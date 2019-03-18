From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
01-2019-01131
03/14/2019 13:37 INFORMATION ASSIGNED 693 W 175 N BLACKFOOT DISPATCHER: 1002
RP STATES THAT SHE HAS BEEN HACKED AGAINST HER WILL AND EXPLOITED. RP STATES
THAT SHE GAVE THEM HER PERSONAL INFORMATION. RP WOULD LIKE TO MAKE A REPORT
D7 AIKELE, KASANDRA
324 DIETRICH, PAYTEN
01-2019-01132
03/14/2019 15:03 CIVIL COMPLAINT CLOSED SNAKE RIVER SCHOOL DISTRICT OFFICE DISPATCHER: Z343
CHILD CUSTODY ISSUE 103 S 900 W BLACKFOOT 309 LUSK, DREW
369 BALLESTEROS, EDUARDO
01-2019-01133
03/14/2019 15:45 HARASSMENT CLOSED BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 1002
REQUEST FOR A DEPUTY TO RESPOND BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY D7 AIKELE, KASANDRA
340 SJOSTROM, KIRT
359 MILLER, JARED
01-2019-01134
03/14/2019 15:50 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 139 N 900 W BLACKFOOT DISPATCHER: 1002
RP STATES SHE WAS CHASED BY 3 LARGE DOGS THAT WERE ATTEMPTING TO BITE HER
WHILE SHE WAS RIDING HER BIKE. UNKNOWN OWNER
D7 AIKELE, KASANDRA
337 GAY, JANET
01-2019-01135
03/14/2019 16:45 INFORMATION ASSIGNED JAIL - BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 1002
MENTAL TRANSPORT BMH TO TWIN FALLS 501 N MAPLE ST BLACKFOOT D7 AIKELE, KASANDRA
365 DENNING, SCOTT G.
01-2019-01136
03/15/2019 1:37 WANTED SUBJECT ARRESTED DESERET INDUSTRIES DISPATCHER: Z350
WANTED SUBJECT 352 N ASH ST BLACKFOOT 611 DAVIS, BLAKE
352 NEBEKER, JORDYN
606 KRAUS, QUINTON
D11 ROSS, CODY
01-2019-01137
03/15/2019 2:56 ALARM - BUSINESS CLOSED DIESEL DEPOT DISPATCHER: Z350
ALARM FROM THE WEST OVERHEAD DOOR ALARM 1944 S 2800 W ABERDEEN 342 EATON, JOSHUA
326 KENT, CHAD
01-2019-01138
03/15/2019 10:38 ANIMAL COMPLAINT CLOSED SHELTER - ABERDEEN ANIMAL DISPATCHER: Z343
ONE TO PICK UP 2695 W 1750 S ABERDEEN 337 GAY, JANET
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
01-2019-01139
03/15/2019 10:45 MALICIOUS INJURY CLOSED 166 N 380 W APT 2 BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP STATES THAT SHE IS GOING TO CHECK THE UNIT. RP EVICTED HER COUSIN YESENIA
VALASQUEZ HOWEVER SHE DOES NOT KNOW IF SHE HAS ACTUALLY LEFT. REQUESTING
AN OFFICER BE PRESENT WHILE THEY CHECK. RP IS IN A GRY NISS BY YELLOW PUMP
HOUSE
369 BALLESTEROS, EDUARDO
324 DIETRICH, PAYTEN
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
01-2019-01140
03/15/2019 13:01 WELFARE CHECK OPEN 455 W 195 N BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP STATES THAT BRETT GIBSON HAS BEEN MISSING SINCE WEDNESDAY. HE LEFT IN A
SILVER SATURN REG UNDER RPS NAME. RP STATES THAT NO ONE HAS HEARD FROM HIS
SINCE WEDNESDAY.
626 WHEATLEY, WES
369 BALLESTEROS, EDUARDO
324 DIETRICH, PAYTEN
628 GRISHAM, KEATON
615 EVANS, CLIFF
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
616 YOUNG, JEFF
01-2019-01141
03/15/2019 14:10 JAIL INCIDENT CLOSED JAIL - BINGHAM COUNTY DISPATCHER: Z343
REQUEST IR 501 N MAPLE ST BLACKFOOT 358 JORGENSEN, JOSHUA
01-2019-01142
03/15/2019 14:43 DISORDERLY CONDUCT CLOSED 16 N 900 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
CODY HOFFMAN IS ACTING OUT OF CONTROL. CAN HEAR SEVERAL MALES YELLING 319 YANCEY, GARY JUDSON
369 BALLESTEROS, EDUARDO
324 DIETRICH, PAYTEN
01-2019-01143
03/15/2019 15:11 REQUEST ASSISTANCE CLOSED BINGHAM COUNTY DISPATCHER: Z343
FEMALE HAS CALLED SEVERAL TIMES HOWEVER DOES NOT SPEAK ENGLISH BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY 324 DIETRICH, PAYTEN
01-2019-01144
03/15/2019 15:00 LOST PROPERTY CLOSED 50 N 900 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP IS NEEDING TO FILE A LOST GUN 369 BALLESTEROS, EDUARDO
324 DIETRICH, PAYTEN
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
01-2019-01145
03/15/2019 15:00 VIN INSPECTION CLOSED 50 N 900 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP IS NEEDING AN INSPECTION ON A 4X4. RP DOES NOT HAVE THE DMV PAPERWORK 369 BALLESTEROS, EDUARDO
324 DIETRICH, PAYTEN
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
01-2019-01146
03/15/2019 15:22 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED PARKWAY DR & BERGENER BLVD BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP STATES THAT WHITE FORD TRUCK LIC SHORI2 THAT WAS DRIVING ERATICALLY AND
SPED PAST THE RP AND THE STATES ROCKS CAME FROM HER TRUCK AND DAMAGED HIS
WINDOWS
324 DIETRICH, PAYTEN
628 GRISHAM, KEATON
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
616 YOUNG, JEFF
01-2019-01147
03/15/2019 15:46 BURGLARY BUSINESS OPEN PRATT TRUCK SERVICE DISPATCHER: Z343
RP STATES THEY HAVE HAD SEVERAL ITEMS STOLEN. RP IS NEEDING A REPORT 62 N 400 W BLACKFOOT 328 HALL, KATHY
624 BOLLSCHWEILER, ALAN
359 MILLER, JARED
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
01-2019-01148
03/15/2019 15:36 CPO VIOLATION PENDING 2 N 1300 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP STATES SHE HAS HAD A WHITE TRAILER WITH A LARGE RACK ON THE TOP STOLEN IN
THE LAST 15 DAYS. SHE STATES THAT GARY WARREN IS THE ONE WHO STOLE IT. RP
STATES THAT SHE HAS A CPO WITH HIM AND HE VIOLATED IT TO GET THE TRAILER. RP
ALSO STATES PER THEIR DIVORCE DECREE THAT HE WAS NOT ALLOWED TO HAVE
ANYTHING FROM THE HOUSE EITHER
369 BALLESTEROS, EDUARDO
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
01-2019-01149
03/15/2019 13:12 COURTESY TRANSPORT CLOSED JAIL - BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 8333
FROM BMH TO TWIN FALLS 501 N MAPLE ST BLACKFOOT 384 PETERSON, SEAN
01-2019-01150
03/15/2019 19:06 ABANDONED VEHICLE CLOSED 2200 W HIGHWAY 39 ABERDEEN DISPATCHER: 8333
REQ IR. D9 FLORES, KATHERINE
341 WALL, TJ
01-2019-01151
03/15/2019 19:01 WATER ON ROAD CLOSED 950 N 700 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z333
RP ADVISED THAT THE RD ON 700 W HAS BEEN COMPLETELY WASHED OUT. 2 FT WIDE
TRENCH THAT STRETCHES ACROSS BOTH LANES. RP IS IN A RED FORD TK WAITING ON
SCENE WITH HIS HAZARDS.
359 MILLER, JARED
D6 BIRCH, BREANNE
01-2019-01152
03/15/2019 19:46 NARCOTICS SYNTHETIC - POSSESS ARRESTED 808 W 40 S BLACKFOOT DISPATCHER: 8333
RP AND HER DAUGHTER, DANIELLE PULIDO GOT INTO A FIGHT, SHE HIT THE RP AND THE
RP SCRATCHED HER BACK.
366 TRUJILLO, DEVIN
352 NEBEKER, JORDYN
359 MILLER, JARED
360 DUCO
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
01-2019-01153
03/15/2019 22:42 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED 85 N I15 FORT HALL DISPATCHER: 8333
REPORTING VEHICLE TRAVELING AT 105 HEADING NB D9 FLORES, KATHERINE
342 EATON, JOSHUA
01-2019-01154
03/16/2019 1:14 DUI ARRESTED W PACIFIC ST & N OAK ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z333
OUT WITH A MAROON CADILLAC. MALE EXITED AND TOOK OFF 366 TRUJILLO, DEVIN
352 NEBEKER, JORDYN
359 MILLER, JARED
607 SCOTT, STEVEN
342 EATON, JOSHUA
326 KENT, CHAD
D6 BIRCH, BREANNE
503 AIKELE, AARON
01-2019-01155
03/16/2019 5:23 POSSESSION - CONT SUBSTANCE CITED PARKWAY DR & BERGENER BLVD BLACKFOOT DISPATCHER: Z350
IR FOR MISDEMEANOR 342 EATON, JOSHUA
D11 ROSS, CODY
01-2019-01156
03/16/2019 8:38 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED 545 W 75 S BLACKFOOT DISPATCHER: Z357
RP REPORTING HIS NEIGHBOR WAS DRINKING LAST NIGHT AND IS STILL INTOXICATED. HE
JUST LEFT THE RESIDENCE IN A GREENISH/YELLOW CHEVY SUV AND SHOULD BE EN RT
BACK IN 10 MINS. DRIVER SHOULD BE A SKYLER YOUNG
369 BALLESTEROS, EDUARDO
324 DIETRICH, PAYTEN
01-2019-01157
03/16/2019 9:12 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 197 N 400 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP STATES THERE ARE 2 DOGS THAT HAVE BEEN TIED OUTSIDE WITH NO BEDDING AND
NO FOOD OR WATER. RP STATES THAT SHE NEVER SEE'S ANYONE HOME TO TAKE CARE
OF THEM
369 BALLESTEROS, EDUARDO
324 DIETRICH, PAYTEN
01-2019-01158
03/16/2019 9:39 MALICIOUS INJURY CLOSED 344 N 300 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z357
RP REPORTING SOMEONE HIT THEIR MAILBOX SOMETIME LAST NIGHT. WOULD LIKE TO
SPEAK TO AN OFFICER
369 BALLESTEROS, EDUARDO
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
D15 CUTTLERS, SAMANTHA
01-2019-01159
03/16/2019 9:56 ANIMAL COMPLAINT - LOST ASSIGNED GAS & SCRUB DISPATCHER: Z357
RP REPORTING HIS BLACK AND WHITE BORDER COLLIE WITH A RED COLLAR ON JUMPED
OUT OF HIS VEH WHILE HE WAS AT THE STORE THIS MORNING.
410 W HIGHWAY 26 BLACKFOOT MAP 48 337 GAY, JANET
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
01-2019-01160
03/16/2019 10:05 ANIMAL COMPLAINT - LOST ASSIGNED 500 W HIGHWAY 39 BLACKFOOT MAP 58 DISPATCHER: Z357
RP REPORTING THEY LOST THEIR WHITE/BROWN CHIHUAHUA SOMETIME LAST NIGHT.
DOG DOES HAVE A COLLAR ON AND IS CHIPPED
337 GAY, JANET
01-2019-01161
03/16/2019 12:04 REQUEST ASSISTANCE CLOSED 482 E 1000 N FIRTH DISPATCHER: Z357
RP REQUESTING TO SPEAK TO AN OFFICER ABOUT MELISSA MABEE. RP RECENTLY
DROPPED MELISSA OFF AT A HOTEL AND IS CONCERNED FOR HER WELFARE
324 DIETRICH, PAYTEN
D15 CUTTLERS, SAMANTHA
01-2019-01162
03/16/2019 12:55 DOMESTIC VERBAL CLOSED 570 N MAPLE ST APT 1 BLACKFOOT DISPATCHER: Z357
RP REPORTING HER BOYFRIEND STEPHEN STONE JUST ATTACKED HER AND SHOVED HER
ON THE GROUND
369 BALLESTEROS, EDUARDO
324 DIETRICH, PAYTEN
01-2019-01163
03/16/2019 16:07 REQUEST ASSISTANCE CLOSED LDS CHURCH - MORELAND 2 DISPATCHER: Z357
RP REPORTING HER CHILDREN WERE PLAYING IN THE CHURCH PARKING LOT WHEN A
MALE AND FEMALE CAME OUT OF THE BUSHES NEAR THE SCHOOL AND TOLD THEM THEY
WERE GOING TO TAKE THEM.
175 N 740 W BLACKFOOT 352 NEBEKER, JORDYN
D15 CUTTLERS, SAMANTHA
01-2019-01164
03/16/2019 17:16 AGENCY ASSIST CLOSED 96 S I15 BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
503 OUT ON TRAFFIC WITH PLATE 8BGE327. REQUESTING CODE ONE RESPONSE 352 NEBEKER, JORDYN
01-2019-01165
03/16/2019 20:21 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 1450 N 800 E SHELLEY DISPATCHER: Z423
ABOUT 10 COWS ARE LOSE ON THE ROADWAY. 330 HOOK, JEREMY
1105 HAYMAN, WESTON
D14 DANIELS, BRIANNA
01-2019-01166
03/16/2019 22:16 FIGHT IN PROGRESS CLOSED JAIL - BINGHAM COUNTY DISPATCHER: Z423
FIGHT IN THE JAIL. 501 N MAPLE ST BLACKFOOT 352 NEBEKER, JORDYN
335 KATSEANES, ALEX
01-2019-01167
03/16/2019 22:56 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 901 SEEFRIED LN BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
DOGS HAVE BEEN BARKING FOR SEVERAL DAYS, AND RP WOULD LIKE FOR THEM TO BE
BROUGHT INTO THE RESIDENCE. DOGS BELONG TO CARMA JENSEN. RP DOESN'T WISH
TO BE CONTACTED.
342 EATON, JOSHUA
01-2019-01168
03/16/2019 23:20 REQUEST K9 CLOSED S BROADWAY ST & MINOR ST BLACKFOOT DISPATCHER: 104305
OFFICER OUT WITH SUSPENDED DRIVER MATTHEW RODRIGUEZ 359 MILLER, JARED
342 EATON, JOSHUA
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
01-2019-01169
03/17/2019 8:04 ALARM - RESIDENTIAL ASSIGNED 2 S 1000 W BLACKFOOT MAP 56 DISPATCHER: 1002
BURG ALARM SHOWING AT THE ENTRY EXIT. EXIT ERROR BY THE USER, JUDY SELLARS.
SOMEONE PUT IN THE PROPER CODE BUT THEY DID NOT REACH ANYONE ON SITE
319 YANCEY, GARY JUDSON
369 BALLESTEROS, EDUARDO
302 MORGAN, STEPH
01-2019-01170
03/17/2019 9:27 MOTORIST ASSIST CLOSED 98 N I15 BLACKFOOT DISPATCHER: 1002
MALE STATING HIS CAR BROKE DOWN AT THE ABOVE LOCATION IN A SILVER BMW.
UNKNOWN HOW TO GET OUT OF THE FREEWAY. SPAINISH SPEAKING ONLY
D7 AIKELE, KASANDRA
369 BALLESTEROS, EDUARDO
01-2019-01171
03/17/2019 11:44 BURGLARY RESIDENCE ASSIGNED 3 W 490 N BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP STATES THAT SOMEONE STOLE TOOLS AND POSSIBLY SIDING FROM HIS PROPERTY. 302 MORGAN, STEPH
01-2019-01172
03/17/2019 12:33 MALICIOUS INJURY CLOSED 199 W 225 N BLACKFOOT DISPATCHER: 1002
RP STATES THAT HIS PARENTS ARE OUT OF TOWN AND THEIR HOUSE WAS EGGED
SOMETIME DURING THE NIGHT. RP WOULD LIKE TO MEET WITH AN OFFICER. RP ON
SCENE IN A GRY DODGE CHALLENGER, LIC: 1BAM709
D7 AIKELE, KASANDRA
369 BALLESTEROS, EDUARDO
302 MORGAN, STEPH
01-2019-01173
03/17/2019 14:03 WELFARE CHECK CLOSED 690 W HIGHWAY 39 BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
ON TRAFFIC 369 BALLESTEROS, EDUARDO
302 MORGAN, STEPH
01-2019-01174
03/17/2019 13:41 WELFARE CHECK CLOSED 694 W 10 N BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP STATES THAT HE WAS TALKING TO LORIE HALE AND LINE WAS DISCONNECTED AND
THAT HE HASNT BEEN ABLE TO REACH HER SINCE. RP STATES THAT SHE SOUNDED OFF
AND WASNT MAKING SENCE. RP WOULD LIKE HER CHECKED ON. RP WANTS TO BE
CONTACTED.
369 BALLESTEROS, EDUARDO
302 MORGAN, STEPH
01-2019-01175
03/17/2019 15:48 AGENCY ASSIST PENDING FORT HALL RESERVATION DISPATCHER: Z343
HERNAN MACEDO JR BATTERED AND STRANGLED YELENA T MOYERS ON A DIRT ROAD BY
THE MAIN CASINO. BOTH PARTIES ARE NON TRIBAL. BOTH PARTIES ARE IN POCATELLO.
CALL PPD OFFICER
BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY 359 MILLER, JARED
01-2019-01176
03/17/2019 16:08 REQUEST K9 ASSIGNED SHORT STOP DISPATCHER: Z343
REQUEST IR 985 S BROADWAY ST BLACKFOOT MAP C500 302 MORGAN, STEPH
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
01-2019-01177
03/17/2019 16:16 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED 1100 N HIGHWAY 91 SHELLEY DISPATCHER: Z343
RP STATES THERE IS A RED FORD WITH A MALE DRIVE DRIVING SB ON 91 THAT IS TEXTING
AND TRYING TO GRAB SOMETHING OFF THE FLOOR OF THE PASSANGERS SIDE. VEH KEPT
SWERVING AND CROSSING THE CENTER LINE. RP DOES HAVE DASH CAM FOOTAGE IF
NEEDED
318 BURNETT, BURKAM
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
01-2019-01178
03/17/2019 17:38 ANIMAL COMPLAINT - FOUND CLOSED 372 W 70 N BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
RP LOCATED A SMALLER DOG WITH BLOOD ALL OVER ITS FACE. RP IS CURRENTLY AT THE
SHELTER TO DROP IT OFF. RP IS WAITING IN A RED JEEP CHEROKEE
D3 LUSK, JESSICA
315 KATSEANES, BROCK
01-2019-01179
03/17/2019 18:52 ASSAULT PENDING 600 W HIGHWAY 26 BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
RP STATED THAT WHILE IN THE CONSTRUCTION, KATE CHRISTENSEN , EXITED HER
VEHICLE AND APPROACHED THE RP AND STARTED YELLING AND SPITTING AT THE RP
OVER FALSE ALLEGATIONS. RP REQUESTING TO BE CONTACTED. UNK WHERE THE
SUSPECT IS NOW.
359 MILLER, JARED
01-2019-01180
03/17/2019 19:03 NARCOTICS VIOLATION ARRESTED 100 E HIGHWAY 91 BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
OUT ON TRAFFIC WITH WANTED SUBJECT OUT OF BONN 332 HOWELL, TODD
D3 LUSK, JESSICA
315 KATSEANES, BROCK
01-2019-01181
03/17/2019 20:26 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED OUT OF COUNTY OUT OF COUNTY DISPATCHER: 1988
WHI FORD TK WITH ATV OR BIKES IN THE BACK THAT IS UNABLE TO MAINTAIN LANE OF
TRAVEL. VEHICLE HAS BEEN HITTING THE RUMBLE STRIPS. ORI RP HAS BEEN FOLLOWING
FOR LAST 20 MILES.
D3 LUSK, JESSICA
315 KATSEANES, BROCK
01-2019-01182
03/17/2019 21:09 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE CLOSED 759 W 150 N APT 10 BLACKFOOT DISPATCHER: 8333
SOME RANDOM CALLER IS CALLING STATING SOMETHING ABOUT DRUGS ANDTHEY ARE
COMING TO HER HOUSE IN TEN MINUTES. RP STATED THE CALLER IS A MALE AND THE RP
DOES NOT RECOGNIZE THE VOICE. THEY ARE CALLING FROM THE RP'S OWN NUMBER SO
SHE WOULD LIKE TO SPEAK WITH AN OFFICER
D9 FLORES, KATHERINE
318 BURNETT, BURKAM
01-2019-01184
03/17/2019 21:51 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 459 W 300 N BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
RP REPORTING THAT A YELLOW LAB TYPE DOG THAT HAS BEEN HIT AND IS STILL ALIVE.
RP REQUESTING TO HAVE THE DOG PICKED UP. THE DOG IS ON THE SHOULDER NEAR
THE CHAIN LINK FENCE AND AN OLD STUMP ON THE NORTH SIDE.
318 BURNETT, BURKAM
336 CROXFORD, JON
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
01-2019-01185
03/18/2019 4:27 OPEN DOOR CLOSED LDS CHURCH - GROVELAND DISPATCHER: 8333
OPEN DOOR LOCATED WHILE CONDUCTING DOOR CHECKS 155 N 380 W BLACKFOOT 322 HENRIE, LAWRENCE
336 CROXFORD, JON
01-2019-01186
03/18/2019 7:49 INFORMATION ASSIGNED JAIL - BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 1002
REQUEST FOR AN IR 501 N MAPLE ST BLACKFOOT D7 AIKELE, KASANDRA
363 VAN DYKE, BRETT
01-2019-01187
03/18/2019 9:18 FRAUD ASSIGNED 709 E 1550 N SHELLEY MAP 7A DISPATCHER: Z343
RP STATES THAT SOMEONE IS USING HIS NAME FOR CREDIT CARDS. 349 VANORDEN, JAKE
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
01-2019-01188
03/18/2019 10:04 WELFARE CHECK ASSIGNED 121 WASHINGTON ST FIRTH MAP 24 DISPATCHER: 1002
REQUEST FOR A WELFARE CHECK ON ION MARTINEZ. RP STATES THAT THEY HAVE
ATTEMPTED TO BE CONTACTING HER FOR THE LAST WEEK. RP WOULD LIKE TO BE
CONTACTED
D7 AIKELE, KASANDRA
303 BOYD, JEFF
302 MORGAN, STEPH
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
01-2019-01189
03/18/2019 10:01 ASSAULT AGGRAVATED ASSIGNED N HIGHWAY 26 BLACKFOOT MAP 41 DISPATCHER: 1002
RP STATES THAT LAST NIGHT SHE WAS RUN OFF THE ROADWAY BY CHRISTINA
BRUMFIELD. RP WOULD LIKE TO SPEAK WITH AN OFFICER
349 VANORDEN, JAKE
01-2019-01190
03/18/2019 12:03 MALICIOUS INJURY ASSIGNED 14 S 645 W BLACKFOOT MAP 57C DISPATCHER: 1002
RP STATES THAT SOMEONE HAS KEYED HER BLUE 2013 CHEVY SILVERADO. UNKNOWN
SUSPECT INFORMATION
D7 AIKELE, KASANDRA
302 MORGAN, STEPH
01-2019-01191
03/18/2019 12:21 MOTORIST ASSIST ASSIGNED 1100 W HIGHWAY 39 BLACKFOOT MAP 56 DISPATCHER: 1002
RP STATES THAT THERE IS A WHITE SUV WITH A TRAILER THAT IS BROKEN DOWN PARTLY
IN THE LANE OF TRAVEL.
349 VANORDEN, JAKE
302 MORGAN, STEPH
01-2019-01192
03/18/2019 12:26 ALCOHOL VIOLATION ASSIGNED SNAKE RIVER HIGH SCHOOL DISPATCHER: 1002
REQUEST FOR AN IR 922 W HIGHWAY 39 BLACKFOOT MAP 56 D7 AIKELE, KASANDRA
309 LUSK, DREW
349 VANORDEN, JAKE
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
02-2019-01461
03/14/2019 13:01 CIVIL COMPLAINT ACT COMP KC WASH BUCKET DISPATCHER: 1002
REQUEST TO REPORT A THEFT THAT OCCURED ON WEDNESDAY AT 1440. A CUSTOMER
LEFT AN ACCOUNT CARD IN ERROR. ANOTHER CUSTOMER LOCATED THE CARD, USED IT
AND THEN TOOK IT.
865 W BRIDGE ST BLACKFOOT D7 AIKELE, KASANDRA
369 BALLESTEROS, EDUARDO
615 EVANS, CLIFF
02-2019-01462
03/14/2019 14:27 WELFARE CHECK ACT COMP WENDY'S DISPATCHER: 1002
RP STATES THAT THERE WAS A JUV MALE THAT APPROACHED THE RP AND ASKED THEM
TO BUY HIM FOOD. LSW A PUNISHER HOODIE AND HAD A SCOOTER.
1195 PARKWAY DR BLACKFOOT D7 AIKELE, KASANDRA
324 DIETRICH, PAYTEN
628 GRISHAM, KEATON
02-2019-01463
03/14/2019 14:54 ACCIDENT HR REPT ENTRD 850 S BROADWAY ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z146
WALK-IN REPORT 630 INFANGER, TYSON
02-2019-01464
03/14/2019 16:22 WANTED SUBJECT ARRESTED STATE PROBATION & PAROLE DISPATCHER: 1002
FRANKLIN RUNNINGHORSE HAS A CONFIRMED WARRANT FROM THIS AGENCY. HE KNOWS
WE ARE CALLING
370 N MERIDIAN ST APT B BLACKFOOT D7 AIKELE, KASANDRA
628 GRISHAM, KEATON
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
02-2019-01465
03/14/2019 18:09 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP 245 ALEXANDER BLVD BLACKFOOT DISPATCHER: 104305
RP STATES THE NEIGHBORS CAME TO THE RESIDENCE SAYING HER CHILDREN TOOK
THEIR CHILDRENS SCOOTERS. MOTHER IS NOW AT THE HOME YELLING AND SWEARING
AT THE RP
D2 CHRISTENSEN, HEATHER
611 DAVIS, BLAKE
628 GRISHAM, KEATON
02-2019-01466
03/14/2019 18:09 BURGLARY BUSINESS ARRESTED CAL STORE DISPATCHER: 104305
RP STATES SHE JUST HAD A THEFT AT THE BUSINESS. MALE SUBJ LEFT UNK DIR OF
TRAVEL OR DESCRIPTION
250 N MERIDIAN ST BLACKFOOT D2 CHRISTENSEN, HEATHER
611 DAVIS, BLAKE
626 WHEATLEY, WES
366 TRUJILLO, DEVIN
607 SCOTT, STEVEN
02-2019-01467
03/14/2019 21:41 CIVIL COMPLAINT CIVIL 1263 BLUEBERRY TRL BLACKFOOT DISPATCHER: 103641
RP IS HAVING A VEHICLE IMPOUNDED FROM HER PROPERTY- LP 4BH8200- RP WOULD LIKE
AN OFFICER PRESENT WHILE THIS IS BEING DONE.
D1 WRIGHT, JULIE
611 DAVIS, BLAKE
606 KRAUS, QUINTON
02-2019-01468
03/14/2019 21:46 ALARM - RESIDENTIAL ACT COMP 450 SONNY ST BLACKFOOT DISPATCHER: 103641
ENTRY/EXIT FRONT -NEG CONTACT WITH ECHO DAYTON, THE HOMEOWNER 606 KRAUS, QUINTON
607 SCOTT, STEVEN
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
02-2019-01469
03/15/2019 10:05 THEFT-PETIT CLOSED 870 S FISHER AVE BLACKFOOT DISPATCHER: 4450
REQ IR. 618 MAYNE, TRAVIS
02-2019-01470
03/15/2019 10:09 GAS LEAK ASSIGNED BLACKFOOT DISTRICT OFFICE DISPATCHER: Z343
RP STATES HE CAN SMELL GAS. 270 E BRIDGE ST BLACKFOOT MAP D600 603 MYLER, TODD
615 EVANS, CLIFF
02-2019-01471
03/15/2019 10:02 VIN INSPECTION ACT COMP 755 S SHILLING AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP IS NEEDING A VIN INSPECTION ON A BOAT. RP DOES NOT NEED A BOAT INSPECTION AT
THIS TIME. RP DOES NOT HAVE THE DMV PAPERWORK.
615 EVANS, CLIFF
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
02-2019-01472
03/15/2019 10:52 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP 570 N MAPLE ST APT 1 BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP STATES THAT HER BRADEN HART HAS BEEN CALLING IN FALSE REPORTS ABOUT HER
TO GET HER IN TROUBLE WITH HER PROBATION OFFICER. RP WOULD LIKE TO HAVE IT
DOCUMENTED
628 GRISHAM, KEATON
02-2019-01473
03/15/2019 11:22 ALARM - RESIDENTIAL ACT COMP 587 E COURT ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
ALARM FROM THE FRONT DOOR AT JOEY MARTINEZ RESIDENCE. NO CONTACT WITH RO 628 GRISHAM, KEATON
615 EVANS, CLIFF
616 YOUNG, JEFF
02-2019-01474
03/15/2019 10:13 ANIMAL COMPLAINT - LOST CLOSED 390 S FISHER AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP STATES THAT HER MALE BLK LAB WITH A CHAIN COLAR HAS GOTTEN LOOSE. 636 DAVIES, STACY
02-2019-01475
03/15/2019 12:35 THEFT-PETIT ARRESTED SHORT STOP DISPATCHER: Z343
RP HAD 2 HISP FEMALES STOLE BEER. ONE IN BLUE JEANS AND BLK SWEATER AND
SECOND IN BLUE JEANS AND WHITE LONG SLEEVES. BOTH HAVE LONG BLK HAIR LEFT OF
FOOT UNKNOWN DIRECTION OF TRAVEL
985 S BROADWAY ST BLACKFOOT 618 MAYNE, TRAVIS
369 BALLESTEROS, EDUARDO
628 GRISHAM, KEATON
615 EVANS, CLIFF
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
616 YOUNG, JEFF
02-2019-01476
03/15/2019 15:41 PARKING VIOLATION ACT COMP WALMART DISPATCHER: Z343
RP STATES THAT THERE ARE SEVERAL VEHICLES PARKED IN THE PARKING IN HANDICAP
SPACES THAT DO NOT HAVE PLATES OR PLAQUES. RP WOULD LIKE THEM CITED SINCE
THERE WAS NO PARKING AVAILABLE FOR HIM WHEN HE NEEDED IT.
565 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT 611 DAVIS, BLAKE
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
02-2019-01477
03/15/2019 16:00 ABANDONED VEHICLE ASSIGNED MCDONALD'S DISPATCHER: Z343
OUT WITH ABANDONED VEH 1275 PARKWAY DR BLACKFOOT MAP F500 616 YOUNG, JEFF
02-2019-01478
03/15/2019 16:23 CIVIL COMPLAINT ACT COMP 151 RICE ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP STATES THAT ADAM WILSON IS MOVING OUT OF HIS APT AND OWES THE RP MONEY.
RP WOULD LIKE TO SPEAK TO AN OFFICER .
611 DAVIS, BLAKE
629 BRASWELL, CHAD
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
02-2019-01479
03/15/2019 14:25 TRAFFIC COMPLAINT ACT COMP 200 N HIGHWAY 91 BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP STATES THAT A SILVER DODGE VAN WITH A FEMALE DRIVE LIC PLATE 4BM5876 ALMOST
RAN THE RP OFF THE ROADWAY. RP STATES THE DRIVER IS ON HER PHONE
611 DAVIS, BLAKE
02-2019-01480
03/15/2019 16:42 ACCIDENT PD ACT COMP KESLER'S DISPATCHER: Z343
ACCIDENT BETWEEN RED VOLK PASS AND BLUE SUB TRIBECKA. NO INJURIES. NO
BLOCKAGE
925 W BRIDGE ST BLACKFOOT 629 BRASWELL, CHAD
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
616 YOUNG, JEFF
02-2019-01481
03/15/2019 18:01 ALARM - PANIC ACT COMP ANYTIME FITNESS DISPATCHER: 8333
ALARM INDICATING BATH #1 1265 PARKWAY DR BLACKFOOT 629 BRASWELL, CHAD
628 GRISHAM, KEATON
616 YOUNG, JEFF
02-2019-01482
03/15/2019 18:24 ALARM - RESIDENTIAL ACT COMP 560 LENA LN BLACKFOOT DISPATCHER: 8333
RECEIVING A BURGLARD ENTRY/EXIT FRONT DOOR. NO ANSWER ON ATTEMPT TO
CONTACT RESIDENT, MCKAYLON BRONSON
611 DAVIS, BLAKE
629 BRASWELL, CHAD
D9 FLORES, KATHERINE
02-2019-01483
03/15/2019 19:06 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE REPT ENTRD CAL STORE DISPATCHER: Z333
FEMALE SUBJECT GOT INTO A RED PC LIC 1BY9205. SUSPECT IS SHORT FEMALE DRK HAIR
WEARING BLK JACKET AND LEVIES. LEFT 2 AGO
250 N MERIDIAN ST BLACKFOOT 611 DAVIS, BLAKE
629 BRASWELL, CHAD
366 TRUJILLO, DEVIN
628 GRISHAM, KEATON
D6 BIRCH, BREANNE
616 YOUNG, JEFF
503 AIKELE, AARON
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
02-2019-01484
03/15/2019 20:58 ACCIDENT PD REPT ENTRD BEST WESTERN INN DISPATCHER: Z350
RP HAD A SEMI HIT THE CANOPY ON THE HOTEL. NEEDS TO HAVE AN OFFICER TAKE A
REPORT. NO INJURIES. DAMAGE TO SEMI.
750 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT 606 KRAUS, QUINTON
607 SCOTT, STEVEN
D11 ROSS, CODY
02-2019-01485
03/15/2019 22:07 REQUEST ASSISTANCE REPT ENTRD LEB DISPATCHER: Z350
REQ OFFICER TO RESPOND AND SPEAK WITH HIM 501 N MAPLE ST BLACKFOOT 606 KRAUS, QUINTON
607 SCOTT, STEVEN
D11 ROSS, CODY
02-2019-01486
03/16/2019 4:08 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE UTL 423 E ALICE ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z350
RP SAW SOMEONE SHINING A FLASHLIGHT IN THE ALLEY BEHIND THEIR HOUSE. WHEN
THE RP TURNED ON A LIGHT THE PERSON LEFT ON FOOT UNK DOT. RP DID NOT SEE WHAT
THEY WERE WEARING.
606 KRAUS, QUINTON
607 SCOTT, STEVEN
02-2019-01487
03/16/2019 4:27 DUI ARRESTED W BRIDGE ST & N BROADWAY ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z350
OUT ON TESTS 606 KRAUS, QUINTON
607 SCOTT, STEVEN
D11 ROSS, CODY
02-2019-01488
03/16/2019 7:54 ALARM - BUSINESS ACT COMP 93 RICH LN BLACKFOOT DISPATCHER: Z357
BURG ALARM FROM FRONT DOOR AND E/W MOTION 656 LORA, ROBERTO
619 WIERSMA, RANDY
324 DIETRICH, PAYTEN
D15 CUTTLERS, SAMANTHA
02-2019-01489
03/16/2019 10:28 CIVIL COMPLAINT ACT COMP 245 ELAINE ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z357
RP REPORTING THAT DOUG MERTZ IS IN HIS GARAGE TAKING STUFF OUT OF HIS VEHICLE
AND PUTTING IT IN THE GARAGE IN ATTEMPTS TO TAKE THE VEHICLE
656 LORA, ROBERTO
619 WIERSMA, RANDY
608 WATTS, RJ
02-2019-01490
03/16/2019 11:56 REQUEST ASSISTANCE UNFOUNDED 570 N MAPLE ST APT 1 BLACKFOOT DISPATCHER: Z357
RP REPORTING THAT SOMEONE IS HARASSING HER AND SHE WOULD LIKE TO FILE A
RESTRAINING ORDER
604 PENTRACK, KYLE
02-2019-01491
03/16/2019 13:00 ABANDONED VEHICLE PENDING 850 PARKWAY DR APT 34 BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP STATES THERE IS A WHITE DODGE DART SXT LIC 4BL1506 THAT IS BLOCKING THE NEW
TENANT
656 LORA, ROBERTO
608 WATTS, RJ
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
02-2019-01492
03/16/2019 11:08 REQUEST ASSISTANCE REPT ENTRD 575 GWEN LOOP BLACKFOOT DISPATCHER: Z357
SEE EXT 602 NEWBOLD, PAUL
311 NALLEY, RICHARD
656 LORA, ROBERTO
619 WIERSMA, RANDY
608 WATTS, RJ
D15 CUTTLERS, SAMANTHA
604 PENTRACK, KYLE
02-2019-01493
03/16/2019 15:44 INFORMATION ACT COMP 20 E WASHINGTON ST APT 3 BLACKFOOT DISPATCHER: Z357
REQUEST IR 626 WHEATLEY, WES
604 PENTRACK, KYLE
02-2019-01494
03/16/2019 15:51 INFORMATION INFO S MERIDIAN ST & RUBY ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
OUT WITH TINA LEWIS 604 PENTRACK, KYLE
02-2019-01495
03/16/2019 17:18 PARKING COMPLAINT UNFOUNDED CHAPARRO LN BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
TWO SEMI ARE IN THE MIDDLE OF THE ROAD. RP WOULD LIKE FOR THEM TO BE MOVED
BECUASE SEMIS ARE CAUSING A HAZARD.
622 ADRIGNOLA, ANDREW
D14 DANIELS, BRIANNA
02-2019-01496
03/16/2019 17:13 WANTED SUBJECT ARRESTED 900 LANSING ST APT 102 BLACKFOOT DISPATCHER: 104305
OFFICERS OUT WITH WANTED SUBJ JESSICA COLES D2 CHRISTENSEN, HEATHER
617 WILLIAMS, KENNETH
604 PENTRACK, KYLE
02-2019-01497
03/16/2019 17:38 WANTED SUBJECT ARRESTED BINGHAM COUNTY COURTHOUSE DISPATCHER: 104305
OFFICER OUT WITH BRETT RAPP HERE TO TURN HIMSELF IN ON HIS WARRANT 501 N MAPLE ST BLACKFOOT D2 CHRISTENSEN, HEATHER
617 WILLIAMS, KENNETH
02-2019-01498
03/16/2019 17:52 ANIMAL COMPLAINT - FOUND ACT COMP 1060 MCADOO ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
NEIGHBOR'S DOG GOT OUT AND ARE CURRENTLY IN THE RP'S BACKYARD. THERE ARE 2
HUSKIES. ONE IS WHITE AND THE OTHER IS BLACK AND WHITE. DOGS POSSIBLY BELONG
TO A MEGAN SHIPPLEY.
617 WILLIAMS, KENNETH
D14 DANIELS, BRIANNA
02-2019-01499
03/16/2019 18:14 MALICIOUS INJURY PENDING B BAR B LEATHER DISPATCHER: Z423
WHILE RP WAS WORKING S SOME DAMAGE WAS DONE TO HER BUICK ENCORE. 719 W PACIFIC ST BLACKFOOT 604 PENTRACK, KYLE
D14 DANIELS, BRIANNA
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
02-2019-01500
03/16/2019 18:28 PARKING COMPLAINT UTL W PACIFIC ST & NW MAIN ST BLACKFOOT DISPATCHER: 104305
RP STATES THERE IS A SILV PC PARKED IN THE MIDDLE OF THE ALLEYWAY. WILL BE THE
ALLEY NORTH OF PACIFIC.
622 ADRIGNOLA, ANDREW
604 PENTRACK, KYLE
02-2019-01502
03/16/2019 18:44 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP GEM VILLAGE DISPATCHER: 104305
RESIDENT IS THREATENING SUICIDE. 57 YOM. SUBJ IS THREATENING TO SLIT HIS
WRISTS. EDWARD MAY
490 EMERALD ST BLACKFOOT 622 ADRIGNOLA, ANDREW
617 WILLIAMS, KENNETH
604 PENTRACK, KYLE
02-2019-01503
03/16/2019 18:22 ANIMAL COMPLAINT - FOUND CLOSED 226 LILAC ST BLACKFOOT DISPATCHER: 104305
RP STATES THERE IS A BLK LAB WEARING A PINK CAMO COLLAR. RP WILL KEEP THE DOG
FOR NOW.
636 DAVIES, STACY
02-2019-01504
03/16/2019 19:00 DISTURB THE PEACE UTL BHS - BLACKFOOT HIGH SCHOOL DISPATCHER: Z423
PEOPLE ARE PLAYING AT THE BASKETBALL COURT, AND MUSIC IS PLAYING REALLY LOUD
FROM THEIR VEHCILES. RP WOULD LIKE THE MUSIC TURNED DOWN.
870 S FISHER AVE BLACKFOOT 617 WILLIAMS, KENNETH
02-2019-01505
03/16/2019 19:03 BURGLARY VEHICLE FWD DET 1130 S BROADWAY ST APT 8 BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
RP EX BOYFRIEND TOBY DIAZ TOOK MONEY FROM HER ACCOUNT. RP IS OUTSIDE OF THE
TRAILER IN A BLK SWEATER AND WHITE SHOES.
602 NEWBOLD, PAUL
604 PENTRACK, KYLE
D14 DANIELS, BRIANNA
02-2019-01506
03/16/2019 19:52 POSSESSION - CONT SUBSTANCE ARRESTED AIRPORT RD & CLOVER DR BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
OUT ON SEARCH 617 WILLIAMS, KENNETH
604 PENTRACK, KYLE
02-2019-01507
03/16/2019 21:24 CIVIL COMPLAINT REPT ENTRD 65 RICH ST APT 1 BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
RP ALLOWED ADAM ZEPEDA TO BORROW HER VEHICLE AFTER DROPPING HER OFF AT
WORK IN IDAHO FALLS. RP RECEIVED INFORMATION THAT HE IS NOW TAKING THE
VEHICLE TO UTAH.
625 MITTELSTADT, JOHN
D14 DANIELS, BRIANNA
02-2019-01508
03/16/2019 22:04 WANTED SUBJECT ARRESTED BOWER'S COLLISION DISPATCHER: 104305
OFFICER OUT WITH WANTED SUBJ GREGORIO MONTOYA 1311 S BROADWAY ST BLACKFOOT 622 ADRIGNOLA, ANDREW
625 MITTELSTADT, JOHN
02-2019-01509
03/16/2019 21:49 POSSESSION - CONT SUBSTANCE ARRESTED MCADOO ST & RICE ST BLACKFOOT DISPATCHER: 104305
OFFICER OUT ON TRAFFIC 617 WILLIAMS, KENNETH
613 DELACRUZ, MANNY
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
02-2019-01510
03/16/2019 23:20 ALARM - RESIDENTIAL ACT COMP 2415 CHAPARRO LN BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
BURGLAR ALARM COMING FROM LISA WHITE RESIDENCE. ALARM COMPANY HASN'T MADE
CONTACT.
622 ADRIGNOLA, ANDREW
617 WILLIAMS, KENNETH
613 DELACRUZ, MANNY
625 MITTELSTADT, JOHN
02-2019-01511
03/17/2019 1:32 ALARM - RESIDENTIAL ACT COMP 163 N SHILLING AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z333
ENTRY EXIT BACK DOOR ALARM. RESP IS JUSTIN CLEMENTS. NO CONTACT MADE 617 WILLIAMS, KENNETH
613 DELACRUZ, MANNY
625 MITTELSTADT, JOHN
02-2019-01512
03/17/2019 9:26 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED RIDLEY'S DISPATCHER: Z343
RP STATES THAT THERE IS A CATTLE DOG IN THE STORE THAT WILL NOT LEAVE 1295 PARKWAY DR BLACKFOOT MAP F500 608 WATTS, RJ
02-2019-01513
03/17/2019 10:00 LOST PROPERTY ACT COMP BLACKFOOT - CITY DISPATCHER: Z343
RP STATES SHE LOST HER PHONE ON A BUS IN JACKSON. SHE FILED A REPORT IN WY
CASE NUMBER 1903-1955. RP STATES THE PHONE IS PLOTTING ON ELM STREET IN
BLACKFOOT.
BLACKFOOT - CITY BLACKFOOT 656 LORA, ROBERTO
619 WIERSMA, RANDY
02-2019-01514
03/17/2019 12:08 INFORMATION FWD DET 106 NE MAIN ST APT 112 BLACKFOOT DISPATCHER: 1002
REQUEST FOR AN IR 602 NEWBOLD, PAUL
656 LORA, ROBERTO
619 WIERSMA, RANDY
604 PENTRACK, KYLE
02-2019-01515
03/17/2019 12:22 CPO VIOLATION REF4BPROS TUB LAUNDRY DISPATCHER: Z343
RP STATES THAT RAMON JIMENEZ FOLLOWED THE RP TO THE LAUNDRY MAT AND SPOKE
TO HER. THE RP STATES HE THEN LEFT IN HER CAR 4BL4984 POSSIBLY WENT TO CHURCH.
1400 PARKWAY DR BLACKFOOT 656 LORA, ROBERTO
369 BALLESTEROS, EDUARDO
619 WIERSMA, RANDY
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
604 PENTRACK, KYLE
02-2019-01516
03/17/2019 13:56 ANIMAL COMPLAINT - LOST CLOSED 64 S CLEVELAND AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
RP IS MISSING 2 HUSKYS ONE FEMALE WITH A PINK COLLAR AND A MALE WITH A GREEN
COLLAR. BOTH HAVE TAGS WITH THE RPS NAME AND NUMBER.
636 DAVIES, STACY
02-2019-01517
03/17/2019 13:39 ANIMAL COMPLAINT ACT COMP 1515 VERNON ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1002
RP STATES THAT THERE ARE 3 DOGS THAT ARE LOOSE IN THE NEIGHBORHOOD AND ARE
BEING AGRESSIVE. UNKNOWN OWNER
656 LORA, ROBERTO
619 WIERSMA, RANDY
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
02-2019-01518
03/17/2019 14:35 POSSESSION - CONT SUBSTANCE ARRESTED W HIGHWAY 26 & W HIGHWAY 39 BLACKFOOT DISPATCHER: Z343
ON TRAFFIC 656 LORA, ROBERTO
619 WIERSMA, RANDY
604 PENTRACK, KYLE
02-2019-01519
03/17/2019 16:16 ANIMAL COMPLAINT - FOUND CLOSED THE WILLOW'S DISPATCHER: Z357
RP REPORTING THEY FOUND A WHITE CHIHUAHUA WITH A BLUE COLLAR 898 S MERIDIAN ST BLACKFOOT 636 DAVIES, STACY
02-2019-01520
03/17/2019 14:56 POSSESSION - CONT SUBSTANCE FWD DET SHORT STOP DISPATCHER: Z343
ON TRAFFIC 985 S BROADWAY ST BLACKFOOT 656 LORA, ROBERTO
619 WIERSMA, RANDY
302 MORGAN, STEPH
604 PENTRACK, KYLE
02-2019-01521
03/17/2019 17:15 ANIMAL COMPLAINT - LOST CLOSED 1485 VERNON ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
RP IS MISSING A MALE BLK SHARPEI LAB MIX WITH BLU EYES NOT WEARING A COLLAR.
DOG IS NOT CHIPPED. DOG HAS BEEN MISSING SINCE APPROX 1400HRS
636 DAVIES, STACY
02-2019-01522
03/17/2019 17:42 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP BHS - BLACKFOOT HIGH SCHOOL DISPATCHER: 1988
RP IS REQUESTING TO HAVE AN OFFICER SPEAK WITH THE SUBJECTS WHO HAVE THEIR
DOG ON THE TENNIS COURTS. RP SPOKE WITH THE SUBJECTS AND THEY REFUSED TO
REMOVE THE DOG. RP ALSO STATED THAT IT IS POSTED THAT NO DOGS ARE ALLOWED ON
THE COURT. RP IS NO LONGER IN THE AREA.
870 S FISHER AVE BLACKFOOT 622 ADRIGNOLA, ANDREW
02-2019-01523
03/17/2019 19:22 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP ROLBERTO'S MEXICAN FOOD DISPATCHER: 1988
RP STATED THAT SHE TRIED TO PURCHASE FOOD WITH A 50 DOLLAR BILL. THEY ARE NOW
REFUSING TO GIVE BACK THE CHANGE AS THEY BELIEVE THE BILL IS COUNTERFEIT. RP
WILL BE WAITING OUTSIDE IN A WHI HONDA PC.
900 MARKET ST BLACKFOOT 622 ADRIGNOLA, ANDREW
604 PENTRACK, KYLE
02-2019-01524
03/17/2019 20:16 THEFT-GRAND FWD DET 65 RICH ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
REQ IR 622 ADRIGNOLA, ANDREW
D3 LUSK, JESSICA
602 NEWBOLD, PAUL
02-2019-01525
03/17/2019 21:20 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP RIDLEY'S DISPATCHER: 1988
RP WITNESSED A THEFT AT THE BUSINESS APPROX 6AGO. 2 JUV MALES IN A BLK MAZDA
THAT STOLE ALCOHOL FROM THE STORE.
1295 PARKWAY DR BLACKFOOT D3 LUSK, JESSICA
318 BURNETT, BURKAM
617 WILLIAMS, KENNETH
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
02-2019-01526
03/17/2019 22:48 PROWLER UNFOUNDED 19 N SHILLING AVE APT 2 BLACKFOOT DISPATCHER: 8333
SOMEONE OUTSIDE THE BEDROOM WINDOW. STATED THAT THE WINDOW FACES THE
ALLEY
622 ADRIGNOLA, ANDREW
617 WILLIAMS, KENNETH
02-2019-01527
03/17/2019 23:52 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP 19 N SHILLING AVE APT 2 BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
PEOPLE ARE INSIDE THE APT 622 ADRIGNOLA, ANDREW
617 WILLIAMS, KENNETH
02-2019-01528
03/18/2019 7:21 TRAFFIC COMPLAINT ASSIGNED 429 W HIGHWAY 39 BLACKFOOT MAP 58 DISPATCHER: 1002
RP STATES THAT SHE IS BEHIND A VEHICLE THAT IS ALL OVER THE ROADWAY. SUSPECT
VEHICLE IS A SILVER OLDER MODEL PC.
608 WATTS, RJ
02-2019-01529
03/18/2019 9:00 THEFT-PETIT ASSIGNED DAISY'S GAS DISPATCHER: 1002
RED SUBURBAN WITH SUBJECTS IN IT THAT JUST STOLE A 40 PACK AND 2 40 OZ SINGLES.
HEADED TO FORT HALL
701 S BROADWAY ST BLACKFOOT MAP D600 D7 AIKELE, KASANDRA
302 MORGAN, STEPH
608 WATTS, RJ
02-2019-01530
03/18/2019 9:16 ALARM - RESIDENTIAL ASSIGNED 1725 S PENDLEBURY LN BLACKFOOT MAP A700 DISPATCHER: Z343
BACK DOOR AND FAMILY ROOM MOTION ALARMS OF JOYCE AND DWANE STUFFLEBEAM.
THERE IS A MAN ON SIGHT NAMED DELRAY MILES UNABLE TO GIVE CODE
608 WATTS, RJ
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
02-2019-01531
03/18/2019 8:34 WANTED SUBJECT UTL 362 E BRIDGE ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1002
POSSIBLE LOCATION ON KIRK ROGERS. UNCONFIRMED WARRANT OUT OF BONNEVILLE
COUNTY.
619 WIERSMA, RANDY
608 WATTS, RJ
02-2019-01532
03/18/2019 12:59 ANIMAL COMPLAINT - LOST ASSIGNED 595 ROBBINS ST BLACKFOOT MAP D500 DISPATCHER: 1002
RP STATES THAT SHE IS MISSING HER DRK BROWN AND BLK FACED LAB TYPE DOG.
FEMALE. NOT WEARING A COLLAR.
636 DAVIES, STACY
02-2019-01533
03/18/2019 12:58 ANIMAL COMPLAINT - FOUND ASSIGNED BLACKFOOT HIGH SCHOOL DISPATCHER: 1002
RP STATES THAT SHE HAS LOCATED A MATTED COCKERSPANIAL AND WOULD LIKE IT TO
BE PICKED UP
870 S FISHER AVE BLACKFOOT MAP C600 D7 AIKELE, KASANDRA
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
ABERDEEN POLICE DEPARTMENT
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
04-2019-00106
03/14/2019 18:26 ANIMAL COMPLAINT - LOST INFO 185 N 1ST E ABERDEEN DISPATCHER: 103641
RP'S MALE BROWN AND WHITE BORDER COLLIE RAN AWAY SOMETIME THIS MORNING- HE
IS WEARING A GRY COLLAR, NO TAGS-
198 WHEELER, DELWYN
04-2019-00107
03/16/2019 9:27 CIVIL COMPLAINT CIVIL 82 W CASSIA AVE ABERDEEN DISPATCHER: Z357
RP REPORTING THAT THEY HAVE TENANTS MOVING OUT AND THEY HAVE DONE DAMAGE
TO THE PROPERTY. RP IS WANTING TO FILE A REPORT AND HAVE OFFICERS TAKE
PICTURES OF THE DAMAGE.
193 MONAHAN, ZACH
D15 CUTTLERS, SAMANTHA
04-2019-00108
03/17/2019 15:18 DWP CITED S 3RD W & W BOISE AVE ABERDEEN DISPATCHER: Z357
TRAFFIC 193 MONAHAN, ZACH
D15 CUTTLERS, SAMANTHA
341 WALL, TJ
04-2019-00109
03/18/2019 9:36 ACCIDENT HR ASSIGNED ABERDEEN - CITY DISPATCHER: 1002
WALK IN FOR A HIT AND RUN BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY D7 AIKELE, KASANDRA
190 CARROLL, CHUCK
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
SHELLEY POLICE DEPARTMENT
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
05-2019-00387
03/14/2019 13:48 SCHOOL INCIDENT REPT ENTRD HOBBS MIDDLE SCHOOL DISPATCHER: 1002
WOULD LIKE TO MAKE A REPORT OF VANDALISM. STUDENT AND PARENTS ARE
CURRENTLY IN THE FRONT OFFICE
350 E PINE ST SHELLEY 1101 HINTZE, JEFFREY
1108 CRAPO, BENJAMIN
05-2019-00388
03/14/2019 20:55 TRAFFIC COMPLAINT ACT COMP GOLDEN VALLEY NATURAL DISPATCHER: 103641
REPORTING A BRO CHEVY TRUCK THAT IS UNABLE TO MAINTAIN LANE- LP 8BHU652
WHILE ON THE PHONE THE RP ADVISED HE PULLED INTO THE PARKING LOT- NOT SURE IF
HE IS GETTING OUT- RP WILL BE IN A BLK RAV4- RP IS WILLING TO SIGN- RP IS WAITING IN
THE PARKING LOT FOR AN OFFICER
815 E 1400 N SHELLEY D1 WRIGHT, JULIE
1105 HAYMAN, WESTON
05-2019-00389
03/14/2019 21:49 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP 340 HUMMINGBIRD LN SHELLEY DISPATCHER: 103641
RP IS HAVING A BAD DAY AND WOULD LIKE TO TALK TO AN OFFICER TO MAKE HER FEEL
BETTER
1101 HINTZE, JEFFREY
1105 HAYMAN, WESTON
05-2019-00390
03/14/2019 22:48 SUICIDAL SUBJECT ACT COMP 750 ASPEN AVE SHELLEY DISPATCHER: 103641
REQUESTING A WELFARE CHECK ON CHRIS LEPAGE. RP RECEIVED A TEXT STATING HE
WANTED TO END IT, AND NOT TO CALL ANYONE, IT WAS FOR THE BEST- LAST TEXT WAS
AT 2212HRS- NOT COMPLETELY SURE OF HIS LOCATION-
1101 HINTZE, JEFFREY
D1 WRIGHT, JULIE
1105 HAYMAN, WESTON
05-2019-00391
03/15/2019 11:44 FINGERPRINTS ACT COMP SHELLEY POLICE DEPT DISPATCHER: Z413
FINGERPRINTS. 115 S EMERSON AVE SHELLEY 1108 CRAPO, BENJAMIN
05-2019-00392
03/15/2019 16:40 FRAUD OTHRAGENCY 711 ASPEN AVE SHELLEY DISPATCHER: 01111
REPORTING FRAUD VIA INTERNET 1101 HINTZE, JEFFREY
05-2019-00393
03/16/2019 9:44 FUNERAL ESCORT ASSIGNED NALDER FUNERAL HOME DISPATCHER: Z343
RP IS REQUESTING AN ESCORT TO THE N OF TOWN AT 1200 110 W OAK ST SHELLEY 1106 CURNUTT, MIKE
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
05-2019-00394
03/17/2019 11:20 MISSING PERSON ASSIGNED 609 S PARK AVE SHELLEY MAP 9 DISPATCHER: Z343
JEMIKA K SMITH DID NOT SHOW UP TO WORK THIS MORNING AT TACO BELL IN
BLACKFOOT. RP STATES SHE DRIVES A BLK 2006 NISS SENTRA.
319 YANCEY, GARY JUDSON
1106 CURNUTT, MIKE
D16 GRISHAM, KOURTNEY A.
604 PENTRACK, KYLE
From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00
SHELLEY POLICE DEPARTMENT
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
05-2019-00395
03/17/2019 18:49 TRAFFIC COMPLAINT ASSIGNED 425 E OAK ST SHELLEY DISPATCHER: 1988
RP A MALE SUBJECT JUST ARRIVED AT THE NEIGHBORS IN A SILVER HONDA WITH BLK
RIMS LIC 8BLA789. RP STATED THAT HE IS CONTINUALLY DRIVING UP AND DOWN THE
ROADWAY AT A HIGH RATE OF SPEED AND PLAYING HIS MUSIC VERY LOUD. SUBJECT HAS
SINCE GONE INSIDE THE RESIDENCE. RP WOULD LIKE AN OFFICER TO SPEAK WITH THE
MALE ABOUT HIS DRIVING.
1106 CURNUTT, MIKE
1102 TINCHER, ROBERT G.
D3 LUSK, JESSICA
05-2019-00396
03/18/2019 0:13 DUI - EXCESSIVE ARRESTED N STATE ST & E CENTER ST SHELLEY DISPATCHER: 1988
OUT ON TESTS 1102 TINCHER, ROBERT G.
D3 LUSK, JESSICA
1105 HAYMAN, WESTON
05-2019-00397
03/18/2019 11:44 FINGERPRINTS ACT COMP 115 S EMERSON AVE SHELLEY DISPATCHER: Z414
FINGERPRINTS 1132 WILDE, CORRIN
05-2019-00398
03/18/2019 9:36 FUNERAL ESCORT ASSIGNED LDS CHURCH - E LOCUST DISPATCHER: 1002
REQUEST FOR AN ESCOURT TO TAKE PLACE AT APPROX NOON TO THE SHELLEY
CEMETARY
325 E LOCUST ST SHELLEY MAP 09 D7 AIKELE, KASANDRA
1106 CURNUTT, MIKE
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