Stufflebeam
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|11
|Taylor
|Trinity
|11
|Thomas
|Isaiah
|11
|Thomas
|Kristen
|11
|Tiller
|Dameon
|11
|Trejo
|Nayeli
|11
|VanOrden
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|11
|VanOrden
|Tyler
|11
|Walker
|Joseph
|11
|Wall
|Lander
|11
|Wells
|Alina
|11
|Wells
|Jillian
|11
|Williams
|Josie
|11
|Wood
|Jonathan
|11
|Wright
|Brayden
|11
|Zemp
|Robert
|11
|Adams
|Spike
|12
|Adamson
|Morgan
|12
|Aguayo Haller
|Carmina
|12
|Anderson
|Lauren
|12
|Andrade
|Daniel
|12
|Arave
|Olivia
|12
|Arnold
|Jacob
|12
|Astle
|Wyatt
|12
|Baker
|Dylan
|12
|Beck
|Breanna
|12
|Beck
|Isaac
|12
|Bigler
|Nephi
|12
|Bird
|Braxton
|12
|Blake
|Todd
|12
|Brown
|Avery
|12
|Cannon
|Allie
|12
|Cannon
|James
|12
|Capson
|Gaige
|12
|Capson
|Kennedie
|12
|Carter
|Scott
|12
|Case
|Ethan
|12
|Christiansen
|Jacob
|12
|Cook
|Bradley
|12
|Cooper
|Carter
|12
|Cornell
|Cayden
|12
|Cox
|Todd
|12
|Cuevas
|Julian
|12
|Cushman
|Kallista
|12
|Davenport
|Tate
|12
|Davila
|Briana
|12
|Dawson
|Wyatt
|12
|Denlinger
|Jason
|12
|Devey
|Jaden
|12
|Dorantes
|Judah
|12
|Duncan
|Piper
|12
|Eldredge
|Michaela
|12
|Espindola
|Joni
|12
|Evans
|Emalee
|12
|Evans
|Landon
|12
|Farmer
|Ethan
|12
|Fawcett
|Mya
|12
|Gardner
|Ashlyn
|12
|Gerstlauer-King
|Elizabeth
|12
|Gillins
|Miranda
|12
|Goodwin
|Erika
|12
|Gough
|Jerod
|12
|Hale
|Dexter
|12
|Hevewah
|LaShayne
|12
|Hicks
|Charles
|12
|Hicks
|Paiton
|12
|Houston
|Dustin
|12
|Hunter
|Kaci
|12
|Jackson
|Jacob
|12
|Jackson
|Kaydee
|12
|Jenneiahn
|Jacob
|12
|Jensen
|Kaitlyn
|12
|Jensen
|Katelyn
|12
|Jorgensen
|Jace
|12
|Kent
|Paige
|12
|Kress
|Collin
|12
|Lloyd
|Jared
|12
|Marshall
|Parker
|12
|McBride
|Maycie
|12
|McDaniel
|Cassie
|12
|Morales
|Estrella
|12
|Morgan
|Shakayla
|12
|Morrow
|Maranda
|12
|Morse
|Allison
|12
|Morse
|Bracken
|12
|Moulton
|Jaylee
|12
|Nield
|Jacob
|12
|Overmeyer
|Kayla
|12
|Parris
|Michayla
|12
|Peck
|Dedra
|12
|Penoyer
|Joyse
|12
|Phillips
|Crewe
|12
|Pimentel
|Carlos
|12
|Pimentel
|Juan
|12
|Polatis
|Seth
|12
|Pope
|Dylan
|12
|Porter
|Riley
|12
|Preece
|Lauren
|12
|Pugmire
|Carlee
|12
|Quezada
|Nicolas
|12
|Rascon Villasana
|Jesus
|12
|Reyes
|Bryza
|12
|Rios
|Anastasia
|12
|Robinson
|Tyce
|12
|Rocha
|Tyson
|12
|Rodriguez Moran
|Edith
|12
|Rodriquez-Lopez
|Alondra
|12
|Ruegsegger
|Javian
|12
|Ruger
|Randal
|12
|Santillan
|Kimberly
|12
|Satterthwaite
|Jerica
|12
|Sayre
|Benjamin
|12
|Schnittgen
|Kye
|12
|Simpson
|Daegan
|12
|Smith
|Ashlyn
|12
|Stamper
|Sage
|12
|Steinmetz
|Hailey
|12
|Talbot
|Aaliyah
|12
|Tapia
|Daniel
|12
|Thompson
|Zoie
|12
|Trappett
|Ashley
|12
|Undhjem
|Nathan
|12
|VanOrden
|Allee
|12
|VanOrden
|Kyson
|12
|Velasquez
|Jade
|12
|Walker
|Vanessa
|12
|Weaver
|Aidan
|12
|Williams
|Porter
|12
|Wixom
|Jaxson
|12
|Wright
|Hailey
|12
|Wright
|Katina
|12
|Wright
|Kiersten
|12
|Yancey
|Ahna
|12
|Yancey
|Matthew
|12
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