From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

01-2019-01131

03/14/2019 13:37 INFORMATION ASSIGNED 693 W 175 N BLACKFOOT DISPATCHER: 1002

RP STATES THAT SHE HAS BEEN HACKED AGAINST HER WILL AND EXPLOITED. RP STATES

THAT SHE GAVE THEM HER PERSONAL INFORMATION. RP WOULD LIKE TO MAKE A REPORT

D7 AIKELE, KASANDRA

324 DIETRICH, PAYTEN

01-2019-01132

03/14/2019 15:03 CIVIL COMPLAINT CLOSED SNAKE RIVER SCHOOL DISTRICT OFFICE DISPATCHER: Z343

CHILD CUSTODY ISSUE 103 S 900 W BLACKFOOT 309 LUSK, DREW

369 BALLESTEROS, EDUARDO

01-2019-01133

03/14/2019 15:45 HARASSMENT CLOSED BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 1002

REQUEST FOR A DEPUTY TO RESPOND BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY D7 AIKELE, KASANDRA

340 SJOSTROM, KIRT

359 MILLER, JARED

01-2019-01134

03/14/2019 15:50 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 139 N 900 W BLACKFOOT DISPATCHER: 1002

RP STATES SHE WAS CHASED BY 3 LARGE DOGS THAT WERE ATTEMPTING TO BITE HER

WHILE SHE WAS RIDING HER BIKE. UNKNOWN OWNER

D7 AIKELE, KASANDRA

337 GAY, JANET

01-2019-01135

03/14/2019 16:45 INFORMATION ASSIGNED JAIL - BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 1002

MENTAL TRANSPORT BMH TO TWIN FALLS 501 N MAPLE ST BLACKFOOT D7 AIKELE, KASANDRA

365 DENNING, SCOTT G.

01-2019-01136

03/15/2019 1:37 WANTED SUBJECT ARRESTED DESERET INDUSTRIES DISPATCHER: Z350

WANTED SUBJECT 352 N ASH ST BLACKFOOT 611 DAVIS, BLAKE

352 NEBEKER, JORDYN

606 KRAUS, QUINTON

D11 ROSS, CODY

01-2019-01137

03/15/2019 2:56 ALARM - BUSINESS CLOSED DIESEL DEPOT DISPATCHER: Z350

ALARM FROM THE WEST OVERHEAD DOOR ALARM 1944 S 2800 W ABERDEEN 342 EATON, JOSHUA

326 KENT, CHAD

01-2019-01138

03/15/2019 10:38 ANIMAL COMPLAINT CLOSED SHELTER - ABERDEEN ANIMAL DISPATCHER: Z343

ONE TO PICK UP 2695 W 1750 S ABERDEEN 337 GAY, JANET

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

01-2019-01139

03/15/2019 10:45 MALICIOUS INJURY CLOSED 166 N 380 W APT 2 BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP STATES THAT SHE IS GOING TO CHECK THE UNIT. RP EVICTED HER COUSIN YESENIA

VALASQUEZ HOWEVER SHE DOES NOT KNOW IF SHE HAS ACTUALLY LEFT. REQUESTING

AN OFFICER BE PRESENT WHILE THEY CHECK. RP IS IN A GRY NISS BY YELLOW PUMP

HOUSE

369 BALLESTEROS, EDUARDO

324 DIETRICH, PAYTEN

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

01-2019-01140

03/15/2019 13:01 WELFARE CHECK OPEN 455 W 195 N BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP STATES THAT BRETT GIBSON HAS BEEN MISSING SINCE WEDNESDAY. HE LEFT IN A

SILVER SATURN REG UNDER RPS NAME. RP STATES THAT NO ONE HAS HEARD FROM HIS

SINCE WEDNESDAY.

626 WHEATLEY, WES

369 BALLESTEROS, EDUARDO

324 DIETRICH, PAYTEN

628 GRISHAM, KEATON

615 EVANS, CLIFF

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

616 YOUNG, JEFF

01-2019-01141

03/15/2019 14:10 JAIL INCIDENT CLOSED JAIL - BINGHAM COUNTY DISPATCHER: Z343

REQUEST IR 501 N MAPLE ST BLACKFOOT 358 JORGENSEN, JOSHUA

01-2019-01142

03/15/2019 14:43 DISORDERLY CONDUCT CLOSED 16 N 900 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

CODY HOFFMAN IS ACTING OUT OF CONTROL. CAN HEAR SEVERAL MALES YELLING 319 YANCEY, GARY JUDSON

369 BALLESTEROS, EDUARDO

324 DIETRICH, PAYTEN

01-2019-01143

03/15/2019 15:11 REQUEST ASSISTANCE CLOSED BINGHAM COUNTY DISPATCHER: Z343

FEMALE HAS CALLED SEVERAL TIMES HOWEVER DOES NOT SPEAK ENGLISH BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY 324 DIETRICH, PAYTEN

01-2019-01144

03/15/2019 15:00 LOST PROPERTY CLOSED 50 N 900 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP IS NEEDING TO FILE A LOST GUN 369 BALLESTEROS, EDUARDO

324 DIETRICH, PAYTEN

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

01-2019-01145

03/15/2019 15:00 VIN INSPECTION CLOSED 50 N 900 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP IS NEEDING AN INSPECTION ON A 4X4. RP DOES NOT HAVE THE DMV PAPERWORK 369 BALLESTEROS, EDUARDO

324 DIETRICH, PAYTEN

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

01-2019-01146

03/15/2019 15:22 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED PARKWAY DR & BERGENER BLVD BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP STATES THAT WHITE FORD TRUCK LIC SHORI2 THAT WAS DRIVING ERATICALLY AND

SPED PAST THE RP AND THE STATES ROCKS CAME FROM HER TRUCK AND DAMAGED HIS

WINDOWS

324 DIETRICH, PAYTEN

628 GRISHAM, KEATON

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

616 YOUNG, JEFF

01-2019-01147

03/15/2019 15:46 BURGLARY BUSINESS OPEN PRATT TRUCK SERVICE DISPATCHER: Z343

RP STATES THEY HAVE HAD SEVERAL ITEMS STOLEN. RP IS NEEDING A REPORT 62 N 400 W BLACKFOOT 328 HALL, KATHY

624 BOLLSCHWEILER, ALAN

359 MILLER, JARED

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

01-2019-01148

03/15/2019 15:36 CPO VIOLATION PENDING 2 N 1300 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP STATES SHE HAS HAD A WHITE TRAILER WITH A LARGE RACK ON THE TOP STOLEN IN

THE LAST 15 DAYS. SHE STATES THAT GARY WARREN IS THE ONE WHO STOLE IT. RP

STATES THAT SHE HAS A CPO WITH HIM AND HE VIOLATED IT TO GET THE TRAILER. RP

ALSO STATES PER THEIR DIVORCE DECREE THAT HE WAS NOT ALLOWED TO HAVE

ANYTHING FROM THE HOUSE EITHER

369 BALLESTEROS, EDUARDO

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

01-2019-01149

03/15/2019 13:12 COURTESY TRANSPORT CLOSED JAIL - BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 8333

FROM BMH TO TWIN FALLS 501 N MAPLE ST BLACKFOOT 384 PETERSON, SEAN

01-2019-01150

03/15/2019 19:06 ABANDONED VEHICLE CLOSED 2200 W HIGHWAY 39 ABERDEEN DISPATCHER: 8333

REQ IR. D9 FLORES, KATHERINE

341 WALL, TJ

01-2019-01151

03/15/2019 19:01 WATER ON ROAD CLOSED 950 N 700 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z333

RP ADVISED THAT THE RD ON 700 W HAS BEEN COMPLETELY WASHED OUT. 2 FT WIDE

TRENCH THAT STRETCHES ACROSS BOTH LANES. RP IS IN A RED FORD TK WAITING ON

SCENE WITH HIS HAZARDS.

359 MILLER, JARED

D6 BIRCH, BREANNE

01-2019-01152

03/15/2019 19:46 NARCOTICS SYNTHETIC - POSSESS ARRESTED 808 W 40 S BLACKFOOT DISPATCHER: 8333

RP AND HER DAUGHTER, DANIELLE PULIDO GOT INTO A FIGHT, SHE HIT THE RP AND THE

RP SCRATCHED HER BACK.

366 TRUJILLO, DEVIN

352 NEBEKER, JORDYN

359 MILLER, JARED

360 DUCO

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

01-2019-01153

03/15/2019 22:42 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED 85 N I15 FORT HALL DISPATCHER: 8333

REPORTING VEHICLE TRAVELING AT 105 HEADING NB D9 FLORES, KATHERINE

342 EATON, JOSHUA

01-2019-01154

03/16/2019 1:14 DUI ARRESTED W PACIFIC ST & N OAK ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z333

OUT WITH A MAROON CADILLAC. MALE EXITED AND TOOK OFF 366 TRUJILLO, DEVIN

352 NEBEKER, JORDYN

359 MILLER, JARED

607 SCOTT, STEVEN

342 EATON, JOSHUA

326 KENT, CHAD

D6 BIRCH, BREANNE

503 AIKELE, AARON

01-2019-01155

03/16/2019 5:23 POSSESSION - CONT SUBSTANCE CITED PARKWAY DR & BERGENER BLVD BLACKFOOT DISPATCHER: Z350

IR FOR MISDEMEANOR 342 EATON, JOSHUA

D11 ROSS, CODY

01-2019-01156

03/16/2019 8:38 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED 545 W 75 S BLACKFOOT DISPATCHER: Z357

RP REPORTING HIS NEIGHBOR WAS DRINKING LAST NIGHT AND IS STILL INTOXICATED. HE

JUST LEFT THE RESIDENCE IN A GREENISH/YELLOW CHEVY SUV AND SHOULD BE EN RT

BACK IN 10 MINS. DRIVER SHOULD BE A SKYLER YOUNG

369 BALLESTEROS, EDUARDO

324 DIETRICH, PAYTEN

01-2019-01157

03/16/2019 9:12 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 197 N 400 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP STATES THERE ARE 2 DOGS THAT HAVE BEEN TIED OUTSIDE WITH NO BEDDING AND

NO FOOD OR WATER. RP STATES THAT SHE NEVER SEE'S ANYONE HOME TO TAKE CARE

OF THEM

369 BALLESTEROS, EDUARDO

324 DIETRICH, PAYTEN

01-2019-01158

03/16/2019 9:39 MALICIOUS INJURY CLOSED 344 N 300 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z357

RP REPORTING SOMEONE HIT THEIR MAILBOX SOMETIME LAST NIGHT. WOULD LIKE TO

SPEAK TO AN OFFICER

369 BALLESTEROS, EDUARDO

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

D15 CUTTLERS, SAMANTHA

01-2019-01159

03/16/2019 9:56 ANIMAL COMPLAINT - LOST ASSIGNED GAS & SCRUB DISPATCHER: Z357

RP REPORTING HIS BLACK AND WHITE BORDER COLLIE WITH A RED COLLAR ON JUMPED

OUT OF HIS VEH WHILE HE WAS AT THE STORE THIS MORNING.

410 W HIGHWAY 26 BLACKFOOT MAP 48 337 GAY, JANET

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

01-2019-01160

03/16/2019 10:05 ANIMAL COMPLAINT - LOST ASSIGNED 500 W HIGHWAY 39 BLACKFOOT MAP 58 DISPATCHER: Z357

RP REPORTING THEY LOST THEIR WHITE/BROWN CHIHUAHUA SOMETIME LAST NIGHT.

DOG DOES HAVE A COLLAR ON AND IS CHIPPED

337 GAY, JANET

01-2019-01161

03/16/2019 12:04 REQUEST ASSISTANCE CLOSED 482 E 1000 N FIRTH DISPATCHER: Z357

RP REQUESTING TO SPEAK TO AN OFFICER ABOUT MELISSA MABEE. RP RECENTLY

DROPPED MELISSA OFF AT A HOTEL AND IS CONCERNED FOR HER WELFARE

324 DIETRICH, PAYTEN

D15 CUTTLERS, SAMANTHA

01-2019-01162

03/16/2019 12:55 DOMESTIC VERBAL CLOSED 570 N MAPLE ST APT 1 BLACKFOOT DISPATCHER: Z357

RP REPORTING HER BOYFRIEND STEPHEN STONE JUST ATTACKED HER AND SHOVED HER

ON THE GROUND

369 BALLESTEROS, EDUARDO

324 DIETRICH, PAYTEN

01-2019-01163

03/16/2019 16:07 REQUEST ASSISTANCE CLOSED LDS CHURCH - MORELAND 2 DISPATCHER: Z357

RP REPORTING HER CHILDREN WERE PLAYING IN THE CHURCH PARKING LOT WHEN A

MALE AND FEMALE CAME OUT OF THE BUSHES NEAR THE SCHOOL AND TOLD THEM THEY

WERE GOING TO TAKE THEM.

175 N 740 W BLACKFOOT 352 NEBEKER, JORDYN

D15 CUTTLERS, SAMANTHA

01-2019-01164

03/16/2019 17:16 AGENCY ASSIST CLOSED 96 S I15 BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

503 OUT ON TRAFFIC WITH PLATE 8BGE327. REQUESTING CODE ONE RESPONSE 352 NEBEKER, JORDYN

01-2019-01165

03/16/2019 20:21 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 1450 N 800 E SHELLEY DISPATCHER: Z423

ABOUT 10 COWS ARE LOSE ON THE ROADWAY. 330 HOOK, JEREMY

1105 HAYMAN, WESTON

D14 DANIELS, BRIANNA

01-2019-01166

03/16/2019 22:16 FIGHT IN PROGRESS CLOSED JAIL - BINGHAM COUNTY DISPATCHER: Z423

FIGHT IN THE JAIL. 501 N MAPLE ST BLACKFOOT 352 NEBEKER, JORDYN

335 KATSEANES, ALEX

01-2019-01167

03/16/2019 22:56 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 901 SEEFRIED LN BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

DOGS HAVE BEEN BARKING FOR SEVERAL DAYS, AND RP WOULD LIKE FOR THEM TO BE

BROUGHT INTO THE RESIDENCE. DOGS BELONG TO CARMA JENSEN. RP DOESN'T WISH

TO BE CONTACTED.

342 EATON, JOSHUA

01-2019-01168

03/16/2019 23:20 REQUEST K9 CLOSED S BROADWAY ST & MINOR ST BLACKFOOT DISPATCHER: 104305

OFFICER OUT WITH SUSPENDED DRIVER MATTHEW RODRIGUEZ 359 MILLER, JARED

342 EATON, JOSHUA

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

01-2019-01169

03/17/2019 8:04 ALARM - RESIDENTIAL ASSIGNED 2 S 1000 W BLACKFOOT MAP 56 DISPATCHER: 1002

BURG ALARM SHOWING AT THE ENTRY EXIT. EXIT ERROR BY THE USER, JUDY SELLARS.

SOMEONE PUT IN THE PROPER CODE BUT THEY DID NOT REACH ANYONE ON SITE

319 YANCEY, GARY JUDSON

369 BALLESTEROS, EDUARDO

302 MORGAN, STEPH

01-2019-01170

03/17/2019 9:27 MOTORIST ASSIST CLOSED 98 N I15 BLACKFOOT DISPATCHER: 1002

MALE STATING HIS CAR BROKE DOWN AT THE ABOVE LOCATION IN A SILVER BMW.

UNKNOWN HOW TO GET OUT OF THE FREEWAY. SPAINISH SPEAKING ONLY

D7 AIKELE, KASANDRA

369 BALLESTEROS, EDUARDO

01-2019-01171

03/17/2019 11:44 BURGLARY RESIDENCE ASSIGNED 3 W 490 N BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP STATES THAT SOMEONE STOLE TOOLS AND POSSIBLY SIDING FROM HIS PROPERTY. 302 MORGAN, STEPH

01-2019-01172

03/17/2019 12:33 MALICIOUS INJURY CLOSED 199 W 225 N BLACKFOOT DISPATCHER: 1002

RP STATES THAT HIS PARENTS ARE OUT OF TOWN AND THEIR HOUSE WAS EGGED

SOMETIME DURING THE NIGHT. RP WOULD LIKE TO MEET WITH AN OFFICER. RP ON

SCENE IN A GRY DODGE CHALLENGER, LIC: 1BAM709

D7 AIKELE, KASANDRA

369 BALLESTEROS, EDUARDO

302 MORGAN, STEPH

01-2019-01173

03/17/2019 14:03 WELFARE CHECK CLOSED 690 W HIGHWAY 39 BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

ON TRAFFIC 369 BALLESTEROS, EDUARDO

302 MORGAN, STEPH

01-2019-01174

03/17/2019 13:41 WELFARE CHECK CLOSED 694 W 10 N BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP STATES THAT HE WAS TALKING TO LORIE HALE AND LINE WAS DISCONNECTED AND

THAT HE HASNT BEEN ABLE TO REACH HER SINCE. RP STATES THAT SHE SOUNDED OFF

AND WASNT MAKING SENCE. RP WOULD LIKE HER CHECKED ON. RP WANTS TO BE

CONTACTED.

369 BALLESTEROS, EDUARDO

302 MORGAN, STEPH

01-2019-01175

03/17/2019 15:48 AGENCY ASSIST PENDING FORT HALL RESERVATION DISPATCHER: Z343

HERNAN MACEDO JR BATTERED AND STRANGLED YELENA T MOYERS ON A DIRT ROAD BY

THE MAIN CASINO. BOTH PARTIES ARE NON TRIBAL. BOTH PARTIES ARE IN POCATELLO.

CALL PPD OFFICER

BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY 359 MILLER, JARED

01-2019-01176

03/17/2019 16:08 REQUEST K9 ASSIGNED SHORT STOP DISPATCHER: Z343

REQUEST IR 985 S BROADWAY ST BLACKFOOT MAP C500 302 MORGAN, STEPH

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

01-2019-01177

03/17/2019 16:16 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED 1100 N HIGHWAY 91 SHELLEY DISPATCHER: Z343

RP STATES THERE IS A RED FORD WITH A MALE DRIVE DRIVING SB ON 91 THAT IS TEXTING

AND TRYING TO GRAB SOMETHING OFF THE FLOOR OF THE PASSANGERS SIDE. VEH KEPT

SWERVING AND CROSSING THE CENTER LINE. RP DOES HAVE DASH CAM FOOTAGE IF

NEEDED

318 BURNETT, BURKAM

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

01-2019-01178

03/17/2019 17:38 ANIMAL COMPLAINT - FOUND CLOSED 372 W 70 N BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

RP LOCATED A SMALLER DOG WITH BLOOD ALL OVER ITS FACE. RP IS CURRENTLY AT THE

SHELTER TO DROP IT OFF. RP IS WAITING IN A RED JEEP CHEROKEE

D3 LUSK, JESSICA

315 KATSEANES, BROCK

01-2019-01179

03/17/2019 18:52 ASSAULT PENDING 600 W HIGHWAY 26 BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

RP STATED THAT WHILE IN THE CONSTRUCTION, KATE CHRISTENSEN , EXITED HER

VEHICLE AND APPROACHED THE RP AND STARTED YELLING AND SPITTING AT THE RP

OVER FALSE ALLEGATIONS. RP REQUESTING TO BE CONTACTED. UNK WHERE THE

SUSPECT IS NOW.

359 MILLER, JARED

01-2019-01180

03/17/2019 19:03 NARCOTICS VIOLATION ARRESTED 100 E HIGHWAY 91 BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

OUT ON TRAFFIC WITH WANTED SUBJECT OUT OF BONN 332 HOWELL, TODD

D3 LUSK, JESSICA

315 KATSEANES, BROCK

01-2019-01181

03/17/2019 20:26 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED OUT OF COUNTY OUT OF COUNTY DISPATCHER: 1988

WHI FORD TK WITH ATV OR BIKES IN THE BACK THAT IS UNABLE TO MAINTAIN LANE OF

TRAVEL. VEHICLE HAS BEEN HITTING THE RUMBLE STRIPS. ORI RP HAS BEEN FOLLOWING

FOR LAST 20 MILES.

D3 LUSK, JESSICA

315 KATSEANES, BROCK

01-2019-01182

03/17/2019 21:09 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE CLOSED 759 W 150 N APT 10 BLACKFOOT DISPATCHER: 8333

SOME RANDOM CALLER IS CALLING STATING SOMETHING ABOUT DRUGS ANDTHEY ARE

COMING TO HER HOUSE IN TEN MINUTES. RP STATED THE CALLER IS A MALE AND THE RP

DOES NOT RECOGNIZE THE VOICE. THEY ARE CALLING FROM THE RP'S OWN NUMBER SO

SHE WOULD LIKE TO SPEAK WITH AN OFFICER

D9 FLORES, KATHERINE

318 BURNETT, BURKAM

01-2019-01184

03/17/2019 21:51 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 459 W 300 N BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

RP REPORTING THAT A YELLOW LAB TYPE DOG THAT HAS BEEN HIT AND IS STILL ALIVE.

RP REQUESTING TO HAVE THE DOG PICKED UP. THE DOG IS ON THE SHOULDER NEAR

THE CHAIN LINK FENCE AND AN OLD STUMP ON THE NORTH SIDE.

318 BURNETT, BURKAM

336 CROXFORD, JON

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

01-2019-01185

03/18/2019 4:27 OPEN DOOR CLOSED LDS CHURCH - GROVELAND DISPATCHER: 8333

OPEN DOOR LOCATED WHILE CONDUCTING DOOR CHECKS 155 N 380 W BLACKFOOT 322 HENRIE, LAWRENCE

336 CROXFORD, JON

01-2019-01186

03/18/2019 7:49 INFORMATION ASSIGNED JAIL - BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 1002

REQUEST FOR AN IR 501 N MAPLE ST BLACKFOOT D7 AIKELE, KASANDRA

363 VAN DYKE, BRETT

01-2019-01187

03/18/2019 9:18 FRAUD ASSIGNED 709 E 1550 N SHELLEY MAP 7A DISPATCHER: Z343

RP STATES THAT SOMEONE IS USING HIS NAME FOR CREDIT CARDS. 349 VANORDEN, JAKE

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

01-2019-01188

03/18/2019 10:04 WELFARE CHECK ASSIGNED 121 WASHINGTON ST FIRTH MAP 24 DISPATCHER: 1002

REQUEST FOR A WELFARE CHECK ON ION MARTINEZ. RP STATES THAT THEY HAVE

ATTEMPTED TO BE CONTACTING HER FOR THE LAST WEEK. RP WOULD LIKE TO BE

CONTACTED

D7 AIKELE, KASANDRA

303 BOYD, JEFF

302 MORGAN, STEPH

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

01-2019-01189

03/18/2019 10:01 ASSAULT AGGRAVATED ASSIGNED N HIGHWAY 26 BLACKFOOT MAP 41 DISPATCHER: 1002

RP STATES THAT LAST NIGHT SHE WAS RUN OFF THE ROADWAY BY CHRISTINA

BRUMFIELD. RP WOULD LIKE TO SPEAK WITH AN OFFICER

349 VANORDEN, JAKE

01-2019-01190

03/18/2019 12:03 MALICIOUS INJURY ASSIGNED 14 S 645 W BLACKFOOT MAP 57C DISPATCHER: 1002

RP STATES THAT SOMEONE HAS KEYED HER BLUE 2013 CHEVY SILVERADO. UNKNOWN

SUSPECT INFORMATION

D7 AIKELE, KASANDRA

302 MORGAN, STEPH

01-2019-01191

03/18/2019 12:21 MOTORIST ASSIST ASSIGNED 1100 W HIGHWAY 39 BLACKFOOT MAP 56 DISPATCHER: 1002

RP STATES THAT THERE IS A WHITE SUV WITH A TRAILER THAT IS BROKEN DOWN PARTLY

IN THE LANE OF TRAVEL.

349 VANORDEN, JAKE

302 MORGAN, STEPH

01-2019-01192

03/18/2019 12:26 ALCOHOL VIOLATION ASSIGNED SNAKE RIVER HIGH SCHOOL DISPATCHER: 1002

REQUEST FOR AN IR 922 W HIGHWAY 39 BLACKFOOT MAP 56 D7 AIKELE, KASANDRA

309 LUSK, DREW

349 VANORDEN, JAKE

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

02-2019-01461

03/14/2019 13:01 CIVIL COMPLAINT ACT COMP KC WASH BUCKET DISPATCHER: 1002

REQUEST TO REPORT A THEFT THAT OCCURED ON WEDNESDAY AT 1440. A CUSTOMER

LEFT AN ACCOUNT CARD IN ERROR. ANOTHER CUSTOMER LOCATED THE CARD, USED IT

AND THEN TOOK IT.

865 W BRIDGE ST BLACKFOOT D7 AIKELE, KASANDRA

369 BALLESTEROS, EDUARDO

615 EVANS, CLIFF

02-2019-01462

03/14/2019 14:27 WELFARE CHECK ACT COMP WENDY'S DISPATCHER: 1002

RP STATES THAT THERE WAS A JUV MALE THAT APPROACHED THE RP AND ASKED THEM

TO BUY HIM FOOD. LSW A PUNISHER HOODIE AND HAD A SCOOTER.

1195 PARKWAY DR BLACKFOOT D7 AIKELE, KASANDRA

324 DIETRICH, PAYTEN

628 GRISHAM, KEATON

02-2019-01463

03/14/2019 14:54 ACCIDENT HR REPT ENTRD 850 S BROADWAY ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z146

WALK-IN REPORT 630 INFANGER, TYSON

02-2019-01464

03/14/2019 16:22 WANTED SUBJECT ARRESTED STATE PROBATION & PAROLE DISPATCHER: 1002

FRANKLIN RUNNINGHORSE HAS A CONFIRMED WARRANT FROM THIS AGENCY. HE KNOWS

WE ARE CALLING

370 N MERIDIAN ST APT B BLACKFOOT D7 AIKELE, KASANDRA

628 GRISHAM, KEATON

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

02-2019-01465

03/14/2019 18:09 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP 245 ALEXANDER BLVD BLACKFOOT DISPATCHER: 104305

RP STATES THE NEIGHBORS CAME TO THE RESIDENCE SAYING HER CHILDREN TOOK

THEIR CHILDRENS SCOOTERS. MOTHER IS NOW AT THE HOME YELLING AND SWEARING

AT THE RP

D2 CHRISTENSEN, HEATHER

611 DAVIS, BLAKE

628 GRISHAM, KEATON

02-2019-01466

03/14/2019 18:09 BURGLARY BUSINESS ARRESTED CAL STORE DISPATCHER: 104305

RP STATES SHE JUST HAD A THEFT AT THE BUSINESS. MALE SUBJ LEFT UNK DIR OF

TRAVEL OR DESCRIPTION

250 N MERIDIAN ST BLACKFOOT D2 CHRISTENSEN, HEATHER

611 DAVIS, BLAKE

626 WHEATLEY, WES

366 TRUJILLO, DEVIN

607 SCOTT, STEVEN

02-2019-01467

03/14/2019 21:41 CIVIL COMPLAINT CIVIL 1263 BLUEBERRY TRL BLACKFOOT DISPATCHER: 103641

RP IS HAVING A VEHICLE IMPOUNDED FROM HER PROPERTY- LP 4BH8200- RP WOULD LIKE

AN OFFICER PRESENT WHILE THIS IS BEING DONE.

D1 WRIGHT, JULIE

611 DAVIS, BLAKE

606 KRAUS, QUINTON

02-2019-01468

03/14/2019 21:46 ALARM - RESIDENTIAL ACT COMP 450 SONNY ST BLACKFOOT DISPATCHER: 103641

ENTRY/EXIT FRONT -NEG CONTACT WITH ECHO DAYTON, THE HOMEOWNER 606 KRAUS, QUINTON

607 SCOTT, STEVEN

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

02-2019-01469

03/15/2019 10:05 THEFT-PETIT CLOSED 870 S FISHER AVE BLACKFOOT DISPATCHER: 4450

REQ IR. 618 MAYNE, TRAVIS

02-2019-01470

03/15/2019 10:09 GAS LEAK ASSIGNED BLACKFOOT DISTRICT OFFICE DISPATCHER: Z343

RP STATES HE CAN SMELL GAS. 270 E BRIDGE ST BLACKFOOT MAP D600 603 MYLER, TODD

615 EVANS, CLIFF

02-2019-01471

03/15/2019 10:02 VIN INSPECTION ACT COMP 755 S SHILLING AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP IS NEEDING A VIN INSPECTION ON A BOAT. RP DOES NOT NEED A BOAT INSPECTION AT

THIS TIME. RP DOES NOT HAVE THE DMV PAPERWORK.

615 EVANS, CLIFF

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

02-2019-01472

03/15/2019 10:52 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP 570 N MAPLE ST APT 1 BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP STATES THAT HER BRADEN HART HAS BEEN CALLING IN FALSE REPORTS ABOUT HER

TO GET HER IN TROUBLE WITH HER PROBATION OFFICER. RP WOULD LIKE TO HAVE IT

DOCUMENTED

628 GRISHAM, KEATON

02-2019-01473

03/15/2019 11:22 ALARM - RESIDENTIAL ACT COMP 587 E COURT ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

ALARM FROM THE FRONT DOOR AT JOEY MARTINEZ RESIDENCE. NO CONTACT WITH RO 628 GRISHAM, KEATON

615 EVANS, CLIFF

616 YOUNG, JEFF

02-2019-01474

03/15/2019 10:13 ANIMAL COMPLAINT - LOST CLOSED 390 S FISHER AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP STATES THAT HER MALE BLK LAB WITH A CHAIN COLAR HAS GOTTEN LOOSE. 636 DAVIES, STACY

02-2019-01475

03/15/2019 12:35 THEFT-PETIT ARRESTED SHORT STOP DISPATCHER: Z343

RP HAD 2 HISP FEMALES STOLE BEER. ONE IN BLUE JEANS AND BLK SWEATER AND

SECOND IN BLUE JEANS AND WHITE LONG SLEEVES. BOTH HAVE LONG BLK HAIR LEFT OF

FOOT UNKNOWN DIRECTION OF TRAVEL

985 S BROADWAY ST BLACKFOOT 618 MAYNE, TRAVIS

369 BALLESTEROS, EDUARDO

628 GRISHAM, KEATON

615 EVANS, CLIFF

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

616 YOUNG, JEFF

02-2019-01476

03/15/2019 15:41 PARKING VIOLATION ACT COMP WALMART DISPATCHER: Z343

RP STATES THAT THERE ARE SEVERAL VEHICLES PARKED IN THE PARKING IN HANDICAP

SPACES THAT DO NOT HAVE PLATES OR PLAQUES. RP WOULD LIKE THEM CITED SINCE

THERE WAS NO PARKING AVAILABLE FOR HIM WHEN HE NEEDED IT.

565 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT 611 DAVIS, BLAKE

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

02-2019-01477

03/15/2019 16:00 ABANDONED VEHICLE ASSIGNED MCDONALD'S DISPATCHER: Z343

OUT WITH ABANDONED VEH 1275 PARKWAY DR BLACKFOOT MAP F500 616 YOUNG, JEFF

02-2019-01478

03/15/2019 16:23 CIVIL COMPLAINT ACT COMP 151 RICE ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP STATES THAT ADAM WILSON IS MOVING OUT OF HIS APT AND OWES THE RP MONEY.

RP WOULD LIKE TO SPEAK TO AN OFFICER .

611 DAVIS, BLAKE

629 BRASWELL, CHAD

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

02-2019-01479

03/15/2019 14:25 TRAFFIC COMPLAINT ACT COMP 200 N HIGHWAY 91 BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP STATES THAT A SILVER DODGE VAN WITH A FEMALE DRIVE LIC PLATE 4BM5876 ALMOST

RAN THE RP OFF THE ROADWAY. RP STATES THE DRIVER IS ON HER PHONE

611 DAVIS, BLAKE

02-2019-01480

03/15/2019 16:42 ACCIDENT PD ACT COMP KESLER'S DISPATCHER: Z343

ACCIDENT BETWEEN RED VOLK PASS AND BLUE SUB TRIBECKA. NO INJURIES. NO

BLOCKAGE

925 W BRIDGE ST BLACKFOOT 629 BRASWELL, CHAD

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

616 YOUNG, JEFF

02-2019-01481

03/15/2019 18:01 ALARM - PANIC ACT COMP ANYTIME FITNESS DISPATCHER: 8333

ALARM INDICATING BATH #1 1265 PARKWAY DR BLACKFOOT 629 BRASWELL, CHAD

628 GRISHAM, KEATON

616 YOUNG, JEFF

02-2019-01482

03/15/2019 18:24 ALARM - RESIDENTIAL ACT COMP 560 LENA LN BLACKFOOT DISPATCHER: 8333

RECEIVING A BURGLARD ENTRY/EXIT FRONT DOOR. NO ANSWER ON ATTEMPT TO

CONTACT RESIDENT, MCKAYLON BRONSON

611 DAVIS, BLAKE

629 BRASWELL, CHAD

D9 FLORES, KATHERINE

02-2019-01483

03/15/2019 19:06 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE REPT ENTRD CAL STORE DISPATCHER: Z333

FEMALE SUBJECT GOT INTO A RED PC LIC 1BY9205. SUSPECT IS SHORT FEMALE DRK HAIR

WEARING BLK JACKET AND LEVIES. LEFT 2 AGO

250 N MERIDIAN ST BLACKFOOT 611 DAVIS, BLAKE

629 BRASWELL, CHAD

366 TRUJILLO, DEVIN

628 GRISHAM, KEATON

D6 BIRCH, BREANNE

616 YOUNG, JEFF

503 AIKELE, AARON

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

02-2019-01484

03/15/2019 20:58 ACCIDENT PD REPT ENTRD BEST WESTERN INN DISPATCHER: Z350

RP HAD A SEMI HIT THE CANOPY ON THE HOTEL. NEEDS TO HAVE AN OFFICER TAKE A

REPORT. NO INJURIES. DAMAGE TO SEMI.

750 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT 606 KRAUS, QUINTON

607 SCOTT, STEVEN

D11 ROSS, CODY

02-2019-01485

03/15/2019 22:07 REQUEST ASSISTANCE REPT ENTRD LEB DISPATCHER: Z350

REQ OFFICER TO RESPOND AND SPEAK WITH HIM 501 N MAPLE ST BLACKFOOT 606 KRAUS, QUINTON

607 SCOTT, STEVEN

D11 ROSS, CODY

02-2019-01486

03/16/2019 4:08 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE UTL 423 E ALICE ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z350

RP SAW SOMEONE SHINING A FLASHLIGHT IN THE ALLEY BEHIND THEIR HOUSE. WHEN

THE RP TURNED ON A LIGHT THE PERSON LEFT ON FOOT UNK DOT. RP DID NOT SEE WHAT

THEY WERE WEARING.

606 KRAUS, QUINTON

607 SCOTT, STEVEN

02-2019-01487

03/16/2019 4:27 DUI ARRESTED W BRIDGE ST & N BROADWAY ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z350

OUT ON TESTS 606 KRAUS, QUINTON

607 SCOTT, STEVEN

D11 ROSS, CODY

02-2019-01488

03/16/2019 7:54 ALARM - BUSINESS ACT COMP 93 RICH LN BLACKFOOT DISPATCHER: Z357

BURG ALARM FROM FRONT DOOR AND E/W MOTION 656 LORA, ROBERTO

619 WIERSMA, RANDY

324 DIETRICH, PAYTEN

D15 CUTTLERS, SAMANTHA

02-2019-01489

03/16/2019 10:28 CIVIL COMPLAINT ACT COMP 245 ELAINE ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z357

RP REPORTING THAT DOUG MERTZ IS IN HIS GARAGE TAKING STUFF OUT OF HIS VEHICLE

AND PUTTING IT IN THE GARAGE IN ATTEMPTS TO TAKE THE VEHICLE

656 LORA, ROBERTO

619 WIERSMA, RANDY

608 WATTS, RJ

02-2019-01490

03/16/2019 11:56 REQUEST ASSISTANCE UNFOUNDED 570 N MAPLE ST APT 1 BLACKFOOT DISPATCHER: Z357

RP REPORTING THAT SOMEONE IS HARASSING HER AND SHE WOULD LIKE TO FILE A

RESTRAINING ORDER

604 PENTRACK, KYLE

02-2019-01491

03/16/2019 13:00 ABANDONED VEHICLE PENDING 850 PARKWAY DR APT 34 BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP STATES THERE IS A WHITE DODGE DART SXT LIC 4BL1506 THAT IS BLOCKING THE NEW

TENANT

656 LORA, ROBERTO

608 WATTS, RJ

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

02-2019-01492

03/16/2019 11:08 REQUEST ASSISTANCE REPT ENTRD 575 GWEN LOOP BLACKFOOT DISPATCHER: Z357

SEE EXT 602 NEWBOLD, PAUL

311 NALLEY, RICHARD

656 LORA, ROBERTO

619 WIERSMA, RANDY

608 WATTS, RJ

D15 CUTTLERS, SAMANTHA

604 PENTRACK, KYLE

02-2019-01493

03/16/2019 15:44 INFORMATION ACT COMP 20 E WASHINGTON ST APT 3 BLACKFOOT DISPATCHER: Z357

REQUEST IR 626 WHEATLEY, WES

604 PENTRACK, KYLE

02-2019-01494

03/16/2019 15:51 INFORMATION INFO S MERIDIAN ST & RUBY ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

OUT WITH TINA LEWIS 604 PENTRACK, KYLE

02-2019-01495

03/16/2019 17:18 PARKING COMPLAINT UNFOUNDED CHAPARRO LN BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

TWO SEMI ARE IN THE MIDDLE OF THE ROAD. RP WOULD LIKE FOR THEM TO BE MOVED

BECUASE SEMIS ARE CAUSING A HAZARD.

622 ADRIGNOLA, ANDREW

D14 DANIELS, BRIANNA

02-2019-01496

03/16/2019 17:13 WANTED SUBJECT ARRESTED 900 LANSING ST APT 102 BLACKFOOT DISPATCHER: 104305

OFFICERS OUT WITH WANTED SUBJ JESSICA COLES D2 CHRISTENSEN, HEATHER

617 WILLIAMS, KENNETH

604 PENTRACK, KYLE

02-2019-01497

03/16/2019 17:38 WANTED SUBJECT ARRESTED BINGHAM COUNTY COURTHOUSE DISPATCHER: 104305

OFFICER OUT WITH BRETT RAPP HERE TO TURN HIMSELF IN ON HIS WARRANT 501 N MAPLE ST BLACKFOOT D2 CHRISTENSEN, HEATHER

617 WILLIAMS, KENNETH

02-2019-01498

03/16/2019 17:52 ANIMAL COMPLAINT - FOUND ACT COMP 1060 MCADOO ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

NEIGHBOR'S DOG GOT OUT AND ARE CURRENTLY IN THE RP'S BACKYARD. THERE ARE 2

HUSKIES. ONE IS WHITE AND THE OTHER IS BLACK AND WHITE. DOGS POSSIBLY BELONG

TO A MEGAN SHIPPLEY.

617 WILLIAMS, KENNETH

D14 DANIELS, BRIANNA

02-2019-01499

03/16/2019 18:14 MALICIOUS INJURY PENDING B BAR B LEATHER DISPATCHER: Z423

WHILE RP WAS WORKING S SOME DAMAGE WAS DONE TO HER BUICK ENCORE. 719 W PACIFIC ST BLACKFOOT 604 PENTRACK, KYLE

D14 DANIELS, BRIANNA

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

02-2019-01500

03/16/2019 18:28 PARKING COMPLAINT UTL W PACIFIC ST & NW MAIN ST BLACKFOOT DISPATCHER: 104305

RP STATES THERE IS A SILV PC PARKED IN THE MIDDLE OF THE ALLEYWAY. WILL BE THE

ALLEY NORTH OF PACIFIC.

622 ADRIGNOLA, ANDREW

604 PENTRACK, KYLE

02-2019-01502

03/16/2019 18:44 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP GEM VILLAGE DISPATCHER: 104305

RESIDENT IS THREATENING SUICIDE. 57 YOM. SUBJ IS THREATENING TO SLIT HIS

WRISTS. EDWARD MAY

490 EMERALD ST BLACKFOOT 622 ADRIGNOLA, ANDREW

617 WILLIAMS, KENNETH

604 PENTRACK, KYLE

02-2019-01503

03/16/2019 18:22 ANIMAL COMPLAINT - FOUND CLOSED 226 LILAC ST BLACKFOOT DISPATCHER: 104305

RP STATES THERE IS A BLK LAB WEARING A PINK CAMO COLLAR. RP WILL KEEP THE DOG

FOR NOW.

636 DAVIES, STACY

02-2019-01504

03/16/2019 19:00 DISTURB THE PEACE UTL BHS - BLACKFOOT HIGH SCHOOL DISPATCHER: Z423

PEOPLE ARE PLAYING AT THE BASKETBALL COURT, AND MUSIC IS PLAYING REALLY LOUD

FROM THEIR VEHCILES. RP WOULD LIKE THE MUSIC TURNED DOWN.

870 S FISHER AVE BLACKFOOT 617 WILLIAMS, KENNETH

02-2019-01505

03/16/2019 19:03 BURGLARY VEHICLE FWD DET 1130 S BROADWAY ST APT 8 BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

RP EX BOYFRIEND TOBY DIAZ TOOK MONEY FROM HER ACCOUNT. RP IS OUTSIDE OF THE

TRAILER IN A BLK SWEATER AND WHITE SHOES.

602 NEWBOLD, PAUL

604 PENTRACK, KYLE

D14 DANIELS, BRIANNA

02-2019-01506

03/16/2019 19:52 POSSESSION - CONT SUBSTANCE ARRESTED AIRPORT RD & CLOVER DR BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

OUT ON SEARCH 617 WILLIAMS, KENNETH

604 PENTRACK, KYLE

02-2019-01507

03/16/2019 21:24 CIVIL COMPLAINT REPT ENTRD 65 RICH ST APT 1 BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

RP ALLOWED ADAM ZEPEDA TO BORROW HER VEHICLE AFTER DROPPING HER OFF AT

WORK IN IDAHO FALLS. RP RECEIVED INFORMATION THAT HE IS NOW TAKING THE

VEHICLE TO UTAH.

625 MITTELSTADT, JOHN

D14 DANIELS, BRIANNA

02-2019-01508

03/16/2019 22:04 WANTED SUBJECT ARRESTED BOWER'S COLLISION DISPATCHER: 104305

OFFICER OUT WITH WANTED SUBJ GREGORIO MONTOYA 1311 S BROADWAY ST BLACKFOOT 622 ADRIGNOLA, ANDREW

625 MITTELSTADT, JOHN

02-2019-01509

03/16/2019 21:49 POSSESSION - CONT SUBSTANCE ARRESTED MCADOO ST & RICE ST BLACKFOOT DISPATCHER: 104305

OFFICER OUT ON TRAFFIC 617 WILLIAMS, KENNETH

613 DELACRUZ, MANNY

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

02-2019-01510

03/16/2019 23:20 ALARM - RESIDENTIAL ACT COMP 2415 CHAPARRO LN BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

BURGLAR ALARM COMING FROM LISA WHITE RESIDENCE. ALARM COMPANY HASN'T MADE

CONTACT.

622 ADRIGNOLA, ANDREW

617 WILLIAMS, KENNETH

613 DELACRUZ, MANNY

625 MITTELSTADT, JOHN

02-2019-01511

03/17/2019 1:32 ALARM - RESIDENTIAL ACT COMP 163 N SHILLING AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z333

ENTRY EXIT BACK DOOR ALARM. RESP IS JUSTIN CLEMENTS. NO CONTACT MADE 617 WILLIAMS, KENNETH

613 DELACRUZ, MANNY

625 MITTELSTADT, JOHN

02-2019-01512

03/17/2019 9:26 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED RIDLEY'S DISPATCHER: Z343

RP STATES THAT THERE IS A CATTLE DOG IN THE STORE THAT WILL NOT LEAVE 1295 PARKWAY DR BLACKFOOT MAP F500 608 WATTS, RJ

02-2019-01513

03/17/2019 10:00 LOST PROPERTY ACT COMP BLACKFOOT - CITY DISPATCHER: Z343

RP STATES SHE LOST HER PHONE ON A BUS IN JACKSON. SHE FILED A REPORT IN WY

CASE NUMBER 1903-1955. RP STATES THE PHONE IS PLOTTING ON ELM STREET IN

BLACKFOOT.

BLACKFOOT - CITY BLACKFOOT 656 LORA, ROBERTO

619 WIERSMA, RANDY

02-2019-01514

03/17/2019 12:08 INFORMATION FWD DET 106 NE MAIN ST APT 112 BLACKFOOT DISPATCHER: 1002

REQUEST FOR AN IR 602 NEWBOLD, PAUL

656 LORA, ROBERTO

619 WIERSMA, RANDY

604 PENTRACK, KYLE

02-2019-01515

03/17/2019 12:22 CPO VIOLATION REF4BPROS TUB LAUNDRY DISPATCHER: Z343

RP STATES THAT RAMON JIMENEZ FOLLOWED THE RP TO THE LAUNDRY MAT AND SPOKE

TO HER. THE RP STATES HE THEN LEFT IN HER CAR 4BL4984 POSSIBLY WENT TO CHURCH.

1400 PARKWAY DR BLACKFOOT 656 LORA, ROBERTO

369 BALLESTEROS, EDUARDO

619 WIERSMA, RANDY

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

604 PENTRACK, KYLE

02-2019-01516

03/17/2019 13:56 ANIMAL COMPLAINT - LOST CLOSED 64 S CLEVELAND AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

RP IS MISSING 2 HUSKYS ONE FEMALE WITH A PINK COLLAR AND A MALE WITH A GREEN

COLLAR. BOTH HAVE TAGS WITH THE RPS NAME AND NUMBER.

636 DAVIES, STACY

02-2019-01517

03/17/2019 13:39 ANIMAL COMPLAINT ACT COMP 1515 VERNON ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1002

RP STATES THAT THERE ARE 3 DOGS THAT ARE LOOSE IN THE NEIGHBORHOOD AND ARE

BEING AGRESSIVE. UNKNOWN OWNER

656 LORA, ROBERTO

619 WIERSMA, RANDY

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

02-2019-01518

03/17/2019 14:35 POSSESSION - CONT SUBSTANCE ARRESTED W HIGHWAY 26 & W HIGHWAY 39 BLACKFOOT DISPATCHER: Z343

ON TRAFFIC 656 LORA, ROBERTO

619 WIERSMA, RANDY

604 PENTRACK, KYLE

02-2019-01519

03/17/2019 16:16 ANIMAL COMPLAINT - FOUND CLOSED THE WILLOW'S DISPATCHER: Z357

RP REPORTING THEY FOUND A WHITE CHIHUAHUA WITH A BLUE COLLAR 898 S MERIDIAN ST BLACKFOOT 636 DAVIES, STACY

02-2019-01520

03/17/2019 14:56 POSSESSION - CONT SUBSTANCE FWD DET SHORT STOP DISPATCHER: Z343

ON TRAFFIC 985 S BROADWAY ST BLACKFOOT 656 LORA, ROBERTO

619 WIERSMA, RANDY

302 MORGAN, STEPH

604 PENTRACK, KYLE

02-2019-01521

03/17/2019 17:15 ANIMAL COMPLAINT - LOST CLOSED 1485 VERNON ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

RP IS MISSING A MALE BLK SHARPEI LAB MIX WITH BLU EYES NOT WEARING A COLLAR.

DOG IS NOT CHIPPED. DOG HAS BEEN MISSING SINCE APPROX 1400HRS

636 DAVIES, STACY

02-2019-01522

03/17/2019 17:42 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP BHS - BLACKFOOT HIGH SCHOOL DISPATCHER: 1988

RP IS REQUESTING TO HAVE AN OFFICER SPEAK WITH THE SUBJECTS WHO HAVE THEIR

DOG ON THE TENNIS COURTS. RP SPOKE WITH THE SUBJECTS AND THEY REFUSED TO

REMOVE THE DOG. RP ALSO STATED THAT IT IS POSTED THAT NO DOGS ARE ALLOWED ON

THE COURT. RP IS NO LONGER IN THE AREA.

870 S FISHER AVE BLACKFOOT 622 ADRIGNOLA, ANDREW

02-2019-01523

03/17/2019 19:22 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP ROLBERTO'S MEXICAN FOOD DISPATCHER: 1988

RP STATED THAT SHE TRIED TO PURCHASE FOOD WITH A 50 DOLLAR BILL. THEY ARE NOW

REFUSING TO GIVE BACK THE CHANGE AS THEY BELIEVE THE BILL IS COUNTERFEIT. RP

WILL BE WAITING OUTSIDE IN A WHI HONDA PC.

900 MARKET ST BLACKFOOT 622 ADRIGNOLA, ANDREW

604 PENTRACK, KYLE

02-2019-01524

03/17/2019 20:16 THEFT-GRAND FWD DET 65 RICH ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

REQ IR 622 ADRIGNOLA, ANDREW

D3 LUSK, JESSICA

602 NEWBOLD, PAUL

02-2019-01525

03/17/2019 21:20 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP RIDLEY'S DISPATCHER: 1988

RP WITNESSED A THEFT AT THE BUSINESS APPROX 6AGO. 2 JUV MALES IN A BLK MAZDA

THAT STOLE ALCOHOL FROM THE STORE.

1295 PARKWAY DR BLACKFOOT D3 LUSK, JESSICA

318 BURNETT, BURKAM

617 WILLIAMS, KENNETH

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

BLACKFOOT CITY POLICE DEPT.

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

02-2019-01526

03/17/2019 22:48 PROWLER UNFOUNDED 19 N SHILLING AVE APT 2 BLACKFOOT DISPATCHER: 8333

SOMEONE OUTSIDE THE BEDROOM WINDOW. STATED THAT THE WINDOW FACES THE

ALLEY

622 ADRIGNOLA, ANDREW

617 WILLIAMS, KENNETH

02-2019-01527

03/17/2019 23:52 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP 19 N SHILLING AVE APT 2 BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

PEOPLE ARE INSIDE THE APT 622 ADRIGNOLA, ANDREW

617 WILLIAMS, KENNETH

02-2019-01528

03/18/2019 7:21 TRAFFIC COMPLAINT ASSIGNED 429 W HIGHWAY 39 BLACKFOOT MAP 58 DISPATCHER: 1002

RP STATES THAT SHE IS BEHIND A VEHICLE THAT IS ALL OVER THE ROADWAY. SUSPECT

VEHICLE IS A SILVER OLDER MODEL PC.

608 WATTS, RJ

02-2019-01529

03/18/2019 9:00 THEFT-PETIT ASSIGNED DAISY'S GAS DISPATCHER: 1002

RED SUBURBAN WITH SUBJECTS IN IT THAT JUST STOLE A 40 PACK AND 2 40 OZ SINGLES.

HEADED TO FORT HALL

701 S BROADWAY ST BLACKFOOT MAP D600 D7 AIKELE, KASANDRA

302 MORGAN, STEPH

608 WATTS, RJ

02-2019-01530

03/18/2019 9:16 ALARM - RESIDENTIAL ASSIGNED 1725 S PENDLEBURY LN BLACKFOOT MAP A700 DISPATCHER: Z343

BACK DOOR AND FAMILY ROOM MOTION ALARMS OF JOYCE AND DWANE STUFFLEBEAM.

THERE IS A MAN ON SIGHT NAMED DELRAY MILES UNABLE TO GIVE CODE

608 WATTS, RJ

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

02-2019-01531

03/18/2019 8:34 WANTED SUBJECT UTL 362 E BRIDGE ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1002

POSSIBLE LOCATION ON KIRK ROGERS. UNCONFIRMED WARRANT OUT OF BONNEVILLE

COUNTY.

619 WIERSMA, RANDY

608 WATTS, RJ

02-2019-01532

03/18/2019 12:59 ANIMAL COMPLAINT - LOST ASSIGNED 595 ROBBINS ST BLACKFOOT MAP D500 DISPATCHER: 1002

RP STATES THAT SHE IS MISSING HER DRK BROWN AND BLK FACED LAB TYPE DOG.

FEMALE. NOT WEARING A COLLAR.

636 DAVIES, STACY

02-2019-01533

03/18/2019 12:58 ANIMAL COMPLAINT - FOUND ASSIGNED BLACKFOOT HIGH SCHOOL DISPATCHER: 1002

RP STATES THAT SHE HAS LOCATED A MATTED COCKERSPANIAL AND WOULD LIKE IT TO

BE PICKED UP

870 S FISHER AVE BLACKFOOT MAP C600 D7 AIKELE, KASANDRA

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

ABERDEEN POLICE DEPARTMENT

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

04-2019-00106

03/14/2019 18:26 ANIMAL COMPLAINT - LOST INFO 185 N 1ST E ABERDEEN DISPATCHER: 103641

RP'S MALE BROWN AND WHITE BORDER COLLIE RAN AWAY SOMETIME THIS MORNING- HE

IS WEARING A GRY COLLAR, NO TAGS-

198 WHEELER, DELWYN

04-2019-00107

03/16/2019 9:27 CIVIL COMPLAINT CIVIL 82 W CASSIA AVE ABERDEEN DISPATCHER: Z357

RP REPORTING THAT THEY HAVE TENANTS MOVING OUT AND THEY HAVE DONE DAMAGE

TO THE PROPERTY. RP IS WANTING TO FILE A REPORT AND HAVE OFFICERS TAKE

PICTURES OF THE DAMAGE.

193 MONAHAN, ZACH

D15 CUTTLERS, SAMANTHA

04-2019-00108

03/17/2019 15:18 DWP CITED S 3RD W & W BOISE AVE ABERDEEN DISPATCHER: Z357

TRAFFIC 193 MONAHAN, ZACH

D15 CUTTLERS, SAMANTHA

341 WALL, TJ

04-2019-00109

03/18/2019 9:36 ACCIDENT HR ASSIGNED ABERDEEN - CITY DISPATCHER: 1002

WALK IN FOR A HIT AND RUN BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY D7 AIKELE, KASANDRA

190 CARROLL, CHUCK

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

SHELLEY POLICE DEPARTMENT

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

05-2019-00387

03/14/2019 13:48 SCHOOL INCIDENT REPT ENTRD HOBBS MIDDLE SCHOOL DISPATCHER: 1002

WOULD LIKE TO MAKE A REPORT OF VANDALISM. STUDENT AND PARENTS ARE

CURRENTLY IN THE FRONT OFFICE

350 E PINE ST SHELLEY 1101 HINTZE, JEFFREY

1108 CRAPO, BENJAMIN

05-2019-00388

03/14/2019 20:55 TRAFFIC COMPLAINT ACT COMP GOLDEN VALLEY NATURAL DISPATCHER: 103641

REPORTING A BRO CHEVY TRUCK THAT IS UNABLE TO MAINTAIN LANE- LP 8BHU652

WHILE ON THE PHONE THE RP ADVISED HE PULLED INTO THE PARKING LOT- NOT SURE IF

HE IS GETTING OUT- RP WILL BE IN A BLK RAV4- RP IS WILLING TO SIGN- RP IS WAITING IN

THE PARKING LOT FOR AN OFFICER

815 E 1400 N SHELLEY D1 WRIGHT, JULIE

1105 HAYMAN, WESTON

05-2019-00389

03/14/2019 21:49 REQUEST ASSISTANCE ACT COMP 340 HUMMINGBIRD LN SHELLEY DISPATCHER: 103641

RP IS HAVING A BAD DAY AND WOULD LIKE TO TALK TO AN OFFICER TO MAKE HER FEEL

BETTER

1101 HINTZE, JEFFREY

1105 HAYMAN, WESTON

05-2019-00390

03/14/2019 22:48 SUICIDAL SUBJECT ACT COMP 750 ASPEN AVE SHELLEY DISPATCHER: 103641

REQUESTING A WELFARE CHECK ON CHRIS LEPAGE. RP RECEIVED A TEXT STATING HE

WANTED TO END IT, AND NOT TO CALL ANYONE, IT WAS FOR THE BEST- LAST TEXT WAS

AT 2212HRS- NOT COMPLETELY SURE OF HIS LOCATION-

1101 HINTZE, JEFFREY

D1 WRIGHT, JULIE

1105 HAYMAN, WESTON

05-2019-00391

03/15/2019 11:44 FINGERPRINTS ACT COMP SHELLEY POLICE DEPT DISPATCHER: Z413

FINGERPRINTS. 115 S EMERSON AVE SHELLEY 1108 CRAPO, BENJAMIN

05-2019-00392

03/15/2019 16:40 FRAUD OTHRAGENCY 711 ASPEN AVE SHELLEY DISPATCHER: 01111

REPORTING FRAUD VIA INTERNET 1101 HINTZE, JEFFREY

05-2019-00393

03/16/2019 9:44 FUNERAL ESCORT ASSIGNED NALDER FUNERAL HOME DISPATCHER: Z343

RP IS REQUESTING AN ESCORT TO THE N OF TOWN AT 1200 110 W OAK ST SHELLEY 1106 CURNUTT, MIKE

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

05-2019-00394

03/17/2019 11:20 MISSING PERSON ASSIGNED 609 S PARK AVE SHELLEY MAP 9 DISPATCHER: Z343

JEMIKA K SMITH DID NOT SHOW UP TO WORK THIS MORNING AT TACO BELL IN

BLACKFOOT. RP STATES SHE DRIVES A BLK 2006 NISS SENTRA.

319 YANCEY, GARY JUDSON

1106 CURNUTT, MIKE

D16 GRISHAM, KOURTNEY A.

604 PENTRACK, KYLE

From 03/14/2019 13:00:00 To 03/18/2019 13:00:00

SHELLEY POLICE DEPARTMENT

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

05-2019-00395

03/17/2019 18:49 TRAFFIC COMPLAINT ASSIGNED 425 E OAK ST SHELLEY DISPATCHER: 1988

RP A MALE SUBJECT JUST ARRIVED AT THE NEIGHBORS IN A SILVER HONDA WITH BLK

RIMS LIC 8BLA789. RP STATED THAT HE IS CONTINUALLY DRIVING UP AND DOWN THE

ROADWAY AT A HIGH RATE OF SPEED AND PLAYING HIS MUSIC VERY LOUD. SUBJECT HAS

SINCE GONE INSIDE THE RESIDENCE. RP WOULD LIKE AN OFFICER TO SPEAK WITH THE

MALE ABOUT HIS DRIVING.

1106 CURNUTT, MIKE

1102 TINCHER, ROBERT G.

D3 LUSK, JESSICA

05-2019-00396

03/18/2019 0:13 DUI - EXCESSIVE ARRESTED N STATE ST & E CENTER ST SHELLEY DISPATCHER: 1988

OUT ON TESTS 1102 TINCHER, ROBERT G.

D3 LUSK, JESSICA

1105 HAYMAN, WESTON

05-2019-00397

03/18/2019 11:44 FINGERPRINTS ACT COMP 115 S EMERSON AVE SHELLEY DISPATCHER: Z414

FINGERPRINTS 1132 WILDE, CORRIN

05-2019-00398

03/18/2019 9:36 FUNERAL ESCORT ASSIGNED LDS CHURCH - E LOCUST DISPATCHER: 1002

REQUEST FOR AN ESCOURT TO TAKE PLACE AT APPROX NOON TO THE SHELLEY

CEMETARY

325 E LOCUST ST SHELLEY MAP 09 D7 AIKELE, KASANDRA

1106 CURNUTT, MIKE

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