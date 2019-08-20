From 08/19/2019 13:00:00 To 08/20/2019 13:00:00
BINGHAM CTY SHERIFF'S OFFICE
Date/Time
Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
01-2019-04239
08/19/2019 13:21 RECOVERED STOLEN PROPERTY FWD DET SRHS - SNAKE RIVER HIGH SCHOOL DISPATCHER: 1002
RECOVERED STOLEN GUN FROM BANNOCK COUNTY 922 W HIGHWAY 39 BLACKFOOT D7 AIKELE, KASANDRA
309 LUSK, DREW
01-2019-04240
08/19/2019 15:01 SUICIDE ATTEMPTED CLOSED 208 N 165 W BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
MOTHER JUST TOOK A HANDFUL OF PILLS, UNK WHAT SHE TOOK. OVERDOSE /
POISONING (INGESTION) OVERDOSE 47-YEAR-OLD, FEMALE, CONSCIOUS, BREATHING.
3 BLACKFOOT FIRE DEPARTMENT
336 CROXFORD, JON
364 JOLLEY, GREG
302 MORGAN, STEPH
315 KATSEANES, BROCK
01-2019-04241
08/19/2019 15:41 VIN INSPECTION CLOSED 577 N 100 E BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
VIN INSPECTION ON A 5TH WHEEL PURCHASED OUT UTAH. SHE DOES NOT HAVE THE
PAPERWORK
D3 LUSK, JESSICA
369 BALLESTEROS, EDUARDO
313 JOHNSON, MIKE
01-2019-04242
08/19/2019 17:42 AGENCY ASSIST CLOSED FIRTH HIGH SCHOOL DISPATCHER: Z423
FIRE ALONG THE WALK PATH NEAR THE BASEBALL FIELD AND GOING NEAR THE
FOOTBALL FIELD. FIRE IS GOING NEAR THE RIVER BANK. /
329 LINCOLN ST FIRTH 10 FIRTH
313 JOHNSON, MIKE
01-2019-04243
08/19/2019 18:21 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED LDS CHURCH - THOMAS DISPATCHER: Z91
RP ADVISED THERE IS A MALE ON A YELLOW BULLET BIKE DRIVING TOWARD BLACKFOOT
AT A HIGH RATE OF SPEED.
1059 W 100 S BLACKFOOT 369 BALLESTEROS, EDUARDO
01-2019-04244
08/19/2019 19:08 CIVIL COMPLAINT CLOSED 690 E 1400 N SHELLEY DISPATCHER: Z423
RP HAD ITEMS STOLEN OUTSIDE HIS HOME WITHIN THE PAST FOUR DAYS. RP WILL BE AT
THE RESIDENCE ETA 15 MINS
313 JOHNSON, MIKE
01-2019-04245
08/19/2019 22:25 TRAFFIC COMPLAINT ASSIGNED E FERRYBUTTE RD & N HIGHWAY 91 FORT HALL DISPATCHER: Z423
SILVER VEHICLE DRIVING WRECKLESS. FORT HALL RECEIVED THE TRAFFIC COMPLAIN 20
MINS AGO AND JUST GAVE IT TO US.
332 HOWELL, TODD
369 BALLESTEROS, EDUARDO
D14 DANIELS, BRIANNA
01-2019-04246
08/19/2019 22:54 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED 950 N HIGHWAY 91 FIRTH DISPATCHER: 103641
HWY 91- JUST BEFORE FIRTH- REPORTING A SILVER PONTIAC LP 2F38696, THAT IS
DRIVING WRECKLESS- VEHICLE IS HEADING SB- RP PASSING , HOWEVER, THE VEHICLE IS
QUITE A DISTANCE AHEAD. RP CAN NO LONGER SEE TAIL LIGHTS
313 JOHNSON, MIKE
01-2019-04247
08/19/2019 21:04 FALSE REPORT/IDENTITY ARRESTED NO NAME RD & BLACKHAWK RD FORT HALL DISPATCHER: Z423
RP IS NON TRIBAL AND LEFT HER BLUE CHEVY BECAUSE IT HAS BROKEN DOWN, AND
WHEN SHE RETURNED IT WAS IN A DITCH AND THE EVERY WINDOWS AND TAILLIGHTS
WERE BROKEN.
332 HOWELL, TODD
361 YANCEY, JAKE
01-2019-04248
08/19/2019 22:54 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE CLOSED 62 S 1200 W BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
OLD WHITE BUICK HAS BEEN HAS BEEN DRIVING SLOWLY IN THE NEIIGHBORHOOD, AND
TURNED AROUND AND PARKED IN FRONT OF THE DRIVEWAY AND HAS BEEN THERE FOR
20 MINS. RP WOULD LIKE THE VEHICLE CHECKED ON.
369 BALLESTEROS, EDUARDO
342 EATON, JOSHUA
01-2019-04249
08/19/2019 22:51 MOTORIST ASSIST ASSIGNED 2000 W HIGHWAY 26 BLACKFOOT MAP 3 DISPATCHER: Z423
LIGHT COLORED CAR, UNKNOW WHAT KIND ON THE SIDE OF THE ROAD AND SOMEONE
WAS WAVING THEIR HANDS. RP KEPT DRIVING AND WOULD LIKE THEM CHECKED ON.
369 BALLESTEROS, EDUARDO
342 EATON, JOSHUA
01-2019-04250
08/20/2019 1:06 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE CLOSED BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 103641
REQUEST FOR IR BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY 342 EATON, JOSHUA
01-2019-04251
08/20/2019 1:24 MENTAL HEALTH TRANSPORT CLOSED BMH DISPATCHER: Z423
NEED A TRANSPORT TO BHC FOR A SUICIDAL PATIENT-GAGE UNDERHILL. 98 POPLAR ST BLACKFOOT 372 RAMIREZ, JONI
01-2019-04252
08/20/2019 6:09 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ASSIGNED GROVELAND ELEMENTARY DISPATCHER: 103641
REPORTING A GRY PC THAT IS PARKED RIGHT INFRONT OF THE ELEMENTARY SCHOOL
DOORS- THE VEHICLES HAS THIER LIGHTS ON-
165 N 370 WEST BLACKFOOT MAP 48A 342 EATON, JOSHUA
01-2019-04253
08/20/2019 6:07 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED N 400 W BLACKFOOT MAP 48 DISPATCHER: 103641
REPORTING 3 HORSES- 1 BROWN-1 BUCKSKIN AND ONE IS LIGHT COLORED WITH SPOTSMCDONALDVILE/
JUST SOUTH OF WARING-
361 YANCEY, JAKE
342 EATON, JOSHUA
01-2019-04254
08/20/2019 8:02 TRAFFIC COMPLAINT ASSIGNED 350 N HIGHWAY 91 BLACKFOOT MAP 44 DISPATCHER: Z431
BLK CHEV PC SWERVING INTO ONCOMING TRAFFIC GOING SB RP IS NOT FOLLOWING, RP
WILL SIGN CITATION IF NEEDED BUT DOES NOT WANT CONTACT OTHERWISE
366 TRUJILLO, DEVIN
336 CROXFORD, JON
364 JOLLEY, GREG
01-2019-04255
08/20/2019 8:36 ANIMAL COMPLAINT FOLLOWUP BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 1988
DOG BITE THAT OCCURRED ON 8/19 337 GAY, JANET
01-2019-04256
08/20/2019 9:17 TOBACCO VIOLATION CITED FIRTH MIDDLE SCHOOL DISPATCHER: Z431
REQ IR 410 ROOSEVELT ST FIRTH 303 BOYD, JEFF
01-2019-04257
08/20/2019 9:28 TRAFFIC COMPLAINT ASSIGNED 150 E HIGHWAY 91 BLACKFOOT MAP 44 DISPATCHER: Z431
BLK SUBARU ID PLATE GOING SB UNABLE TO MAINTAIN LANE, RP DOES NOT WANT
CONTACT
366 TRUJILLO, DEVIN
336 CROXFORD, JON
364 JOLLEY, GREG
D5 MCCRACKEN, HEATHER
01-2019-04258
08/20/2019 10:25 INFORMATION ASSIGNED JAIL - BINGHAM COUNTY DISPATCHER: Z431
MEDICAL INCIDENT IN THE JAIL 501 N MAPLE ST BLACKFOOT 334 SMITH, NATHAN
01-2019-04259
08/20/2019 11:28 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED 550 W HIGHWAY 39 BLACKFOOT MAP 58 DISPATCHER: 1988
SMALL BRO DOG ON THE NORTH SIDE OF THE ROADWAY THAT IS RUNNING AND OUT OF
TRAFFIC
337 GAY, JANET
01-2019-04260
08/20/2019 11:28 VIN INSPECTION ASSIGNED 466 E WEEDING LN BLACKFOOT MAP 45 DISPATCHER: Z431
1965 FORD MUSTANG FROM MONTANA, RP DOES NOT HAVE THE DMV PAPERWORK 302 MORGAN, STEPH
01-2019-04261
08/20/2019 11:45 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED 400 S HIGHWAY 39 PINGREE MAP 65 DISPATCHER: Z431
TAN DOG HIT IN THE MIDDLE OF HIGHWAY 29, UNKNOWN WHO HIT IT 337 GAY, JANET
D5 MCCRACKEN, HEATHER
01-2019-04262
08/20/2019 12:13 MALICIOUS INJURY ASSIGNED 2087 W HOFF RD BLACKFOOT MAP 53 DISPATCHER: 1988
RP REPORTING THAT SOMEONE HAS REMOVED THE SIDING OFF THE SINGLE WIDE
TRAILER. IT APPEARS THAT SOMEONE IS ON THE 40ACRE PLOT OF LAND FREQUENTLY.
D3 LUSK, JESSICA
366 TRUJILLO, DEVIN
01-2019-04263
08/20/2019 12:16 VIN INSPECTION ASSIGNED 776 S 1700 W PINGREE MAP 74 DISPATCHER: 1988
VIN INSPECTION ON A HORSE TRAILER THAT RP BROUGHT WITH HER FROM CA. RP DOES
HAVE THE PAPERWORK
366 TRUJILLO, DEVIN
336 CROXFORD, JON
364 JOLLEY, GREG
02-2019-05212
08/19/2019 13:00 HARASSMENT ACT COMP 132 PETERSON BLVD BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
RP REQUESTING TO SPEAK WITH AN OFFICER REGARDING ISSUES WITH HER SISTER
MARCELINA SALDANA.
D3 LUSK, JESSICA
619 WIERSMA, RANDY
02-2019-05213
08/19/2019 14:17 CIVIL COMPLAINT CIVIL 250 N MERIDIAN ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
ADULT MALE THAT IS THREATENING STAFF CURRENTLY YELLING 623 OLSEN, ERIC
619 WIERSMA, RANDY
658 DOBSON, LORENZO
02-2019-05214
08/19/2019 14:34 PARKING COMPLAINT ACT COMP DOUD ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
REPORTING A RED TK THAT IS CONTINUALLY PARKED FACING THE WRONG WAY ON THE
STREET. THE RP ALSO BELIEVES THAT THIS CAUSES A HAZARD FOR TRAFFIC
619 WIERSMA, RANDY
658 DOBSON, LORENZO
02-2019-05215
08/19/2019 15:17 MALICIOUS INJURY REPT ENTRD D & V STORAGE/ S BROADWAY DISPATCHER: 1988
RP STATED THAT HE WAS CONTACTED BY THE OWNER THAT THE LOCK WAS CUT OFF HIS
STORAGE UNIT. RP IS UNSURE IF ANY ITEMS ARE MISSING HOWEVER WOULD LIKE TO
MEET WITH AN OFFICER. RP IS ENROUTE IN A ORG PC ETA 2
1280 S BROADWAY ST APT 332 BLACKFOOT D3 LUSK, JESSICA
619 WIERSMA, RANDY
658 DOBSON, LORENZO
02-2019-05216
08/19/2019 15:07 CIVIL STAND-BY CIVIL 75 DOUD ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
RP REQUESTING A CIVIL STAND-BY WHILE HIS SISTER-IN-LAW, JENNIFER BASSETT, TRIES
TO PICK UP A BINDER FULL OF THE RPS PERSONAL INFORMATION. SUSP IS PAM BOWMAN.
JENNIFER IS ON SCENE UNK VEH
D3 LUSK, JESSICA
623 OLSEN, ERIC
02-2019-05217
08/19/2019 15:08 HARASSMENT ACT COMP 475 N ASH ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1002
RP STATES THAT THERE IS A CPO BETWEEN HIMSELF AND SAMUEL GENERA. SUSPECT
HAS CONTACTED THE RP THROUGH THE SUSPECTS WORK. RP WOULD LIKE TO BE
CONTACTED VIA LL
619 WIERSMA, RANDY
02-2019-05218
08/19/2019 16:28 PARKING COMPLAINT FOLLOWUP 70 PARSONS ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
REQ IR D3 LUSK, JESSICA
623 OLSEN, ERIC
02-2019-05219
08/19/2019 16:37 PARKING COMPLAINT FOLLOWUP WOOTON WAY & PEARL DR BLACKFOOT DISPATCHER: Z91
RED FORD WINSTAR 623 OLSEN, ERIC
135 ARMS, KIMBERLEE
02-2019-05220
08/19/2019 16:41 TRAFFIC COMPLAINT UTL 1212 W HARMONY DR BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
RP REPORTING A WHI CHEVY MALIBU WAS LAST SEEN HEADING EASTBOUND BACK
TOWARDS THIS RESIDENCE WITH THEIR MUSIC BLASTING AND ALL 4 DOORS TO THE
VEHICLE WERE OPEN. RP STATED THAT THERE IS A CONSTANT FLOW OF TRAFFIC TO THE
RESIDECEN AND BELIEVES THE HOUSE MAY BE INVOLVED IN ILLEGAL ACTIVITY. UNK
NAMES OF THE OWNER.
622 ADRIGNOLA, ANDREW
D3 LUSK, JESSICA
623 OLSEN, ERIC
02-2019-05221
08/19/2019 17:00 DOMESTIC VERBAL ACT COMP S MAPLE ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
CAN HEAR YELLING COMING FROM THE WHI HOUSE WITH BLUE TRIM 622 ADRIGNOLA, ANDREW
623 OLSEN, ERIC
02-2019-05222
08/19/2019 17:19 ALARM - PANIC ACT COMP 1635 VERNON ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
ALARM IS AN AUDIBLE PANIC ALARM FROM 101 BELONGING TO JOSE VARELLA 622 ADRIGNOLA, ANDREW
623 OLSEN, ERIC
658 DOBSON, LORENZO
02-2019-05223
08/19/2019 17:54 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE REPT ENTRD WALMART DISPATCHER: Z423
RP WAS LOOKING AT PURSES AT WALMART AND LOCATED A USED SYRINGE. RP TURNED IT
INTO A MANAGER AT WALMART, AND SHE WANTED TO BE SURE THAT AN OFFICER WAS
AWARE OF THE SITUATION.
565 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT 622 ADRIGNOLA, ANDREW
658 DOBSON, LORENZO
02-2019-05224
08/19/2019 17:53 ACCIDENT PD REPT ENTRD MCDONALD'S DISPATCHER: Z423
RED TOYOTA VS WHITE CHRYSTLER. NO INJURIES NO BLOCKAGE 1275 PARKWAY DR BLACKFOOT 622 ADRIGNOLA, ANDREW
623 OLSEN, ERIC
D14 DANIELS, BRIANNA
658 DOBSON, LORENZO
02-2019-05225
08/19/2019 19:19 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ACT COMP 250 S OAK ST APT 14 BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
RP SAYS HER FRIEND BRITTANY WEBB AND CHANDA WEB WON'T LET HER LEAVE
BECAUSE HER PARENTS ARE COMING FROM UTAH TO PICK HER UP. RP IS 25
622 ADRIGNOLA, ANDREW
D14 DANIELS, BRIANNA
02-2019-05226
08/19/2019 19:42 CIVIL COMPLAINT ACT COMP 240 N STOUT AVE BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
RP IS HAVING ISSUES WITH DAN SUMENBURG WHO IS BURNING ITEMS IN HIS BACKYARD
AND CREATING A LOT OF SMOKE. RP IS HAVING A DIFFICULT TIME BREATHING. RP WOULD
LIKE HIM SPOKEN TOO AND TO CONSIDER OTHERS IN WHAT HE IS DOING.
622 ADRIGNOLA, ANDREW
D14 DANIELS, BRIANNA
02-2019-05227
08/19/2019 19:27 THREATS-HARASSMENT REPT ENTRD 287 COLLINS ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z423
RP'S GIRLFIREND- MELISSA JONES IS THREATENING THE RP, AND WOULD LIKE TO TALK
TO AN OFFICER ABOUT HIS SITUATION WITH HER. MELISSA HAS LEFT THE RESIDENCE
623 OLSEN, ERIC
D14 DANIELS, BRIANNA
02-2019-05228
08/19/2019 20:04 DOMESTIC BATTERY ARRESTED 850 PARKWAY DR APT 65 BLACKFOOT DISPATCHER: Z91
BETWEEN JOSE AND ISABEL. NOT VIOLENT 622 ADRIGNOLA, ANDREW
623 OLSEN, ERIC
02-2019-05229
08/19/2019 20:53 CITY ORDINANCE VIOLATION ACT COMP MCDONALD'S DISPATCHER: Z423
RP HAS A MALE OUTSIDE ASKING CUSTOMERS FOR MONEY, APPROACHING FEMALES,
AND GOING THROUGH THE TRASH. THE SUSPECT WHITE MALE GREY SHIRT AND BLACK
SHORTS
1275 PARKWAY DR BLACKFOOT 622 ADRIGNOLA, ANDREW
625 MITTELSTADT, JOHN
02-2019-05230
08/19/2019 20:53 CIVIL COMPLAINT ACT COMP SUNSET MANOR DISPATCHER: Z423
LANESE STATTON HAS A KEY THAT BELONGS TO THE RP, AND HE WOULD LIKE IT BACK, 106 NE MAIN ST APT 301 BLACKFOOT 625 MITTELSTADT, JOHN
02-2019-05231
08/19/2019 23:57 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ACT COMP OAKRIDGE TESORO DISPATCHER: Z423
5 JUVS WALKING AROUND THE PARKING LOT. LOOKING AT GAS PUMPS AND TRASH CANS.
RP WOULD LIKE THEM CHECKED ON.
1800 E AIRPORT RD BLACKFOOT 625 MITTELSTADT, JOHN
02-2019-05232
08/20/2019 4:05 HAZARD ACT COMP S MERIDIAN ST BLACKFOOT DISPATCHER: 103641
A BARRIER THAT WAS COVERING UP A LARGE HOLE HAS BEEN KNOCKED OVER- 625 MITTELSTADT, JOHN
02-2019-05233
08/20/2019 6:58 ANIMAL COMPLAINT - FOUND ASSIGNED GEM VILLAGE DISPATCHER: Z431
RP FOUND A GERMAN SHEPARD MIX WITH A COLLAR WITHOUT A NAME ON THE TAG 490 EMERALD ST BLACKFOOT MAP I800 615 EVANS, CLIFF
D5 MCCRACKEN, HEATHER
02-2019-05234
08/20/2019 8:03 THREATS-HARASSMENT ASSIGNED 761 W CENTER ST APT 12 BLACKFOOT MAP D500 DISPATCHER: Z431
SUSP SHAWN PETERSON, VICT JESSICA MURRAY 615 EVANS, CLIFF
02-2019-05235
08/20/2019 10:17 ANIMAL COMPLAINT UTL 128 WILLOW DR BLACKFOOT DISPATCHER: Z431
GREAT DANE AND GERMAN SHEPARD LOOSE, OWNERS LIVE ON RICH LANE UNK NAME 620 HUNTER, SHAWN
636 DAVIES, STACY
D5 MCCRACKEN, HEATHER
624 BURGIN, TROY
02-2019-05236
08/20/2019 10:09 CITY ORDINANCE VIOLATION ACT COMP 21 LOUELLA ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z431
RP IS ATTEMPTING TO SELL HER HOUSE AND THIS HOUSE NEEDS CLEANED UP PRIOR TO
RP LIST HER HOUSE FOR SELL, RP WOULD LIKE CONTACT VIA LL REGARDING WHETHER
OR NOT IT WILL BE CLEANED UP
636 DAVIES, STACY
D5 MCCRACKEN, HEATHER
02-2019-05237
08/20/2019 10:39 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ACT COMP LEB DISPATCHER: 1988
INCIDIENT OCCURRED YESTERDAY MORNING WITH HER CHILD, UNK FUTHER 501 N MAPLE ST BLACKFOOT D3 LUSK, JESSICA
620 HUNTER, SHAWN
624 BURGIN, TROY
02-2019-05238
08/20/2019 11:39 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED E HARMONY DR BLACKFOOT MAP F800 DISPATCHER: 1988
DOG IS CONTIUALLY BARKING POSS OWNER ID DOUG BOWERS D3 LUSK, JESSICA
636 DAVIES, STACY
02-2019-05239
08/20/2019 12:12 CITY ORDINANCE VIOLATION ASSIGNED 283 PARSONS ST BLACKFOOT MAP F600 DISPATCHER: 1988
REQ IR D3 LUSK, JESSICA
609 AUSTIN, GREG
04-2019-00403
08/19/2019 17:25 CIVIL COMPLAINT CLOSED 49 W CUSTER AVE ABERDEEN DISPATCHER: Z423
RP HAS GUARDIANSHIP OF HER TWO GRANDSONS AND HAS FOR THE PAST 11 YEARS. THE
CHILDREN'S MOTHER-CECILLA MARTINEZ WAS IN JAIL AND NOW WANTS TO SEE THEM. RP
DOES NOT WANT HER TO HAVE CONTACT WITH THE CHILDREN.
197 MACK, DAVID
D14 DANIELS, BRIANNA
04-2019-00404
08/19/2019 20:01 ACCIDENT HR ASSIGNED 82 W CUSTER AVE ABERDEEN DISPATCHER: Z423
WHEN THE RP GOT HOME HE NOTICED HIS ORANGE TRUCK WAS HIT SOMETIME OVER
THE WEEKEND.
197 MACK, DAVID
D14 DANIELS, BRIANNA
04-2019-00405
08/19/2019 20:15 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ASSIGNED ABERDEEN - CITY DISPATCHER: Z423
THERE ARE ABOUT 6 MALES AND ONE FEMALE WHO ARE CURRENTLY HARRASSING THE
RP'S DAUGHTER.
BINGHAM COUNTY BINGHAM COUNTY MAP 27 197 MACK, DAVID
05-2019-01303
08/19/2019 13:35 WELFARE CHECK CLOSED 600 N STATE ST SHELLEY DISPATCHER: 1988
FEMALE WALKING ON THE WEST SIDE OF THE ROADWAY JUST NORTH OF SHELLEY THAT
MAY BE IMPAIRED OR DISORIENTED LSW DRK COLORED CLOTHING AND CARRYING A
PURSE. RP REQUESTING THAT SHE BE CHECKED ON.
1102 TINCHER, ROBERT G.
1104 DANNEHL, HENERY
05-2019-01304
08/19/2019 13:42 SUICIDAL SUBJECT ASSIGNED 275 W OAK ST APT 35 SHELLEY DISPATCHER: 1988
TYSON CARNAHAN IS SUICIDAL 1100 MOHLER, ROD
1102 TINCHER, ROBERT G.
D3 LUSK, JESSICA
9 SHELLEY
1105 HAYMAN, WESTON
1104 DANNEHL, HENERY
05-2019-01305
08/19/2019 15:25 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ASSIGNED HARD TIMES II DISPATCHER: 1988
REQ IR 644 S STATE ST SHELLEY MAP 9 1102 TINCHER, ROBERT G.
D3 LUSK, JESSICA
1104 DANNEHL, HENERY
05-2019-01306
08/19/2019 15:40 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 151 S MILTON AVE SHELLEY DISPATCHER: 1988
WHI/ BRO PITBULL MIX RUNNING LOOSE IN THE AREA , UNK OWNER 1102 TINCHER, ROBERT G.
1104 DANNEHL, HENERY
05-2019-01307
08/19/2019 16:18 TRAFFIC COMPLAINT CLOSED 700 N HIGHWAY 91 FIRTH DISPATCHER: Z91
RP ADVISED THERE IS A BLK CADILAC PC THAT IS UNABLE TO MAINTAIN LANE OF TRAVEL. 1100 MOHLER, ROD
1102 TINCHER, ROBERT G.
1104 DANNEHL, HENERY
05-2019-01308
08/19/2019 20:27 WELFARE CHECK ACT COMP 195 S BYRON AVE SHELLEY DISPATCHER: Z423
RP IS A TRUCK DRIVER AND JUST LOST COMMUNICATION WITH HIS EX WIFE- BRITTANY
MESSENGER WHO SAID SHE WANTED TO KILL HERSELF. RP SPOKE TO HER 35 MINS AGO
AND HASN'T BEEN ABLE TO GET IN CONTACT WITH HER SINCE.
369 BALLESTEROS, EDUARDO
1108 CRAPO, BENJAMIN
D14 DANIELS, BRIANNA
05-2019-01309
08/19/2019 19:29 ANIMAL COMPLAINT REPT ENTRD 356 S HOLMES AVE SHELLEY DISPATCHER: Z423
SOMEONE SHOT A PELLET GUN OR POSSIBLY A 22 AT THE RP'S AMERICAN TERRIOR. RP
LEFT FOR WORK 0730 THIS MORNING AND GOT HOME AT 0500 AND SOMETIME DURING
THAT TIME IT OCCURED.
1108 CRAPO, BENJAMIN
05-2019-01310
08/19/2019 20:20 FRAUD REPT ENTRD 425 E OAK ST SHELLEY DISPATCHER: Z423
RP HAD HER IDENTITY STOLEN AND WOULD LIKE TO FILE A REPORT WITH AN OFFICER. 1108 CRAPO, BENJAMIN
D14 DANIELS, BRIANNA
05-2019-01311
08/19/2019 22:03 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE ACT COMP 408 W LOCUST ST SHELLEY DISPATCHER: Z423
GRANT HUNSAKER HE IS TRYING TO LEAVE GREY CHEVY PC LIC 8BLX280. 1108 CRAPO, BENJAMIN
05-2019-01312
08/20/2019 8:50 RECORDS CHECK ACT COMP SHELLEY POLICE DEPT DISPATCHER: Z414
RECORDS CHECK 115 S EMERSON AVE SHELLEY 1132 WILDE, CORRIN
05-2019-01313
08/20/2019 9:01 RECORDS CHECK ACT COMP SHELLEY POLICE DEPT DISPATCHER: Z414
RECORDS CHECK 115 S EMERSON AVE SHELLEY 1132 WILDE, CORRIN
05-2019-01314
08/20/2019 9:10 LITTERING ASSIGNED 449 S EMERSON AVE SHELLEY MAP 9 DISPATCHER: Z431
MALE IS IN RP'S GARBAGE CAN AND TAKING STUFF OUT AND PUTTING IT ALL OVER THE
ROAD, SUSP LSW BLK HAT, BLK SHIRT AND JEAN SHORTS, RP DOES WANT CONTACT
1102 TINCHER, ROBERT G.
1104 DANNEHL, HENERY
05-2019-01315
08/20/2019 9:33 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED SPD DISPATCHER: Z431
WHI MALE SIBERIAN HUSKY WITH TEAL COLLAR TURNED IN 115 S EMERSON AVE SHELLEY MAP 9 1102 TINCHER, ROBERT G.
1104 DANNEHL, HENERY
05-2019-01316
08/20/2019 10:07 RECORDS CHECK ACT COMP SHELLEY POLICE DEPT DISPATCHER: Z414
RECORDS CHECK 115 S EMERSON AVE SHELLEY 1132 WILDE, CORRIN
05-2019-01317
08/20/2019 10:13 FINGERPRINTS ACT COMP SHELLEY POLICE DEPT DISPATCHER: Z414
FINGERPRINTS 115 S EMERSON AVE SHELLEY 1132 WILDE, CORRIN
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