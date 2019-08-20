From 08/19/2019 13:00:00 To 08/20/2019 13:00:00

BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE

Date/Time

Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

01-2019-04239

08/19/2019 13:21 RECOVERED STOLEN PROPERTY FWD DET SRHS - SNAKE RIVER HIGH SCHOOL DISPATCHER: 1002

RECOVERED STOLEN GUN FROM BANNOCK COUNTY 922 W HIGHWAY 39 BLACKFOOT D7 AIKELE, KASANDRA

309 LUSK, DREW

01-2019-04240

08/19/2019 15:01 SUICIDE ATTEMPTED CLOSED 208 N 165 W BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

MOTHER JUST TOOK A HANDFUL OF PILLS, UNK WHAT SHE TOOK. OVERDOSE /

POISONING (INGESTION) OVERDOSE 47-YEAR-OLD, FEMALE, CONSCIOUS, BREATHING.

3 BLACKFOOT FIRE DEPARTMENT

336 CROXFORD, JON

364 JOLLEY, GREG

302 MORGAN, STEPH

315 KATSEANES, BROCK

01-2019-04241

08/19/2019 15:41 VIN INSPECTION CLOSED 577 N 100 E BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

VIN INSPECTION ON A 5TH WHEEL PURCHASED OUT UTAH. SHE DOES NOT HAVE THE

PAPERWORK

D3 LUSK, JESSICA

369 BALLESTEROS, EDUARDO

313 JOHNSON, MIKE

01-2019-04242

08/19/2019 17:42 AGENCY ASSIST CLOSED FIRTH HIGH SCHOOL DISPATCHER: Z423

FIRE ALONG THE WALK PATH NEAR THE BASEBALL FIELD AND GOING NEAR THE

FOOTBALL FIELD. FIRE IS GOING NEAR THE RIVER BANK. /

329 LINCOLN ST FIRTH 10 FIRTH

313 JOHNSON, MIKE

01-2019-04243

08/19/2019 18:21 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED LDS CHURCH - THOMAS DISPATCHER: Z91

RP ADVISED THERE IS A MALE ON A YELLOW BULLET BIKE DRIVING TOWARD BLACKFOOT

AT A HIGH RATE OF SPEED.

1059 W 100 S BLACKFOOT 369 BALLESTEROS, EDUARDO

01-2019-04244

08/19/2019 19:08 CIVIL COMPLAINT CLOSED 690 E 1400 N SHELLEY DISPATCHER: Z423

RP HAD ITEMS STOLEN OUTSIDE HIS HOME WITHIN THE PAST FOUR DAYS. RP WILL BE AT

THE RESIDENCE ETA 15 MINS

313 JOHNSON, MIKE

01-2019-04245

08/19/2019 22:25 TRAFFIC COMPLAINT ASSIGNED E FERRYBUTTE RD & N HIGHWAY 91 FORT HALL DISPATCHER: Z423

SILVER VEHICLE DRIVING WRECKLESS. FORT HALL RECEIVED THE TRAFFIC COMPLAIN 20

MINS AGO AND JUST GAVE IT TO US.

332 HOWELL, TODD

369 BALLESTEROS, EDUARDO

D14 DANIELS, BRIANNA

01-2019-04246

08/19/2019 22:54 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED 950 N HIGHWAY 91 FIRTH DISPATCHER: 103641

HWY 91- JUST BEFORE FIRTH- REPORTING A SILVER PONTIAC LP 2F38696, THAT IS

DRIVING WRECKLESS- VEHICLE IS HEADING SB- RP PASSING , HOWEVER, THE VEHICLE IS

QUITE A DISTANCE AHEAD. RP CAN NO LONGER SEE TAIL LIGHTS

313 JOHNSON, MIKE

01-2019-04247

08/19/2019 21:04 FALSE REPORT/IDENTITY ARRESTED NO NAME RD & BLACKHAWK RD FORT HALL DISPATCHER: Z423

RP IS NON TRIBAL AND LEFT HER BLUE CHEVY BECAUSE IT HAS BROKEN DOWN, AND

WHEN SHE RETURNED IT WAS IN A DITCH AND THE EVERY WINDOWS AND TAILLIGHTS

WERE BROKEN.

332 HOWELL, TODD

361 YANCEY, JAKE

01-2019-04248

08/19/2019 22:54 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE CLOSED 62 S 1200 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

OLD WHITE BUICK HAS BEEN HAS BEEN DRIVING SLOWLY IN THE NEIIGHBORHOOD, AND

TURNED AROUND AND PARKED IN FRONT OF THE DRIVEWAY AND HAS BEEN THERE FOR

20 MINS. RP WOULD LIKE THE VEHICLE CHECKED ON.

369 BALLESTEROS, EDUARDO

342 EATON, JOSHUA

01-2019-04249

08/19/2019 22:51 MOTORIST ASSIST ASSIGNED 2000 W HIGHWAY 26 BLACKFOOT MAP 3 DISPATCHER: Z423

LIGHT COLORED CAR, UNKNOW WHAT KIND ON THE SIDE OF THE ROAD AND SOMEONE

WAS WAVING THEIR HANDS. RP KEPT DRIVING AND WOULD LIKE THEM CHECKED ON.

369 BALLESTEROS, EDUARDO

342 EATON, JOSHUA

01-2019-04250

08/20/2019 1:06 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE CLOSED BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 103641

REQUEST FOR IR BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY 342 EATON, JOSHUA

01-2019-04251

08/20/2019 1:24 MENTAL HEALTH TRANSPORT CLOSED BMH DISPATCHER: Z423

NEED A TRANSPORT TO BHC FOR A SUICIDAL PATIENT-GAGE UNDERHILL. 98 POPLAR ST BLACKFOOT 372 RAMIREZ, JONI

01-2019-04252

08/20/2019 6:09 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ASSIGNED GROVELAND ELEMENTARY DISPATCHER: 103641

REPORTING A GRY PC THAT IS PARKED RIGHT INFRONT OF THE ELEMENTARY SCHOOL

DOORS- THE VEHICLES HAS THIER LIGHTS ON-

165 N 370 WEST BLACKFOOT MAP 48A 342 EATON, JOSHUA

01-2019-04253

08/20/2019 6:07 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED N 400 W BLACKFOOT MAP 48 DISPATCHER: 103641

REPORTING 3 HORSES- 1 BROWN-1 BUCKSKIN AND ONE IS LIGHT COLORED WITH SPOTSMCDONALDVILE/

JUST SOUTH OF WARING-

361 YANCEY, JAKE

342 EATON, JOSHUA

01-2019-04254

08/20/2019 8:02 TRAFFIC COMPLAINT ASSIGNED 350 N HIGHWAY 91 BLACKFOOT MAP 44 DISPATCHER: Z431

BLK CHEV PC SWERVING INTO ONCOMING TRAFFIC GOING SB RP IS NOT FOLLOWING, RP

WILL SIGN CITATION IF NEEDED BUT DOES NOT WANT CONTACT OTHERWISE

366 TRUJILLO, DEVIN

336 CROXFORD, JON

364 JOLLEY, GREG

01-2019-04255

08/20/2019 8:36 ANIMAL COMPLAINT FOLLOWUP BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 1988

DOG BITE THAT OCCURRED ON 8/19 337 GAY, JANET

01-2019-04256

08/20/2019 9:17 TOBACCO VIOLATION CITED FIRTH MIDDLE SCHOOL DISPATCHER: Z431

REQ IR 410 ROOSEVELT ST FIRTH 303 BOYD, JEFF

01-2019-04257

08/20/2019 9:28 TRAFFIC COMPLAINT ASSIGNED 150 E HIGHWAY 91 BLACKFOOT MAP 44 DISPATCHER: Z431

BLK SUBARU ID PLATE GOING SB UNABLE TO MAINTAIN LANE, RP DOES NOT WANT

CONTACT

366 TRUJILLO, DEVIN

336 CROXFORD, JON

364 JOLLEY, GREG

D5 MCCRACKEN, HEATHER

01-2019-04258

08/20/2019 10:25 INFORMATION ASSIGNED JAIL - BINGHAM COUNTY DISPATCHER: Z431

MEDICAL INCIDENT IN THE JAIL 501 N MAPLE ST BLACKFOOT 334 SMITH, NATHAN

01-2019-04259

08/20/2019 11:28 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED 550 W HIGHWAY 39 BLACKFOOT MAP 58 DISPATCHER: 1988

SMALL BRO DOG ON THE NORTH SIDE OF THE ROADWAY THAT IS RUNNING AND OUT OF

TRAFFIC

337 GAY, JANET

01-2019-04260

08/20/2019 11:28 VIN INSPECTION ASSIGNED 466 E WEEDING LN BLACKFOOT MAP 45 DISPATCHER: Z431

1965 FORD MUSTANG FROM MONTANA, RP DOES NOT HAVE THE DMV PAPERWORK 302 MORGAN, STEPH

01-2019-04261

08/20/2019 11:45 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED 400 S HIGHWAY 39 PINGREE MAP 65 DISPATCHER: Z431

TAN DOG HIT IN THE MIDDLE OF HIGHWAY 29, UNKNOWN WHO HIT IT 337 GAY, JANET

D5 MCCRACKEN, HEATHER

01-2019-04262

08/20/2019 12:13 MALICIOUS INJURY ASSIGNED 2087 W HOFF RD BLACKFOOT MAP 53 DISPATCHER: 1988

RP REPORTING THAT SOMEONE HAS REMOVED THE SIDING OFF THE SINGLE WIDE

TRAILER. IT APPEARS THAT SOMEONE IS ON THE 40ACRE PLOT OF LAND FREQUENTLY.

D3 LUSK, JESSICA

366 TRUJILLO, DEVIN

01-2019-04263

08/20/2019 12:16 VIN INSPECTION ASSIGNED 776 S 1700 W PINGREE MAP 74 DISPATCHER: 1988

VIN INSPECTION ON A HORSE TRAILER THAT RP BROUGHT WITH HER FROM CA. RP DOES

HAVE THE PAPERWORK

366 TRUJILLO, DEVIN

336 CROXFORD, JON

364 JOLLEY, GREG

02-2019-05212

08/19/2019 13:00 HARASSMENT ACT COMP 132 PETERSON BLVD BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

RP REQUESTING TO SPEAK WITH AN OFFICER REGARDING ISSUES WITH HER SISTER

MARCELINA SALDANA.

D3 LUSK, JESSICA

619 WIERSMA, RANDY

02-2019-05213

08/19/2019 14:17 CIVIL COMPLAINT CIVIL 250 N MERIDIAN ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

ADULT MALE THAT IS THREATENING STAFF CURRENTLY YELLING 623 OLSEN, ERIC

619 WIERSMA, RANDY

658 DOBSON, LORENZO

02-2019-05214

08/19/2019 14:34 PARKING COMPLAINT ACT COMP DOUD ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

REPORTING A RED TK THAT IS CONTINUALLY PARKED FACING THE WRONG WAY ON THE

STREET. THE RP ALSO BELIEVES THAT THIS CAUSES A HAZARD FOR TRAFFIC

619 WIERSMA, RANDY

658 DOBSON, LORENZO

02-2019-05215

08/19/2019 15:17 MALICIOUS INJURY REPT ENTRD D & V STORAGE/ S BROADWAY DISPATCHER: 1988

RP STATED THAT HE WAS CONTACTED BY THE OWNER THAT THE LOCK WAS CUT OFF HIS

STORAGE UNIT. RP IS UNSURE IF ANY ITEMS ARE MISSING HOWEVER WOULD LIKE TO

MEET WITH AN OFFICER. RP IS ENROUTE IN A ORG PC ETA 2

1280 S BROADWAY ST APT 332 BLACKFOOT D3 LUSK, JESSICA

619 WIERSMA, RANDY

658 DOBSON, LORENZO

02-2019-05216

08/19/2019 15:07 CIVIL STAND-BY CIVIL 75 DOUD ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

RP REQUESTING A CIVIL STAND-BY WHILE HIS SISTER-IN-LAW, JENNIFER BASSETT, TRIES

TO PICK UP A BINDER FULL OF THE RPS PERSONAL INFORMATION. SUSP IS PAM BOWMAN.

JENNIFER IS ON SCENE UNK VEH

D3 LUSK, JESSICA

623 OLSEN, ERIC

02-2019-05217

08/19/2019 15:08 HARASSMENT ACT COMP 475 N ASH ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1002

RP STATES THAT THERE IS A CPO BETWEEN HIMSELF AND SAMUEL GENERA. SUSPECT

HAS CONTACTED THE RP THROUGH THE SUSPECTS WORK. RP WOULD LIKE TO BE

CONTACTED VIA LL

619 WIERSMA, RANDY

02-2019-05218

08/19/2019 16:28 PARKING COMPLAINT FOLLOWUP 70 PARSONS ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

REQ IR D3 LUSK, JESSICA

623 OLSEN, ERIC

02-2019-05219

08/19/2019 16:37 PARKING COMPLAINT FOLLOWUP WOOTON WAY & PEARL DR BLACKFOOT DISPATCHER: Z91

RED FORD WINSTAR 623 OLSEN, ERIC

135 ARMS, KIMBERLEE

02-2019-05220

08/19/2019 16:41 TRAFFIC COMPLAINT UTL 1212 W HARMONY DR BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

RP REPORTING A WHI CHEVY MALIBU WAS LAST SEEN HEADING EASTBOUND BACK

TOWARDS THIS RESIDENCE WITH THEIR MUSIC BLASTING AND ALL 4 DOORS TO THE

VEHICLE WERE OPEN. RP STATED THAT THERE IS A CONSTANT FLOW OF TRAFFIC TO THE

RESIDECEN AND BELIEVES THE HOUSE MAY BE INVOLVED IN ILLEGAL ACTIVITY. UNK

NAMES OF THE OWNER.

622 ADRIGNOLA, ANDREW

D3 LUSK, JESSICA

623 OLSEN, ERIC

02-2019-05221

08/19/2019 17:00 DOMESTIC VERBAL ACT COMP S MAPLE ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

CAN HEAR YELLING COMING FROM THE WHI HOUSE WITH BLUE TRIM 622 ADRIGNOLA, ANDREW

623 OLSEN, ERIC

02-2019-05222

08/19/2019 17:19 ALARM - PANIC ACT COMP 1635 VERNON ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

ALARM IS AN AUDIBLE PANIC ALARM FROM 101 BELONGING TO JOSE VARELLA 622 ADRIGNOLA, ANDREW

623 OLSEN, ERIC

658 DOBSON, LORENZO

02-2019-05223

08/19/2019 17:54 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE REPT ENTRD WALMART DISPATCHER: Z423

RP WAS LOOKING AT PURSES AT WALMART AND LOCATED A USED SYRINGE. RP TURNED IT

INTO A MANAGER AT WALMART, AND SHE WANTED TO BE SURE THAT AN OFFICER WAS

AWARE OF THE SITUATION.

565 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT 622 ADRIGNOLA, ANDREW

658 DOBSON, LORENZO

02-2019-05224

08/19/2019 17:53 ACCIDENT PD REPT ENTRD MCDONALD'S DISPATCHER: Z423

RED TOYOTA VS WHITE CHRYSTLER. NO INJURIES NO BLOCKAGE 1275 PARKWAY DR BLACKFOOT 622 ADRIGNOLA, ANDREW

623 OLSEN, ERIC

D14 DANIELS, BRIANNA

658 DOBSON, LORENZO

02-2019-05225

08/19/2019 19:19 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ACT COMP 250 S OAK ST APT 14 BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

RP SAYS HER FRIEND BRITTANY WEBB AND CHANDA WEB WON'T LET HER LEAVE

BECAUSE HER PARENTS ARE COMING FROM UTAH TO PICK HER UP. RP IS 25

622 ADRIGNOLA, ANDREW

D14 DANIELS, BRIANNA

02-2019-05226

08/19/2019 19:42 CIVIL COMPLAINT ACT COMP 240 N STOUT AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

RP IS HAVING ISSUES WITH DAN SUMENBURG WHO IS BURNING ITEMS IN HIS BACKYARD

AND CREATING A LOT OF SMOKE. RP IS HAVING A DIFFICULT TIME BREATHING. RP WOULD

LIKE HIM SPOKEN TOO AND TO CONSIDER OTHERS IN WHAT HE IS DOING.

622 ADRIGNOLA, ANDREW

D14 DANIELS, BRIANNA

02-2019-05227

08/19/2019 19:27 THREATS-HARASSMENT REPT ENTRD 287 COLLINS ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z423

RP'S GIRLFIREND- MELISSA JONES IS THREATENING THE RP, AND WOULD LIKE TO TALK

TO AN OFFICER ABOUT HIS SITUATION WITH HER. MELISSA HAS LEFT THE RESIDENCE

623 OLSEN, ERIC

D14 DANIELS, BRIANNA

02-2019-05228

08/19/2019 20:04 DOMESTIC BATTERY ARRESTED 850 PARKWAY DR APT 65 BLACKFOOT DISPATCHER: Z91

BETWEEN JOSE AND ISABEL. NOT VIOLENT 622 ADRIGNOLA, ANDREW

623 OLSEN, ERIC

02-2019-05229

08/19/2019 20:53 CITY ORDINANCE VIOLATION ACT COMP MCDONALD'S DISPATCHER: Z423

RP HAS A MALE OUTSIDE ASKING CUSTOMERS FOR MONEY, APPROACHING FEMALES,

AND GOING THROUGH THE TRASH. THE SUSPECT WHITE MALE GREY SHIRT AND BLACK

SHORTS

1275 PARKWAY DR BLACKFOOT 622 ADRIGNOLA, ANDREW

625 MITTELSTADT, JOHN

02-2019-05230

08/19/2019 20:53 CIVIL COMPLAINT ACT COMP SUNSET MANOR DISPATCHER: Z423

LANESE STATTON HAS A KEY THAT BELONGS TO THE RP, AND HE WOULD LIKE IT BACK, 106 NE MAIN ST APT 301 BLACKFOOT 625 MITTELSTADT, JOHN

02-2019-05231

08/19/2019 23:57 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ACT COMP OAKRIDGE TESORO DISPATCHER: Z423

5 JUVS WALKING AROUND THE PARKING LOT. LOOKING AT GAS PUMPS AND TRASH CANS.

RP WOULD LIKE THEM CHECKED ON.

1800 E AIRPORT RD BLACKFOOT 625 MITTELSTADT, JOHN

02-2019-05232

08/20/2019 4:05 HAZARD ACT COMP S MERIDIAN ST BLACKFOOT DISPATCHER: 103641

A BARRIER THAT WAS COVERING UP A LARGE HOLE HAS BEEN KNOCKED OVER- 625 MITTELSTADT, JOHN

02-2019-05233

08/20/2019 6:58 ANIMAL COMPLAINT - FOUND ASSIGNED GEM VILLAGE DISPATCHER: Z431

RP FOUND A GERMAN SHEPARD MIX WITH A COLLAR WITHOUT A NAME ON THE TAG 490 EMERALD ST BLACKFOOT MAP I800 615 EVANS, CLIFF

D5 MCCRACKEN, HEATHER

02-2019-05234

08/20/2019 8:03 THREATS-HARASSMENT ASSIGNED 761 W CENTER ST APT 12 BLACKFOOT MAP D500 DISPATCHER: Z431

SUSP SHAWN PETERSON, VICT JESSICA MURRAY 615 EVANS, CLIFF

02-2019-05235

08/20/2019 10:17 ANIMAL COMPLAINT UTL 128 WILLOW DR BLACKFOOT DISPATCHER: Z431

GREAT DANE AND GERMAN SHEPARD LOOSE, OWNERS LIVE ON RICH LANE UNK NAME 620 HUNTER, SHAWN

636 DAVIES, STACY

D5 MCCRACKEN, HEATHER

624 BURGIN, TROY

02-2019-05236

08/20/2019 10:09 CITY ORDINANCE VIOLATION ACT COMP 21 LOUELLA ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z431

RP IS ATTEMPTING TO SELL HER HOUSE AND THIS HOUSE NEEDS CLEANED UP PRIOR TO

RP LIST HER HOUSE FOR SELL, RP WOULD LIKE CONTACT VIA LL REGARDING WHETHER

OR NOT IT WILL BE CLEANED UP

636 DAVIES, STACY

D5 MCCRACKEN, HEATHER

02-2019-05237

08/20/2019 10:39 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ACT COMP LEB DISPATCHER: 1988

INCIDIENT OCCURRED YESTERDAY MORNING WITH HER CHILD, UNK FUTHER 501 N MAPLE ST BLACKFOOT D3 LUSK, JESSICA

620 HUNTER, SHAWN

624 BURGIN, TROY

02-2019-05238

08/20/2019 11:39 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED E HARMONY DR BLACKFOOT MAP F800 DISPATCHER: 1988

DOG IS CONTIUALLY BARKING POSS OWNER ID DOUG BOWERS D3 LUSK, JESSICA

636 DAVIES, STACY

02-2019-05239

08/20/2019 12:12 CITY ORDINANCE VIOLATION ASSIGNED 283 PARSONS ST BLACKFOOT MAP F600 DISPATCHER: 1988

REQ IR D3 LUSK, JESSICA

609 AUSTIN, GREG

04-2019-00403

08/19/2019 17:25 CIVIL COMPLAINT CLOSED 49 W CUSTER AVE ABERDEEN DISPATCHER: Z423

RP HAS GUARDIANSHIP OF HER TWO GRANDSONS AND HAS FOR THE PAST 11 YEARS. THE

CHILDREN'S MOTHER-CECILLA MARTINEZ WAS IN JAIL AND NOW WANTS TO SEE THEM. RP

DOES NOT WANT HER TO HAVE CONTACT WITH THE CHILDREN.

197 MACK, DAVID

D14 DANIELS, BRIANNA

04-2019-00404

08/19/2019 20:01 ACCIDENT HR ASSIGNED 82 W CUSTER AVE ABERDEEN DISPATCHER: Z423

WHEN THE RP GOT HOME HE NOTICED HIS ORANGE TRUCK WAS HIT SOMETIME OVER

THE WEEKEND.

197 MACK, DAVID

D14 DANIELS, BRIANNA

04-2019-00405

08/19/2019 20:15 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ASSIGNED ABERDEEN - CITY DISPATCHER: Z423

THERE ARE ABOUT 6 MALES AND ONE FEMALE WHO ARE CURRENTLY HARRASSING THE

RP'S DAUGHTER.

BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY MAP 27 197 MACK, DAVID

05-2019-01303

08/19/2019 13:35 WELFARE CHECK CLOSED 600 N STATE ST SHELLEY DISPATCHER: 1988

FEMALE WALKING ON THE WEST SIDE OF THE ROADWAY JUST NORTH OF SHELLEY THAT

MAY BE IMPAIRED OR DISORIENTED LSW DRK COLORED CLOTHING AND CARRYING A

PURSE. RP REQUESTING THAT SHE BE CHECKED ON.

1102 TINCHER, ROBERT G.

1104 DANNEHL, HENERY

05-2019-01304

08/19/2019 13:42 SUICIDAL SUBJECT ASSIGNED 275 W OAK ST APT 35 SHELLEY DISPATCHER: 1988

TYSON CARNAHAN IS SUICIDAL 1100 MOHLER, ROD

1102 TINCHER, ROBERT G.

D3 LUSK, JESSICA

9 SHELLEY

1105 HAYMAN, WESTON

1104 DANNEHL, HENERY

05-2019-01305

08/19/2019 15:25 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ASSIGNED HARD TIMES II DISPATCHER: 1988

REQ IR 644 S STATE ST SHELLEY MAP 9 1102 TINCHER, ROBERT G.

D3 LUSK, JESSICA

1104 DANNEHL, HENERY

05-2019-01306

08/19/2019 15:40 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 151 S MILTON AVE SHELLEY DISPATCHER: 1988

WHI/ BRO PITBULL MIX RUNNING LOOSE IN THE AREA , UNK OWNER 1102 TINCHER, ROBERT G.

1104 DANNEHL, HENERY

05-2019-01307

08/19/2019 16:18 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED 700 N HIGHWAY 91 FIRTH DISPATCHER: Z91

RP ADVISED THERE IS A BLK CADILAC PC THAT IS UNABLE TO MAINTAIN LANE OF TRAVEL. 1100 MOHLER, ROD

1102 TINCHER, ROBERT G.

1104 DANNEHL, HENERY

05-2019-01308

08/19/2019 20:27 WELFARE CHECK ACT COMP 195 S BYRON AVE SHELLEY DISPATCHER: Z423

RP IS A TRUCK DRIVER AND JUST LOST COMMUNICATION WITH HIS EX WIFE- BRITTANY

MESSENGER WHO SAID SHE WANTED TO KILL HERSELF. RP SPOKE TO HER 35 MINS AGO

AND HASN'T BEEN ABLE TO GET IN CONTACT WITH HER SINCE.

369 BALLESTEROS, EDUARDO

1108 CRAPO, BENJAMIN

D14 DANIELS, BRIANNA

05-2019-01309

08/19/2019 19:29 ANIMAL COMPLAINT REPT ENTRD 356 S HOLMES AVE SHELLEY DISPATCHER: Z423

SOMEONE SHOT A PELLET GUN OR POSSIBLY A 22 AT THE RP'S AMERICAN TERRIOR. RP

LEFT FOR WORK 0730 THIS MORNING AND GOT HOME AT 0500 AND SOMETIME DURING

THAT TIME IT OCCURED.

1108 CRAPO, BENJAMIN

05-2019-01310

08/19/2019 20:20 FRAUD REPT ENTRD 425 E OAK ST SHELLEY DISPATCHER: Z423

RP HAD HER IDENTITY STOLEN AND WOULD LIKE TO FILE A REPORT WITH AN OFFICER. 1108 CRAPO, BENJAMIN

D14 DANIELS, BRIANNA

05-2019-01311

08/19/2019 22:03 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ACT COMP 408 W LOCUST ST SHELLEY DISPATCHER: Z423

GRANT HUNSAKER HE IS TRYING TO LEAVE GREY CHEVY PC LIC 8BLX280. 1108 CRAPO, BENJAMIN

05-2019-01312

08/20/2019 8:50 RECORDS CHECK ACT COMP SHELLEY POLICE DEPT DISPATCHER: Z414

RECORDS CHECK 115 S EMERSON AVE SHELLEY 1132 WILDE, CORRIN

05-2019-01313

08/20/2019 9:01 RECORDS CHECK ACT COMP SHELLEY POLICE DEPT DISPATCHER: Z414

RECORDS CHECK 115 S EMERSON AVE SHELLEY 1132 WILDE, CORRIN

05-2019-01314

08/20/2019 9:10 LITTERING ASSIGNED 449 S EMERSON AVE SHELLEY MAP 9 DISPATCHER: Z431

MALE IS IN RP'S GARBAGE CAN AND TAKING STUFF OUT AND PUTTING IT ALL OVER THE

ROAD, SUSP LSW BLK HAT, BLK SHIRT AND JEAN SHORTS, RP DOES WANT CONTACT

1102 TINCHER, ROBERT G.

1104 DANNEHL, HENERY

05-2019-01315

08/20/2019 9:33 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED SPD DISPATCHER: Z431

WHI MALE SIBERIAN HUSKY WITH TEAL COLLAR TURNED IN 115 S EMERSON AVE SHELLEY MAP 9 1102 TINCHER, ROBERT G.

1104 DANNEHL, HENERY

05-2019-01316

08/20/2019 10:07 RECORDS CHECK ACT COMP SHELLEY POLICE DEPT DISPATCHER: Z414

RECORDS CHECK 115 S EMERSON AVE SHELLEY 1132 WILDE, CORRIN

05-2019-01317

08/20/2019 10:13 FINGERPRINTS ACT COMP SHELLEY POLICE DEPT DISPATCHER: Z414

FINGERPRINTS 115 S EMERSON AVE SHELLEY 1132 WILDE, CORRIN

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