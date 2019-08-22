Incident #
Nature of Call Status Special Location/ Address Officers
01-2019-04280
08/21/2019 13:59 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE CLOSED 351 S 1100 W BLACKFOOT DISPATCHER: 8333
ADVISED 2 MALE SUBJECTS STOPPED TRIED SELLING INSURANCE, STATED THEY CAME
LAST WEEK AS WELL HOWEVER WHEN THEY CAME TODAY BOTH CAME AROUND TO THE
BACK OF THE HOUSE TO THE PATIO DOOR. OCCURED ABOUT 15 AGO VEHICLE WITH UT
PLATES MID-SIZED SIL HONDA SUV PLATES VEHICLE LAST SEEN HEADING SB. RP DOES
NOT WISH TO BE CONTACTED
332 HOWELL, TODD
D9 FLORES, KATHERINE
364 JOLLEY, GREG
01-2019-04282
08/21/2019 15:35 VIN INSPECTION CLOSED 587 E 1250 N SHELLEY DISPATCHER: Z431
RV WITH AMERICAN FLAG ON BACK AND EAGLE ON THE FRONT, RP DOES NOT DMV
PAPERWORK, RP WILL BE IN SITE 6
313 JOHNSON, MIKE
D5 MCCRACKEN, HEATHER
01-2019-04283
08/21/2019 15:51 SUICIDE PENDING 1375 W HIGHWAY 26 BLACKFOOT DISPATCHER: 8333
BOYFRIEND HAS KILLED HIMSLEF 26 YOM PUT BAG OVER HIS HEAD 322 HENRIE, LAWRENCE
3 BLACKFOOT FIRE DEPARTMENT
329 MARVIN, MIKE
336 CROXFORD, JON
364 JOLLEY, GREG
369 BALLESTEROS, EDUARDO
380 WRIGHT, DEB
01-2019-04284
08/21/2019 18:33 WANTED SUBJECT ASSIGNED JAIL - BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 8333
RICKY MENDOZA 501 N MAPLE ST BLACKFOOT MAP F600 362 VANBUREN, GABRIELLE
01-2019-04285
08/21/2019 18:28 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE CLOSED 429 S 1100 W BLACKFOOT DISPATCHER: 8333
PEOPLE SELLING INSURANCE ARE GETTING MORE PUSHY AND QUESTIONING WHEN THEY
WILL BE OR WONT BE HOME. THEY HAVE NO PAMPHLETS OR BROCHURES IN REGARDS
TO THE INSURANCE THE PROFESS TO BE SELLING. VEH SIL/HOND SUV WITH UT LIC #
2C3KE LEFT HEADING NB ON 1100 W 15 AGO
332 HOWELL, TODD
369 BALLESTEROS, EDUARDO
01-2019-04286
08/21/2019 19:12 ANIMAL COMPLAINT - LOST ASSIGNED 3278 HEPWORTH LN BLACKFOOT MAP 59 DISPATCHER: 8386
MALE BLK LAB. WEARING A TEAL COLLAR. MISSING SINCE THIS MORNING. 337 GAY, JANET
01-2019-04287
08/21/2019 19:29 WELFARE CHECK CLOSED 352 N 150 W BLACKFOOT DISPATCHER: 8386
STATED HER FATHER HAS BEEN STAYING WITH HER. HE HAS NOT BEEN TAKING HIS
MEDICATIONS AND SHE HAS POWER OF ATTORNEY OVER HIM. HE IS NOW TRYING TO
MOVE OUT. RP DOES NOT KNOW IF HE CAN BE ON HIS OWN MENTALLY. BRUCE
BURTCHER IS THE FATHER. RP BELIEVES HE IS NOT IN THE STATE TO BE DRIVING. HE
LEFT IN A WHI SUBURU. LEFT 5-10 AGO. WENT TOWARDS GROVELAND RD.
D10 HIDALGO, ERIN
369 BALLESTEROS, EDUARDO
01-2019-04288
08/21/2019 20:33 ACCIDENT PI CLOSED 55 W 1050 N BLACKFOOT DISPATCHER: 8386
BACK PAIN, SEMI TK AND A TRUCK. 1050 JOHNSON RD PAST MORGANS PASTURE IN
GROVELAND. W 1050 N
3 BLACKFOOT FIRE DEPARTMENT
323 KENDALL, JEREMY
D10 HIDALGO, ERIN
369 BALLESTEROS, EDUARDO
01-2019-04289
08/21/2019 20:50 ACCIDENT PD CLOSED 374 N HIGHWAY 91 BLACKFOOT DISPATCHER: 8386
RP IS IN BLK 4D HYUN ACC, JUAN GODINEZ D10 HIDALGO, ERIN
342 EATON, JOSHUA
01-2019-04290
08/21/2019 20:52 SHOTS FIRED ARRESTED 2852 W 1600 S ABERDEEN DISPATCHER: Z350
MALE SUBJECT THAT IS FIRING OFF A WEAPON IN THE AREA, RP THINKS ITS AT THEM. RP
ALSO THOUGHT IT WAS A RIFLE. MALE NOW BACK IN HIS HOUSE
332 HOWELL, TODD
11 ABERDEEN
323 KENDALL, JEREMY
197 MACK, DAVID
349 VANORDEN, JAKE
193 MONAHAN, ZACH
190 CARROLL, CHUCK
D11 ROSS, CODY
01-2019-04291
08/21/2019 23:03 TRAFFIC COMPLAINT ASSIGNED BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 8386
PARKS RD, NO TAILLIGHT AND SWERVING ALL OVER, TABOR AND PARK. HEADED DOWN
PARK JUST PAST TABOR. VEHICLE IS A NEWER WHI CHEV TK.
1100 W 200 N BLACKFOOT MAP 46 D10 HIDALGO, ERIN
342 EATON, JOSHUA
01-2019-04292
08/22/2019 6:01 ACCIDENT PD CLOSED 129 W 450 N BLACKFOOT DISPATCHER: 8386
WEST FROM I15 AT THE FIRST CURVE. UNKNOWN WHERE THE DEER IS AT. RP IS A BLK
2010 HOND VAN. BELIEVE IT IS DRIVEABLE. PARTIAL BLOCKAGE.
D10 HIDALGO, ERIN
361 YANCEY, JAKE
342 EATON, JOSHUA
01-2019-04293
08/22/2019 7:24 ANIMAL COMPLAINT - LOST ASSIGNED 788 E 1200 N SHELLEY MAP 17 DISPATCHER: 1988
RP IS MISSING TWO DOGS FROM THE RESIDENCE. BOTH ARE GERMAN SHEPARDS, ONE IS
BLACK THE OTHER BRO/BLK. BOTH ARE FEMALE APPROX 1YR OLD
337 GAY, JANET
01-2019-04294
08/22/2019 6:46 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 955 E 900 N SHELLEY DISPATCHER: 1988
HOUNDS ARE BARKING CONTINUALLY OWNER IS KODY MORGAN. RP STATED THAT
MCKENZIE IS HOME, HOWEVER REFUSES TO DO ANYTHING ABOUT THE SITUATION. RP
WOULD LIKE TO SIGN ANOTHER CITATION.
340 SJOSTROM, KIRT
01-2019-04295
08/22/2019 9:36 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 1195 E 1400 N SHELLEY DISPATCHER: 1988
NEIGHBORS BEHIND HER HAVE A DOG THAT IS CONTINUALLY BARKING. UNK NAME OF THE
OWNER
D3 LUSK, JESSICA
340 SJOSTROM, KIRT
01-2019-04296
08/22/2019 10:16 WELFARE CHECK ASSIGNED 93 N I15 BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
REPORTING A MALE SUBJECT JUST NORTH OF THE EXIT THAT IS HITCHHIKING, TAN
CLOTHING WITH A DOG. WHEN THE RP WENT TO PASS THE SUBJECT ACTED AS IF HE WAS
GOING TO JUMP INTO TRAFFIC. RP CONTINUED NB
D3 LUSK, JESSICA
317 FOX, MICHAEL
01-2019-04297
08/22/2019 12:18 MALICIOUS INJURY ASSIGNED 46 S 1300 W PINGREE MAP 55 DISPATCHER: 1988
RP REPORTING THAT SOMEONE HAS CUT THE RPS HOT WIRE FENCE THAT IS CONTAINS
THE RPS HORSES. RP REQUESTING TO SPEAK WITH AN OFFICER.
324 DIETRICH, PAYTEN
314 HANSEN, TATE
317 FOX, MICHAEL
02-2019-05269
08/21/2019 13:03 TRAFFIC COMPLAINT UTL S BROADWAY ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8333
REPORTING A WHI DODG TRUCK LIC# DBS23 UNABLE TO MAINTAIN LANE. ENTERING CITY
LIMITS RP FOLLOWING IN A BLK/FORD ESCAPE
D9 FLORES, KATHERINE
621 TAUFUI, DAVID
615 EVANS, CLIFF
02-2019-05271
08/21/2019 13:12 ANIMAL COMPLAINT - LOST ACT COMP 865 S STOUT AVE BLACKFOOT DISPATCHER: 8333
MISSING FEMALE MIXED BREED REDDISH BROWN WITH LONG TAIL NO COLLAR. SHE IS
CHIPPED AND SHE IS SPAYED. MISSING FOR THE LAST HOUR
636 DAVIES, STACY
02-2019-05272
08/21/2019 13:01 ACCIDENT HR REPT ENTRD 634 N UNIVERSITY AVE BLACKFOOT DISPATCHER: 8333
RP STATED A VEHICLE KNOCKED OVER THEIR GARBAGE CAN AND CONTINUED NB
VEHICLE DESCRIBED AS A WHI SUV
620 HUNTER, SHAWN
621 TAUFUI, DAVID
615 EVANS, CLIFF
624 BURGIN, TROY
02-2019-05273
08/21/2019 13:07 TRESPASS ACT COMP 342 RICE ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8333
RP WOULD LIKE TO SPEAK WITH AN OFFICER ABOUT HAVING A SUBJECT TRESPASSED
FROM HIS PROPERTY. BELIEVES THE SUSPECT HAS STOLEN ITEMS FROM HIS HOME AS
WELL.
D9 FLORES, KATHERINE
621 TAUFUI, DAVID
615 EVANS, CLIFF
02-2019-05275
08/21/2019 14:11 HARASSMENT REPT ENTRD BLACKFOOT - CITY DISPATCHER: 8333
REQUEST FOR IR BLACKFOOT - CITY BLACKFOOT 620 HUNTER, SHAWN
D9 FLORES, KATHERINE
624 BURGIN, TROY
02-2019-05276
08/21/2019 14:56 REQUEST K9 CLOSED 575 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT DISPATCHER: 8333
REQ IR 302 MORGAN, STEPH
02-2019-05278
08/21/2019 15:43 NARCOTICS SYNTHETIC - TRAFFICK ARRESTED 575 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT DISPATCHER: 8333
REQ IR 605 CHAPA, LUIS
328 HALL, KATHY
02-2019-05279
08/21/2019 15:17 THEFT-PETIT REPT ENTRD WALMART DISPATCHER: 8333
HAS ONE DETAINED THAT WAS SHOPLIFTING OTHER 2 RUNNING 2 FAAM AND 1 NAM
PEARL CHRY 3OO IN THE WENDYS PARKING LOT
565 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT 603 MYLER, TODD
609 AUSTIN, GREG
D9 FLORES, KATHERINE
621 TAUFUI, DAVID
615 EVANS, CLIFF
02-2019-05280
08/21/2019 16:06 ANIMAL COMPLAINT UTL AIRPORT RD & GWEN LOOP BLACKFOOT DISPATCHER: Z350
SMALL WHITE DOG WITH A BLU COLLAR RUNNING AROUND IN THE AREA. 609 AUSTIN, GREG
621 TAUFUI, DAVID
D11 ROSS, CODY
02-2019-05281
08/21/2019 17:25 WELFARE CHECK UTL N MERIDIAN ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8333
JUVS IN CAR OUTSIDE THE WINE GARDEN. THE VEHICCLE IS RUNNING AND THE MOM HAS
BEEN INSIDE FOR AT LEAST 15 LIX # 4BM2801 SIL NISS NOW LEAVING HEADING
D9 FLORES, KATHERINE
628 GRISHAM, KEATON
613 DELACRUZ, MANNY
02-2019-05282
08/21/2019 18:06 ANIMAL COMPLAINT UNFOUNDED 1417 CAMAS ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z350
4 DOOR GREY BUIC THAT HAS A DOG INSIDE AND IT APPEARS TO BE IN DISTRESS. WOULD
LIKE AN OFFICER TO CHECK ON IT
618 MAYNE, TRAVIS
613 DELACRUZ, MANNY
02-2019-05283
08/21/2019 19:14 ACCIDENT PD CLOSED BLACKFOOT CANVAS DISPATCHER: 8386
CRASH, RED FORD F150 LIC/LB9122, INTO FIRE HYDRANT. 79 W IDAHO ST BLACKFOOT 618 MAYNE, TRAVIS
609 AUSTIN, GREG
D10 HIDALGO, ERIN
613 DELACRUZ, MANNY
02-2019-05284
08/21/2019 20:23 ANIMAL COMPLAINT - FOUND ASSIGNED CAMAS ST BLACKFOOT MAP D500 DISPATCHER: 8386
FOUND DOG ON CAMAS. SCHITZU TYPE. MALE WEARING A BATMAN COLLAR. THEY WILL
HANG ON TO THE DOG FOR A FEW DAYS TO SEE IF AN OWNER CAN BE LOCATED.
MCWILLIAMS, AMANDA
02-2019-05285
08/21/2019 20:19 ANIMAL COMPLAINT - FOUND CLOSED 423 E ALICE ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8386
GERMAN SHEPPARD SHOWED UP AT THEIR RESIDENCE. IT HAS A COLLAR, NO TAGS. D10 HIDALGO, ERIN
628 GRISHAM, KEATON
02-2019-05286
08/21/2019 20:39 ANIMAL COMPLAINT ACT COMP 1463 LARRY LN BLACKFOOT DISPATCHER: 8386
BOXER TYPE IN THEIR YARD, TRIED TO BITE THEM BEFORE. IT LIVES ACROSS THE
STREET.
D10 HIDALGO, ERIN
629 JEWETT, MARVIN
02-2019-05287
08/21/2019 20:31 DISORDERLY CONDUCT CLOSED JENSEN'S GROVE DISPATCHER: Z350
MALE WITH TANK TOP AND SHORTS THAT IS POSSIBLY INTOXICATED. YELLING AND
TIPPING OVER GARBAGE CANS
0 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT 618 MAYNE, TRAVIS
621 TAUFUI, DAVID
607 SCOTT, STEVEN
02-2019-05288
08/21/2019 21:29 ANIMAL COMPLAINT ACT COMP 788 S BROADWAY ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8386
LOOSE PITBULL IN THE TRAILER COURT. IT HAS A COLLAR AND TAGS. D10 HIDALGO, ERIN
607 SCOTT, STEVEN
613 DELACRUZ, MANNY
02-2019-05289
08/21/2019 23:28 CIVIL COMPLAINT CIVIL STINKER STATION DISPATCHER: 8386
TWO SUBJECT ARGUINNG. 1228 PARKWAY DR BLACKFOOT D10 HIDALGO, ERIN
607 SCOTT, STEVEN
613 DELACRUZ, MANNY
629 JEWETT, MARVIN
02-2019-05290
08/22/2019 0:35 DUI - EXCESSIVE ARRESTED NW MAIN ST & W BRIDGE ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8386
ON TRAFFIC D10 HIDALGO, ERIN
369 BALLESTEROS, EDUARDO
613 DELACRUZ, MANNY
604 PENTRACK, KYLE
02-2019-05291
08/22/2019 0:42 DOMESTIC VERBAL ACT COMP CONE ST & W CENTER ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8386
MALE SUBJECT RODE OFF ON THE BIKE AFTER LAYING HANDS ON A FEMALE. EB ON
CENTER.
618 MAYNE, TRAVIS
607 SCOTT, STEVEN
629 JEWETT, MARVIN
02-2019-05292
08/22/2019 2:37 OPEN DOOR ACT COMP BEALLS DEPARTMENT STORE DISPATCHER: 8386
OPEN BACK DOOR, ALARM GOING OFF. ALARM CO CALLED. STANLEY SECURITY
800.689.4984
1350 PARKWAY DR APT 29 BLACKFOOT 607 SCOTT, STEVEN
629 JEWETT, MARVIN
02-2019-05293
08/22/2019 7:43 WANTED SUBJECT ARRESTED 110 TOPAZ ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
WANTED SUBJECT KYLE G BAIRD 620 HUNTER, SHAWN
615 EVANS, CLIFF
624 BURGIN, TROY
02-2019-05294
08/22/2019 9:25 MENTAL HEALTH ISSUES ACT COMP MCDONALD'S DISPATCHER: 1988
RP STATED THAT HE IS BEING FOLLOWED BY OFFICERS IN UNMARKED UNITS. RP IS IN A
RED PONTIAC GRAND PRIX WITH ALBERTA PLATE.
1275 PARKWAY DR BLACKFOOT D3 LUSK, JESSICA
603 MYLER, TODD
615 EVANS, CLIFF
377 DALLEY, ZACHARY
02-2019-05295
08/22/2019 10:06 CIVIL COMPLAINT ASSIGNED 788 S BROADWAY ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988
RP REPORTING SOME INDIVIDUALS HAVE MOVED A BRO/TAN RV ONTO THE PROPERTY
THAT HE DOES NOT HAVE A LEASE AGREEMENT FOR. RP IS UNSURE WHO THE SUBJECTS
ARE AND HAVE BEEN THERE APPROX ONE WEEK. RV IS NEAR LOT #19 ON THE FAR SW
CORNER.
620 HUNTER, SHAWN
624 BURGIN, TROY
02-2019-05296
08/22/2019 11:17 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED 632 WILDROSE LN BLACKFOOT MAP G600 DISPATCHER: 1988
RP LOCATED A PET RABBIT INSIDE HIS HOUSE THAT BELONGS TO SOMEONE ELSE
REQUESTING TO HAVE IT PICKED UP.
D3 LUSK, JESSICA
636 DAVIES, STACY
02-2019-05297
08/22/2019 11:39 WELFARE CHECK ASSIGNED 1620 CAMAS ST APT 17 BLACKFOOT MAP C500 DISPATCHER: 1988
REQ A WELFARE CHECK ON JENNIFER WELCH. RP STATED THAT HE WAS WITH HER THIS
MORNING AND SHE HAD ATTEMPTED TO CUT HERSELF AND HAS SUPERFICIAL WOUNDS.
RP WAS OVER THERE APPROX 40 MIN AGO WHEN SHE ASKED THE SUBJECT TO LEAVE
AND TAKE HER MEDICATION WITH HIM.
620 HUNTER, SHAWN
621 TAUFUI, DAVID
624 BURGIN, TROY
02-2019-05298
08/22/2019 12:00 OPEN DOOR ASSIGNED D & V STORAGE/ S BROADWAY DISPATCHER: 1988
UNIT 124, 125 AND 129 OPEN WITH ITEMS INSIDE AND NO LOCKS 1280 S BROADWAY ST BLACKFOOT MAP B500 621 TAUFUI, DAVID
02-2019-05299
08/22/2019 12:15 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED E HARMONY DR BLACKFOOT MAP F800 DISPATCHER: 1988
LOOSE WHI PITBULL RUNNING LOOSE NOW REQUESTING OFFICER GO THRU THE AREA
AND TRY AND PICK IT UP
636 DAVIES, STACY
02-2019-05300
08/22/2019 CIVIL COMPLAINT ASSIGNED 1375 S BROADWAY ST APT 10 BLACKFOOT MAP DISPATCHER: 1988
B500
12:38
RP REQUESTING TO SPEAK WITH AN OFFICER REGARDING AN ISSUE WITH INSUFFICIENT
FUNDS AND HER FRIEND. PAMELA JENNINGS.
620 HUNTER, SHAWN
624 BURGIN, TROY
04-2019-00409
08/21/2019 14:55 TRESPASS PENDING 235 S 2ND W ABERDEEN DISPATCHER: Z299
WALK-IN REQUESTING A TRESPASS NOTICE BE GIVEN FOR TWO PEOPLE. 190 CARROLL, CHUCK
04-2019-00410
08/21/2019 21:35 REQUEST K9 ASSIGNED 2900 W 1600 S ABERDEEN MAP 93 DISPATCHER: 8386
SEE EXTENDED 193 MONAHAN, ZACH
05-2019-01329
08/22/2019 3:39 AMBULANCE ACT COMP 350 W MAPLE ST APT 25 SHELLEY DISPATCHER: 8386
51 YOF CANT BREATH, NO HISTORY OF HEART PROBLEMS.. BREATHING PROBLEMS 45
MIN 51-YEAR-OLD, FEMALE, CONSCIOUS, BREATHING.. BREATHING PROBLEMS 45 MIN
51-YEAR-OLD, FEMALE, CONSCIOUS, BREATHING.
1108 CRAPO, BENJAMIN
05-2019-01330
08/22/2019 4:21 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE UTL 291 HUMMINGBIRD CIR SHELLEY DISPATCHER: 8386
LOUD BANG, SENSOR LIGHT TURNED ON. BELIEVE SOMEONE IS IN THE YARD. D10 HIDALGO, ERIN
1108 CRAPO, BENJAMIN
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.