From 06/19/2019 13:00:00 To 06/20/2019 13:00:00

BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

01-2019-02902

06/19/2019 15:53 WANTED SUBJECT ARRESTED OUT OF COUNTY OUT OF COUNTY DISPATCHER: Z423

REQUEST IF FOR A WANTED SUBJECT-DAVID KILLAM. HE WAS PICKED UP FROM THE ER AT

PORTEUF MEDICAL CENTER.

331 KEARSLEY, BEN

D14 DANIELS, BRIANNA

01-2019-02903

06/19/2019 16:58 BURGLARY RESIDENCE OPEN 630 E 1500 N SHELLEY DISPATCHER: Z423

RP NOTICED SOMETIME LAST NIGHT THAT ITEMS WERE STOLEN FROM HIS SHOP. THE

SHOP WAS NOT LOCKED, AND THERE IS NO FORCED ENTRY INTO THE SHOP.

303 BOYD, JEFF

364 JOLLEY, GREG

313 JOHNSON, MIKE

D14 DANIELS, BRIANNA

01-2019-02904

06/19/2019 18:14 HAZARD CLOSED 1550 W 400 S PINGREE DISPATCHER: Z423

TREE BLOCKING THE ROAD. 336 CROXFORD, JON

01-2019-02905

06/19/2019 18:21 THEFT-PETIT CLOSED 149 N 740 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

MALE 1BAH419 BLUE CHEVY TRUCK STOLE ABOUT 20 PALLETS FROM SIMPLOT. TRUCK

LEFT 3 MINS AGO.

319 YANCEY, GARY JUDSON

323 KENDALL, JEREMY

D14 DANIELS, BRIANNA

315 KATSEANES, BROCK

01-2019-02906

06/19/2019 18:38 REQUEST ASSISTANCE ASSIGNED PRATT TRUCK SERVICE DISPATCHER: Z423

RP JUST RECEIVED A REPORT THAT THE BACK WINDOW OF A TAHOE HAS BEEN BROKEN

INTO. RP HAS NO ADDITONAL INFORMATION.

62 N 400 W BLACKFOOT 323 KENDALL, JEREMY

D14 DANIELS, BRIANNA

01-2019-02907

06/19/2019 22:17 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE CLOSED 657 E 825 N BASALT DISPATCHER: Z333

RP ADVISED THAT SOMEONE WENT INTO HER RES WHILE SHE WAS GONE AND LET HER

DOGS OUTSIDE WHICH SHOULD'VE BEEN INSIDE. NOTHING IS MISSING.

364 JOLLEY, GREG

D6 BIRCH, BREANNE

313 JOHNSON, MIKE

01-2019-02908

06/20/2019 2:47 AGENCY ASSIST CLOSED 1195 E 1400 N SHELLEY DISPATCHER: 103641

SEE EXT- 318 BURNETT, BURKAM

01-2019-02910

06/20/2019 7:13 SEARCH WARRANT REF4BPROS BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 8386

SEE EXTENDED BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY 303 BOYD, JEFF

328 HALL, KATHY

626 WHEATLEY, WES

340 SJOSTROM, KIRT

377 DALLEY, ZACHARY

01-2019-02911

06/20/2019 6:44 ACCIDENT PD CLOSED BINGHAM COUNTY COURTHOUSE DISPATCHER: 8386

VEHICLE ACCIDENT IN THE DISPATCH COMPOUND. 501 N MAPLE ST BLACKFOOT 327 JORGENSEN, BRYAN

01-2019-02912

06/20/2019 9:08 THREATS-HARASSMENT ASSIGNED 287 W 200 N BLACKFOOT MAP 49 DISPATCHER: 8386

RP IS OUTSIDE IN THE DRIVEWAY AND THE NEIGHBOR STATED THAT IF HE DROVE ALONG

HIS PROPERTY HE WOULD SHOOT HIM. HE IS THERE BUT NO WEAPON.

340 SJOSTROM, KIRT

324 DIETRICH, PAYTEN

01-2019-02913

06/20/2019 9:35 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 1131 W 475 S PINGREE DISPATCHER: 8386

A DOG SHOWED ON AT HIS RESIDENCE, SM MIXED BREED WIRE TERRIER DOG TIED UP IN

THE FRONT YARD. RP HAS HIS OWN DOG AND SHE WILL BE IN THE YARD.

337 GAY, JANET

01-2019-02914

06/20/2019 11:27 VIN INSPECTION ASSIGNED 1405 N 1000 E SHELLEY MAP 8B DISPATCHER: 8386

TWO VEHICLE VIN INSPECTIONS. D10 HIDALGO, ERIN

340 SJOSTROM, KIRT

01-2019-02915

06/20/2019 12:20 FRAUD ASSIGNED 1278 W HIGHWAY 26 BLACKFOOT MAP 32 DISPATCHER: 8386

FRAUD REPROT AT THE CITY DESK D10 HIDALGO, ERIN

324 DIETRICH, PAYTEN

01-2019-02916

06/20/2019 12:19 STALKING ASSIGNED 683 E 810 N BASALT MAP 21A DISPATCHER: 8386

STATES THAT JASON NORMAN HAS BEEN FOLLOWING HER AND IS USING DRUGS AND SHE

IS CONCERNED FOR HER SAFETY. PUR CHEV CAV, LIC/4BM9353.

D10 HIDALGO, ERIN

340 SJOSTROM, KIRT

02-2019-03613

06/19/2019 13:10 CITY ORDINANCE VIOLATION CLOSED 655 HARBOR DR BLACKFOOT DISPATCHER: Z337

WEEDS 636 DAVIES, STACY

02-2019-03614

06/19/2019 13:23 CITY ORDINANCE VIOLATION CLOSED 595 E BRIDGE ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z337

WEEDS 636 DAVIES, STACY

02-2019-03615

06/19/2019 13:20 ALARM - RESIDENTIAL CLOSED 755 CURTIS ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

BURGLARY ALARM COMING ENTRY EXIT ZONE 2. RESIDENCE BELONGS TO THEDOORE

MAINES.

618 MAYNE, TRAVIS

628 GRISHAM, KEATON

615 EVANS, CLIFF

629 JEWETT, MARVIN

02-2019-03616

06/19/2019 13:34 CITY ORDINANCE VIOLATION CLOSED 9 N ADAMS AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z337

WEEDS 636 DAVIES, STACY

02-2019-03617

06/19/2019 13:43 CITY ORDINANCE VIOLATION CLOSED 415 E BRIDGE ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z337

WEEDS 636 DAVIES, STACY

02-2019-03618

06/19/2019 13:11 VIN INSPECTION ACT COMP 685 S STOUT AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

RP IS NEEDING A VIN INSPETION GREY 1998 HONDA ACCORD. RP HAS THE PAPER WORK. 615 EVANS, CLIFF

D14 DANIELS, BRIANNA

629 JEWETT, MARVIN

02-2019-03619

06/19/2019 13:59 CITY ORDINANCE VIOLATION CLOSED 1304 RICH LN BLACKFOOT DISPATCHER: Z337

WEEDS 636 DAVIES, STACY

02-2019-03620

06/19/2019 16:42 TRAFFIC COMPLAINT ACT COMP SHORT STOP DISPATCHER: Z423

BLUE CHEVY VAN LIC 4BN0228 ALL OVER THE ROADWAY. 985 S BROADWAY ST BLACKFOOT 615 EVANS, CLIFF

629 JEWETT, MARVIN

02-2019-03621

06/19/2019 16:49 CIVIL COMPLAINT CIVIL FAMILY DOLLAR DISPATCHER: Z423

RP FROM FAMILY DOLLAR IS REQUESTING OFFICER RESPOND TO THE FAMILY DOLLAR

BECUASE SHE WAS ACCUSED OF STEALING A CUSTOMER'S WALLET. CUSTOMER LEFT

THE WALLET ON THE SIDEWALK. CUSTOMER YELLED AT THE EMPLOYEE, AND NOW SHE

WANTS HER TRESPASSED.

67 SW MAIN ST BLACKFOOT 603 MYLER, TODD

621 TAUFUI, DAVID

D14 DANIELS, BRIANNA

02-2019-03622

06/19/2019 16:27 LOST PROPERTY ACT COMP THE TUB LAUNDRY DISPATCHER: Z423

RP DROPPED HER KEYS AT THE LAUNDRY MAT, AND BELIEVES SOMEONE MAY HAVE

TAKEN THEM.

1400 PARKWAY DR BLACKFOOT 615 EVANS, CLIFF

629 JEWETT, MARVIN

02-2019-03623

06/19/2019 17:15 ALARM - PANIC ACT COMP 190 N SHILLING AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

PANIC ALARM , UNKNOW WHERE IT IS COMING FROM. BELONGS TO BINGHAM COUNTY

HISTORICAL.

603 MYLER, TODD

621 TAUFUI, DAVID

615 EVANS, CLIFF

629 JEWETT, MARVIN

02-2019-03624

06/19/2019 17:39 HAZARD ACT COMP E WALKER ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

THERE IS A LARGE BRANCH BLOCKING THE ROAD. 612 CROFT, GORDON L.

603 MYLER, TODD

615 EVANS, CLIFF

D14 DANIELS, BRIANNA

629 JEWETT, MARVIN

02-2019-03625

06/19/2019 18:59 ACCIDENT PD ASSIGNED TANGLEZ HAIR & NAIL SALON DISPATCHER: Z333

3 CAR ACCIDENT 100 W BRIDGE ST BLACKFOOT 603 MYLER, TODD

615 EVANS, CLIFF

D6 BIRCH, BREANNE

629 JEWETT, MARVIN

02-2019-03626

06/19/2019 19:23 THEFT-PETIT FOLLOWUP 67 CONE ST APT 1/2 BLACKFOOT DISPATCHER: Z333

CHRIS FERRARA MIGHT HAVE TAKEN THE RP'S WALLET BECAUSE HE WAS THE ONLY

PERSON AT THE RES AT THE TIME THE WALLET WENT MISSING. HE IS NO LONGER ON

SCENE

603 MYLER, TODD

02-2019-03627

06/19/2019 18:57 CIVIL COMPLAINT CIVIL 541 HORROCKS DR BLACKFOOT DISPATCHER: Z333

RP ADVISED THAT NICOLE WILLIAMS IS TAKING ITEMS FROM THE RES THAT DO NOT

BELONG TO HER. SHE WAS LIVING AT THE RES UNTIL THE RP BROKE OFF THE

RELATIONSHIP AND HE WOULD LIKE HER REMOVED FROM THE PROPERTY

621 TAUFUI, DAVID

02-2019-03628

06/19/2019 20:55 THREATS-HARASSMENT ASSIGNED 256 N STOUT AVE BLACKFOOT MAP E700 DISPATCHER: Z333

RP'S BIOLOGICAL FATHER IS SENDING HER UNCOMFORTABLE MESSAGES 606 KRAUS, QUINTON

607 SCOTT, STEVEN

02-2019-03629

06/19/2019 21:07 WELFARE CHECK ACT COMP 1670 CAMAS ST APT 16 BLACKFOOT DISPATCHER: 103641

RP REQUESTING DIANNA STEVENSON TO BE CHECKED ON- SHE THINKS HER NEIGHBORS

ARE TRYING TO KILL HER- RP BELIEVES THAT SHE IS OFF OF HER MEDICATIONS- RP

ADVISED THAT SHE WAS JUST PUT ON A HIGH DOSE OF MORPHINE THAT IS POSSIBLY

CAUSING THESE ISSUES-RP WOULD LIKE TO BE CONTACTED-

603 MYLER, TODD

621 TAUFUI, DAVID

02-2019-03630

06/19/2019 21:27 WANTED SUBJECT ARRESTED SHERMAN ST & N HIGHWAY 91 BLACKFOOT DISPATCHER: Z333

OUT WITH POHIPE, ALLISON 621 TAUFUI, DAVID

607 SCOTT, STEVEN

D6 BIRCH, BREANNE

02-2019-03631

06/19/2019 21:54 ANIMAL COMPLAINT ACT COMP 841 JEWEL ST BLACKFOOT DISPATCHER: 103641

REPORTING A DOG THAT CONTINUES TO BARK ON A REGULAR BASIS- RP DOES NOT WISH

TO SIGN A CITATION AT THIS TIME, JUST ASK THEM TO QUIET IT DOWN- RP DOES NOT

WISH TO BE CONTACTED

D1 WRIGHT, JULIE

621 TAUFUI, DAVID

02-2019-03632

06/20/2019 1:27 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ASSIGNED 392 BINGHAM ST BLACKFOOT MAP D600 DISPATCHER: Z333

RP ADVISED THAT SOMEONE ATTEMPTED TO BREAK INTO HER NISS PATHFINDER.

NOTHING IS MISSING BUT WOULD LIKE TO SPEAK WITH AN OFFICER ABOUT A SUSPICIOUS

VEHICLE PARKED BEHIND IT CURRENTLY.

607 SCOTT, STEVEN

D6 BIRCH, BREANNE

02-2019-03633

06/20/2019 2:17 ALARM - RESIDENTIAL ACT COMP 541 HORROCKS DR BLACKFOOT DISPATCHER: 103641

ALARM SHOWING ENTRY/EXIT- RESPONSIBLE IS ANDREW READ AND THEY SPOKE WITH

HIM. HE STATED THAT SOMEONE WAS AT THE RESIDENCE TRYING TO GET IN -

621 TAUFUI, DAVID

606 KRAUS, QUINTON

607 SCOTT, STEVEN

02-2019-03634

06/20/2019 3:22 PROWLER UTL 541 HORROCKS DR BLACKFOOT DISPATCHER: 103641

RP ADVISING SOMEONE IS KNOCKING ON THE RP'S DOOR- RP ADVISING THAT HE CAN SEE

FLASHLIGHTS-

606 KRAUS, QUINTON

607 SCOTT, STEVEN

02-2019-03635

06/20/2019 3:46 MENTAL HEALTH ISSUES UNFOUNDED 541 HORROCKS DR BLACKFOOT DISPATCHER: 103641

RP ADVISED THERE WAS A MALE THAT WAS INSIDE OF HIS HOME- HE STATED THAT HE

SHOT HIS WEAPON AT THE MALE, AND THERE IS NOW A HOLE IN THE WALL- UNABLE TO

GIVE A DESCRIPTION OF THE MALE, OR HIS CLOTHING. HE DID ADVISE THE MALE WENT

OUT THRU THE GARAGE DOOR-

606 KRAUS, QUINTON

607 SCOTT, STEVEN

02-2019-03636

06/20/2019 8:35 HAZ MAT ASSIGNED WHITE EAGLE - TESORO DISPATCHER: 8386

BROKEN FUEL LINE. 70 SE MAIN ST BLACKFOOT MAP E600 618 MAYNE, TRAVIS

628 GRISHAM, KEATON

02-2019-03637

06/20/2019 9:58 ANIMAL COMPLAINT CLOSED BEST WESTERN INN DISPATCHER: 8386

BRO/WHI DOG LOOSE IN THE PARKING LOT. 750 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT 636 DAVIES, STACY

02-2019-03638

06/20/2019 10:17 CITY ORDINANCE VIOLATION CLOSED KERR LN & BERGESON DR BLACKFOOT DISPATCHER: 8386

VACANT RESIDENCE WITH KNEE HIGH WEEDS. THERE IS NOT A FOR SALE SIGN POSTED.

MARLENE JENSEN IS THE PERSON WAS PREVIOUSLY LIVING THERE BUT SHE PASSED

AWAY. JAIMIE OR JAMES GRAHAM ALSO RESIDED AT THE RESIDENCE PREVIOUSLY.

D10 HIDALGO, ERIN

636 DAVIES, STACY

02-2019-03639

06/20/2019 10:41 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 761 W CENTER ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8386

FEMALE SUBJECT HAS A STRAY CAT TO BE PICKED UP, THEY ARE ON THE WEST OF THE

BUILDING. IT IS A KITTEN IN A BOX.

D10 HIDALGO, ERIN

636 DAVIES, STACY

02-2019-03640

06/20/2019 10:33 WELFARE CHECK ASSIGNED WALMART DISPATCHER: 8386

SUBJECTS TRYING TO BEG FOR MONEY, BRZ CHEV EQUINOX, CO LIC/AGF688 - MALE

SUBJECT AND A YOUNGER FEMALE SUBJECT.CONCERNED SHE IS A RUNAWYA. THEY

AREN'T WEARING ANY SHOES. THEY ARE IN ROW 6.

565 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT MAP G500 628 GRISHAM, KEATON

02-2019-03641

06/20/2019 11:18 UNWANTED SUBJECT ASSIGNED 541 HORROCKS DR BLACKFOOT MAP B600 DISPATCHER: 8386

STATES SUBJECTS ARE AT THE RESIDENCE SUPPOSED TO BE REMOVING PERSONAL

BELONGINGS AND THEY ARE HIDING UNDER BEAN BAGS.

618 MAYNE, TRAVIS

628 GRISHAM, KEATON

615 EVANS, CLIFF

629 JEWETT, MARVIN

02-2019-03642

06/20/2019 12:25 CITY ORDINANCE VIOLATION CLOSED E AIRPORT RD BLACKFOOT DISPATCHER: 8386

REPORTED TALL WEEDS AT THE RESIDENCE WEST OF HER RESIDENCE. UNK WHO THE

PROPERTY BELONGS TO AND IT IS VACANT. THERE IS A ALSO A FIELD TO THE NW OF THE

RP THAT HAS HAY GROWING AND THERE IS A SECTION THAT IS NOT PLANTED AND THERE

ARE TALL WEEDS THERE AS WELL.

D10 HIDALGO, ERIN

636 DAVIES, STACY

02-2019-03643

06/20/2019 12:33 WANTED SUBJECT ASSIGNED 1615 CAMAS ST APT 19 BLACKFOOT MAP C500 DISPATCHER: Z428

29 SERVICE 628 GRISHAM, KEATON

615 EVANS, CLIFF

629 JEWETT, MARVIN

04-2019-00275

06/20/2019 11:41 UNWANTED SUBJECT ASSIGNED PLEASANT VALLEY POTATO DISPATCHER: 8386

RICARDO GURROLA, INTOXICATED AND UNWANTED AT THIS LOCATION. 275 E ELMORE AVE ABERDEEN MAP 95 190 CARROLL, CHUCK

05-2019-00942

06/19/2019 19:20 WELFARE CHECK UTL 473 W FIR ST SHELLEY DISPATCHER: Z333

RP PINGED HER HUSBAND'S JASON NORMAN AT THE ABOVE LOCATION STATING THAT HE

IS USING NARCOTICS. SHE WOULD LIKE TO BE CONTACTED.

1101 HINTZE, JEFFREY

1104 DANNEHL, HENERY

05-2019-00943

06/19/2019 21:44 ANIMAL COMPLAINT UNFOUNDED MR PIZZA - SHELLEY DISPATCHER: 103641

RP HIT A CAT AND IT IS STILL ALIVE-RP DID PUT IT ON THE SIDEWALK, BUT WOULD LIKE

THE CAT CHECKED ON-

164 S STATE ST SHELLEY D1 WRIGHT, JULIE

1108 CRAPO, BENJAMIN

05-2019-00944

06/19/2019 22:19 INFORMATION ACT COMP 210 E MAPLE ST SHELLEY DISPATCHER: 103641

MALE IN A F350 FORD TRUCK WHITE IN COLOR, FOLLOWED THE RP HOME. THE MALE GOT

OUT OF HIS TRUCK AND STARTED YELLING, THEN SAID HE WAS GOING TO "POP" A ROUND

IN THE RP- RP ASKED HIM TO LEAVE AND HE DID-HE WAS LAST SEEN HEADING TOWARD

CENTER STREET-

1101 HINTZE, JEFFREY

D1 WRIGHT, JULIE

D11 ROSS, CODY

1108 CRAPO, BENJAMIN

1104 DANNEHL, HENERY

05-2019-00945

06/20/2019 8:04 ACCIDENT PD ASSIGNED MICK'S DINER DISPATCHER: Z428

RP STATES THAT AS THEY WERE PULLED IN TO THE ABOVE LOCATION THEY HIT THE

BUILDING. WILL BE A GRN SUBARU OUTBACK

398 S STATE ST SHELLEY MAP 9 1107 PURSER, CHAD

D4 KELLER, MANDY

05-2019-00946

06/20/2019 8:48 WELFARE CHECK ASSIGNED N STATE ST & E FIR ST SHELLEY MAP 9 DISPATCHER: 8386

MALE SUBJECT WAS RIDING A BIKE TRAVELLING SB SWERVING ALL OVER THE ROADWAY,

POSSIBLY HAVE AN ISSUE, MEDICAL OR INTOXICATED. WAS LAST SEEN AT THE

INTERSECTION OF STATE AND FIR IN THE PIZZA HIUT PARKING LOT. LSW HAT BRO COAT

JEAN SHORTS CARRYING SOMETHING IN HIS HAND.

D10 HIDALGO, ERIN

1107 PURSER, CHAD

05-2019-00947

06/20/2019 10:09 AGENCY ASSIST ASSIGNED ARCTIC CIRCLE - SHELLEY DISPATCHER: 8386

WATER LINE SOUTH END BY ARTIC CIRCLE, CONTACT JASON ON SCENE REGARDING

TRAFFIC CONTROL ARRANGEMENTS.

606 S STATE ST SHELLEY MAP 9 D10 HIDALGO, ERIN

1107 PURSER, CHAD

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