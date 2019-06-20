From 06/19/2019 13:00:00 To 06/20/2019 13:00:00
BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
01-2019-02902
06/19/2019 15:53 WANTED SUBJECT ARRESTED OUT OF COUNTY OUT OF COUNTY DISPATCHER: Z423
REQUEST IF FOR A WANTED SUBJECT-DAVID KILLAM. HE WAS PICKED UP FROM THE ER AT
PORTEUF MEDICAL CENTER.
331 KEARSLEY, BEN
D14 DANIELS, BRIANNA
01-2019-02903
06/19/2019 16:58 BURGLARY RESIDENCE OPEN 630 E 1500 N SHELLEY DISPATCHER: Z423
RP NOTICED SOMETIME LAST NIGHT THAT ITEMS WERE STOLEN FROM HIS SHOP. THE
SHOP WAS NOT LOCKED, AND THERE IS NO FORCED ENTRY INTO THE SHOP.
303 BOYD, JEFF
364 JOLLEY, GREG
313 JOHNSON, MIKE
D14 DANIELS, BRIANNA
01-2019-02904
06/19/2019 18:14 HAZARD CLOSED 1550 W 400 S PINGREE DISPATCHER: Z423
TREE BLOCKING THE ROAD. 336 CROXFORD, JON
01-2019-02905
06/19/2019 18:21 THEFT-PETIT CLOSED 149 N 740 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
MALE 1BAH419 BLUE CHEVY TRUCK STOLE ABOUT 20 PALLETS FROM SIMPLOT. TRUCK
LEFT 3 MINS AGO.
319 YANCEY, GARY JUDSON
323 KENDALL, JEREMY
D14 DANIELS, BRIANNA
315 KATSEANES, BROCK
01-2019-02906
06/19/2019 18:38 REQUEST ASSISTANCE ASSIGNED PRATT TRUCK SERVICE DISPATCHER: Z423
RP JUST RECEIVED A REPORT THAT THE BACK WINDOW OF A TAHOE HAS BEEN BROKEN
INTO. RP HAS NO ADDITONAL INFORMATION.
62 N 400 W BLACKFOOT 323 KENDALL, JEREMY
D14 DANIELS, BRIANNA
01-2019-02907
06/19/2019 22:17 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE CLOSED 657 E 825 N BASALT DISPATCHER: Z333
RP ADVISED THAT SOMEONE WENT INTO HER RES WHILE SHE WAS GONE AND LET HER
DOGS OUTSIDE WHICH SHOULD'VE BEEN INSIDE. NOTHING IS MISSING.
364 JOLLEY, GREG
D6 BIRCH, BREANNE
313 JOHNSON, MIKE
01-2019-02908
06/20/2019 2:47 AGENCY ASSIST CLOSED 1195 E 1400 N SHELLEY DISPATCHER: 103641
SEE EXT- 318 BURNETT, BURKAM
01-2019-02910
06/20/2019 7:13 SEARCH WARRANT REF4BPROS BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 8386
SEE EXTENDED BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY 303 BOYD, JEFF
328 HALL, KATHY
626 WHEATLEY, WES
340 SJOSTROM, KIRT
377 DALLEY, ZACHARY
01-2019-02911
06/20/2019 6:44 ACCIDENT PD CLOSED BINGHAM COUNTY COURTHOUSE DISPATCHER: 8386
VEHICLE ACCIDENT IN THE DISPATCH COMPOUND. 501 N MAPLE ST BLACKFOOT 327 JORGENSEN, BRYAN
01-2019-02912
06/20/2019 9:08 THREATS-HARASSMENT ASSIGNED 287 W 200 N BLACKFOOT MAP 49 DISPATCHER: 8386
RP IS OUTSIDE IN THE DRIVEWAY AND THE NEIGHBOR STATED THAT IF HE DROVE ALONG
HIS PROPERTY HE WOULD SHOOT HIM. HE IS THERE BUT NO WEAPON.
340 SJOSTROM, KIRT
324 DIETRICH, PAYTEN
01-2019-02913
06/20/2019 9:35 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 1131 W 475 S PINGREE DISPATCHER: 8386
A DOG SHOWED ON AT HIS RESIDENCE, SM MIXED BREED WIRE TERRIER DOG TIED UP IN
THE FRONT YARD. RP HAS HIS OWN DOG AND SHE WILL BE IN THE YARD.
337 GAY, JANET
01-2019-02914
06/20/2019 11:27 VIN INSPECTION ASSIGNED 1405 N 1000 E SHELLEY MAP 8B DISPATCHER: 8386
TWO VEHICLE VIN INSPECTIONS. D10 HIDALGO, ERIN
340 SJOSTROM, KIRT
01-2019-02915
06/20/2019 12:20 FRAUD ASSIGNED 1278 W HIGHWAY 26 BLACKFOOT MAP 32 DISPATCHER: 8386
FRAUD REPROT AT THE CITY DESK D10 HIDALGO, ERIN
324 DIETRICH, PAYTEN
01-2019-02916
06/20/2019 12:19 STALKING ASSIGNED 683 E 810 N BASALT MAP 21A DISPATCHER: 8386
STATES THAT JASON NORMAN HAS BEEN FOLLOWING HER AND IS USING DRUGS AND SHE
IS CONCERNED FOR HER SAFETY. PUR CHEV CAV, LIC/4BM9353.
D10 HIDALGO, ERIN
340 SJOSTROM, KIRT
02-2019-03613
06/19/2019 13:10 CITY ORDINANCE VIOLATION CLOSED 655 HARBOR DR BLACKFOOT DISPATCHER: Z337
WEEDS 636 DAVIES, STACY
02-2019-03614
06/19/2019 13:23 CITY ORDINANCE VIOLATION CLOSED 595 E BRIDGE ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z337
WEEDS 636 DAVIES, STACY
02-2019-03615
06/19/2019 13:20 ALARM - RESIDENTIAL CLOSED 755 CURTIS ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
BURGLARY ALARM COMING ENTRY EXIT ZONE 2. RESIDENCE BELONGS TO THEDOORE
MAINES.
618 MAYNE, TRAVIS
628 GRISHAM, KEATON
615 EVANS, CLIFF
629 JEWETT, MARVIN
02-2019-03616
06/19/2019 13:34 CITY ORDINANCE VIOLATION CLOSED 9 N ADAMS AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z337
WEEDS 636 DAVIES, STACY
02-2019-03617
06/19/2019 13:43 CITY ORDINANCE VIOLATION CLOSED 415 E BRIDGE ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z337
WEEDS 636 DAVIES, STACY
02-2019-03618
06/19/2019 13:11 VIN INSPECTION ACT COMP 685 S STOUT AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
RP IS NEEDING A VIN INSPETION GREY 1998 HONDA ACCORD. RP HAS THE PAPER WORK. 615 EVANS, CLIFF
D14 DANIELS, BRIANNA
629 JEWETT, MARVIN
02-2019-03619
06/19/2019 13:59 CITY ORDINANCE VIOLATION CLOSED 1304 RICH LN BLACKFOOT DISPATCHER: Z337
WEEDS 636 DAVIES, STACY
02-2019-03620
06/19/2019 16:42 TRAFFIC COMPLAINT ACT COMP SHORT STOP DISPATCHER: Z423
BLUE CHEVY VAN LIC 4BN0228 ALL OVER THE ROADWAY. 985 S BROADWAY ST BLACKFOOT 615 EVANS, CLIFF
629 JEWETT, MARVIN
02-2019-03621
06/19/2019 16:49 CIVIL COMPLAINT CIVIL FAMILY DOLLAR DISPATCHER: Z423
RP FROM FAMILY DOLLAR IS REQUESTING OFFICER RESPOND TO THE FAMILY DOLLAR
BECUASE SHE WAS ACCUSED OF STEALING A CUSTOMER'S WALLET. CUSTOMER LEFT
THE WALLET ON THE SIDEWALK. CUSTOMER YELLED AT THE EMPLOYEE, AND NOW SHE
WANTS HER TRESPASSED.
67 SW MAIN ST BLACKFOOT 603 MYLER, TODD
621 TAUFUI, DAVID
D14 DANIELS, BRIANNA
02-2019-03622
06/19/2019 16:27 LOST PROPERTY ACT COMP THE TUB LAUNDRY DISPATCHER: Z423
RP DROPPED HER KEYS AT THE LAUNDRY MAT, AND BELIEVES SOMEONE MAY HAVE
TAKEN THEM.
1400 PARKWAY DR BLACKFOOT 615 EVANS, CLIFF
629 JEWETT, MARVIN
02-2019-03623
06/19/2019 17:15 ALARM - PANIC ACT COMP 190 N SHILLING AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
PANIC ALARM , UNKNOW WHERE IT IS COMING FROM. BELONGS TO BINGHAM COUNTY
HISTORICAL.
603 MYLER, TODD
621 TAUFUI, DAVID
615 EVANS, CLIFF
629 JEWETT, MARVIN
02-2019-03624
06/19/2019 17:39 HAZARD ACT COMP E WALKER ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
THERE IS A LARGE BRANCH BLOCKING THE ROAD. 612 CROFT, GORDON L.
603 MYLER, TODD
615 EVANS, CLIFF
D14 DANIELS, BRIANNA
629 JEWETT, MARVIN
02-2019-03625
06/19/2019 18:59 ACCIDENT PD ASSIGNED TANGLEZ HAIR & NAIL SALON DISPATCHER: Z333
3 CAR ACCIDENT 100 W BRIDGE ST BLACKFOOT 603 MYLER, TODD
615 EVANS, CLIFF
D6 BIRCH, BREANNE
629 JEWETT, MARVIN
02-2019-03626
06/19/2019 19:23 THEFT-PETIT FOLLOWUP 67 CONE ST APT 1/2 BLACKFOOT DISPATCHER: Z333
CHRIS FERRARA MIGHT HAVE TAKEN THE RP'S WALLET BECAUSE HE WAS THE ONLY
PERSON AT THE RES AT THE TIME THE WALLET WENT MISSING. HE IS NO LONGER ON
SCENE
603 MYLER, TODD
02-2019-03627
06/19/2019 18:57 CIVIL COMPLAINT CIVIL 541 HORROCKS DR BLACKFOOT DISPATCHER: Z333
RP ADVISED THAT NICOLE WILLIAMS IS TAKING ITEMS FROM THE RES THAT DO NOT
BELONG TO HER. SHE WAS LIVING AT THE RES UNTIL THE RP BROKE OFF THE
RELATIONSHIP AND HE WOULD LIKE HER REMOVED FROM THE PROPERTY
621 TAUFUI, DAVID
02-2019-03628
06/19/2019 20:55 THREATS-HARASSMENT ASSIGNED 256 N STOUT AVE BLACKFOOT MAP E700 DISPATCHER: Z333
RP'S BIOLOGICAL FATHER IS SENDING HER UNCOMFORTABLE MESSAGES 606 KRAUS, QUINTON
607 SCOTT, STEVEN
02-2019-03629
06/19/2019 21:07 WELFARE CHECK ACT COMP 1670 CAMAS ST APT 16 BLACKFOOT DISPATCHER: 103641
RP REQUESTING DIANNA STEVENSON TO BE CHECKED ON- SHE THINKS HER NEIGHBORS
ARE TRYING TO KILL HER- RP BELIEVES THAT SHE IS OFF OF HER MEDICATIONS- RP
ADVISED THAT SHE WAS JUST PUT ON A HIGH DOSE OF MORPHINE THAT IS POSSIBLY
CAUSING THESE ISSUES-RP WOULD LIKE TO BE CONTACTED-
603 MYLER, TODD
621 TAUFUI, DAVID
02-2019-03630
06/19/2019 21:27 WANTED SUBJECT ARRESTED SHERMAN ST & N HIGHWAY 91 BLACKFOOT DISPATCHER: Z333
OUT WITH POHIPE, ALLISON 621 TAUFUI, DAVID
607 SCOTT, STEVEN
D6 BIRCH, BREANNE
02-2019-03631
06/19/2019 21:54 ANIMAL COMPLAINT ACT COMP 841 JEWEL ST BLACKFOOT DISPATCHER: 103641
REPORTING A DOG THAT CONTINUES TO BARK ON A REGULAR BASIS- RP DOES NOT WISH
TO SIGN A CITATION AT THIS TIME, JUST ASK THEM TO QUIET IT DOWN- RP DOES NOT
WISH TO BE CONTACTED
D1 WRIGHT, JULIE
621 TAUFUI, DAVID
02-2019-03632
06/20/2019 1:27 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ASSIGNED 392 BINGHAM ST BLACKFOOT MAP D600 DISPATCHER: Z333
RP ADVISED THAT SOMEONE ATTEMPTED TO BREAK INTO HER NISS PATHFINDER.
NOTHING IS MISSING BUT WOULD LIKE TO SPEAK WITH AN OFFICER ABOUT A SUSPICIOUS
VEHICLE PARKED BEHIND IT CURRENTLY.
607 SCOTT, STEVEN
D6 BIRCH, BREANNE
02-2019-03633
06/20/2019 2:17 ALARM - RESIDENTIAL ACT COMP 541 HORROCKS DR BLACKFOOT DISPATCHER: 103641
ALARM SHOWING ENTRY/EXIT- RESPONSIBLE IS ANDREW READ AND THEY SPOKE WITH
HIM. HE STATED THAT SOMEONE WAS AT THE RESIDENCE TRYING TO GET IN -
621 TAUFUI, DAVID
606 KRAUS, QUINTON
607 SCOTT, STEVEN
02-2019-03634
06/20/2019 3:22 PROWLER UTL 541 HORROCKS DR BLACKFOOT DISPATCHER: 103641
RP ADVISING SOMEONE IS KNOCKING ON THE RP'S DOOR- RP ADVISING THAT HE CAN SEE
FLASHLIGHTS-
606 KRAUS, QUINTON
607 SCOTT, STEVEN
02-2019-03635
06/20/2019 3:46 MENTAL HEALTH ISSUES UNFOUNDED 541 HORROCKS DR BLACKFOOT DISPATCHER: 103641
RP ADVISED THERE WAS A MALE THAT WAS INSIDE OF HIS HOME- HE STATED THAT HE
SHOT HIS WEAPON AT THE MALE, AND THERE IS NOW A HOLE IN THE WALL- UNABLE TO
GIVE A DESCRIPTION OF THE MALE, OR HIS CLOTHING. HE DID ADVISE THE MALE WENT
OUT THRU THE GARAGE DOOR-
606 KRAUS, QUINTON
607 SCOTT, STEVEN
02-2019-03636
06/20/2019 8:35 HAZ MAT ASSIGNED WHITE EAGLE - TESORO DISPATCHER: 8386
BROKEN FUEL LINE. 70 SE MAIN ST BLACKFOOT MAP E600 618 MAYNE, TRAVIS
628 GRISHAM, KEATON
02-2019-03637
06/20/2019 9:58 ANIMAL COMPLAINT CLOSED BEST WESTERN INN DISPATCHER: 8386
BRO/WHI DOG LOOSE IN THE PARKING LOT. 750 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT 636 DAVIES, STACY
02-2019-03638
06/20/2019 10:17 CITY ORDINANCE VIOLATION CLOSED KERR LN & BERGESON DR BLACKFOOT DISPATCHER: 8386
VACANT RESIDENCE WITH KNEE HIGH WEEDS. THERE IS NOT A FOR SALE SIGN POSTED.
MARLENE JENSEN IS THE PERSON WAS PREVIOUSLY LIVING THERE BUT SHE PASSED
AWAY. JAIMIE OR JAMES GRAHAM ALSO RESIDED AT THE RESIDENCE PREVIOUSLY.
D10 HIDALGO, ERIN
636 DAVIES, STACY
02-2019-03639
06/20/2019 10:41 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 761 W CENTER ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8386
FEMALE SUBJECT HAS A STRAY CAT TO BE PICKED UP, THEY ARE ON THE WEST OF THE
BUILDING. IT IS A KITTEN IN A BOX.
D10 HIDALGO, ERIN
636 DAVIES, STACY
02-2019-03640
06/20/2019 10:33 WELFARE CHECK ASSIGNED WALMART DISPATCHER: 8386
SUBJECTS TRYING TO BEG FOR MONEY, BRZ CHEV EQUINOX, CO LIC/AGF688 - MALE
SUBJECT AND A YOUNGER FEMALE SUBJECT.CONCERNED SHE IS A RUNAWYA. THEY
AREN'T WEARING ANY SHOES. THEY ARE IN ROW 6.
565 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT MAP G500 628 GRISHAM, KEATON
02-2019-03641
06/20/2019 11:18 UNWANTED SUBJECT ASSIGNED 541 HORROCKS DR BLACKFOOT MAP B600 DISPATCHER: 8386
STATES SUBJECTS ARE AT THE RESIDENCE SUPPOSED TO BE REMOVING PERSONAL
BELONGINGS AND THEY ARE HIDING UNDER BEAN BAGS.
618 MAYNE, TRAVIS
628 GRISHAM, KEATON
615 EVANS, CLIFF
629 JEWETT, MARVIN
02-2019-03642
06/20/2019 12:25 CITY ORDINANCE VIOLATION CLOSED E AIRPORT RD BLACKFOOT DISPATCHER: 8386
REPORTED TALL WEEDS AT THE RESIDENCE WEST OF HER RESIDENCE. UNK WHO THE
PROPERTY BELONGS TO AND IT IS VACANT. THERE IS A ALSO A FIELD TO THE NW OF THE
RP THAT HAS HAY GROWING AND THERE IS A SECTION THAT IS NOT PLANTED AND THERE
ARE TALL WEEDS THERE AS WELL.
D10 HIDALGO, ERIN
636 DAVIES, STACY
02-2019-03643
06/20/2019 12:33 WANTED SUBJECT ASSIGNED 1615 CAMAS ST APT 19 BLACKFOOT MAP C500 DISPATCHER: Z428
29 SERVICE 628 GRISHAM, KEATON
615 EVANS, CLIFF
629 JEWETT, MARVIN
04-2019-00275
06/20/2019 11:41 UNWANTED SUBJECT ASSIGNED PLEASANT VALLEY POTATO DISPATCHER: 8386
RICARDO GURROLA, INTOXICATED AND UNWANTED AT THIS LOCATION. 275 E ELMORE AVE ABERDEEN MAP 95 190 CARROLL, CHUCK
05-2019-00942
06/19/2019 19:20 WELFARE CHECK UTL 473 W FIR ST SHELLEY DISPATCHER: Z333
RP PINGED HER HUSBAND'S JASON NORMAN AT THE ABOVE LOCATION STATING THAT HE
IS USING NARCOTICS. SHE WOULD LIKE TO BE CONTACTED.
1101 HINTZE, JEFFREY
1104 DANNEHL, HENERY
05-2019-00943
06/19/2019 21:44 ANIMAL COMPLAINT UNFOUNDED MR PIZZA - SHELLEY DISPATCHER: 103641
RP HIT A CAT AND IT IS STILL ALIVE-RP DID PUT IT ON THE SIDEWALK, BUT WOULD LIKE
THE CAT CHECKED ON-
164 S STATE ST SHELLEY D1 WRIGHT, JULIE
1108 CRAPO, BENJAMIN
05-2019-00944
06/19/2019 22:19 INFORMATION ACT COMP 210 E MAPLE ST SHELLEY DISPATCHER: 103641
MALE IN A F350 FORD TRUCK WHITE IN COLOR, FOLLOWED THE RP HOME. THE MALE GOT
OUT OF HIS TRUCK AND STARTED YELLING, THEN SAID HE WAS GOING TO "POP" A ROUND
IN THE RP- RP ASKED HIM TO LEAVE AND HE DID-HE WAS LAST SEEN HEADING TOWARD
CENTER STREET-
1101 HINTZE, JEFFREY
D1 WRIGHT, JULIE
D11 ROSS, CODY
1108 CRAPO, BENJAMIN
1104 DANNEHL, HENERY
05-2019-00945
06/20/2019 8:04 ACCIDENT PD ASSIGNED MICK'S DINER DISPATCHER: Z428
RP STATES THAT AS THEY WERE PULLED IN TO THE ABOVE LOCATION THEY HIT THE
BUILDING. WILL BE A GRN SUBARU OUTBACK
398 S STATE ST SHELLEY MAP 9 1107 PURSER, CHAD
D4 KELLER, MANDY
05-2019-00946
06/20/2019 8:48 WELFARE CHECK ASSIGNED N STATE ST & E FIR ST SHELLEY MAP 9 DISPATCHER: 8386
MALE SUBJECT WAS RIDING A BIKE TRAVELLING SB SWERVING ALL OVER THE ROADWAY,
POSSIBLY HAVE AN ISSUE, MEDICAL OR INTOXICATED. WAS LAST SEEN AT THE
INTERSECTION OF STATE AND FIR IN THE PIZZA HIUT PARKING LOT. LSW HAT BRO COAT
JEAN SHORTS CARRYING SOMETHING IN HIS HAND.
D10 HIDALGO, ERIN
1107 PURSER, CHAD
05-2019-00947
06/20/2019 10:09 AGENCY ASSIST ASSIGNED ARCTIC CIRCLE - SHELLEY DISPATCHER: 8386
WATER LINE SOUTH END BY ARTIC CIRCLE, CONTACT JASON ON SCENE REGARDING
TRAFFIC CONTROL ARRANGEMENTS.
606 S STATE ST SHELLEY MAP 9 D10 HIDALGO, ERIN
1107 PURSER, CHAD
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