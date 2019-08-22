Incident #

Nature of Call Status Special Location/ Address Officers

01-2019-04280

08/21/2019 13:59 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE CLOSED 351 S 1100 W BLACKFOOT DISPATCHER: 8333

ADVISED 2 MALE SUBJECTS STOPPED TRIED SELLING INSURANCE, STATED THEY CAME

LAST WEEK AS WELL HOWEVER WHEN THEY CAME TODAY BOTH CAME AROUND TO THE

BACK OF THE HOUSE TO THE PATIO DOOR. OCCURED ABOUT 15 AGO VEHICLE WITH UT

PLATES MID-SIZED SIL HONDA SUV PLATES VEHICLE LAST SEEN HEADING SB. RP DOES

NOT WISH TO BE CONTACTED

332 HOWELL, TODD

D9 FLORES, KATHERINE

364 JOLLEY, GREG

01-2019-04282

08/21/2019 15:35 VIN INSPECTION CLOSED 587 E 1250 N SHELLEY DISPATCHER: Z431

RV WITH AMERICAN FLAG ON BACK AND EAGLE ON THE FRONT, RP DOES NOT DMV

PAPERWORK, RP WILL BE IN SITE 6

313 JOHNSON, MIKE

D5 MCCRACKEN, HEATHER

01-2019-04283

08/21/2019 15:51 SUICIDE PENDING 1375 W HIGHWAY 26 BLACKFOOT DISPATCHER: 8333

BOYFRIEND HAS KILLED HIMSLEF 26 YOM PUT BAG OVER HIS HEAD 322 HENRIE, LAWRENCE

3 BLACKFOOT FIRE DEPARTMENT

329 MARVIN, MIKE

336 CROXFORD, JON

364 JOLLEY, GREG

369 BALLESTEROS, EDUARDO

380 WRIGHT, DEB

01-2019-04284

08/21/2019 18:33 WANTED SUBJECT ASSIGNED JAIL - BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 8333

RICKY MENDOZA 501 N MAPLE ST BLACKFOOT MAP F600 362 VANBUREN, GABRIELLE

01-2019-04285

08/21/2019 18:28 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE CLOSED 429 S 1100 W BLACKFOOT DISPATCHER: 8333

PEOPLE SELLING INSURANCE ARE GETTING MORE PUSHY AND QUESTIONING WHEN THEY

WILL BE OR WONT BE HOME. THEY HAVE NO PAMPHLETS OR BROCHURES IN REGARDS

TO THE INSURANCE THE PROFESS TO BE SELLING. VEH SIL/HOND SUV WITH UT LIC #

2C3KE LEFT HEADING NB ON 1100 W 15 AGO

332 HOWELL, TODD

369 BALLESTEROS, EDUARDO

01-2019-04286

08/21/2019 19:12 ANIMAL COMPLAINT - LOST ASSIGNED 3278 HEPWORTH LN BLACKFOOT MAP 59 DISPATCHER: 8386

MALE BLK LAB. WEARING A TEAL COLLAR. MISSING SINCE THIS MORNING. 337 GAY, JANET

01-2019-04287

08/21/2019 19:29 WELFARE CHECK CLOSED 352 N 150 W BLACKFOOT DISPATCHER: 8386

STATED HER FATHER HAS BEEN STAYING WITH HER. HE HAS NOT BEEN TAKING HIS

MEDICATIONS AND SHE HAS POWER OF ATTORNEY OVER HIM. HE IS NOW TRYING TO

MOVE OUT. RP DOES NOT KNOW IF HE CAN BE ON HIS OWN MENTALLY. BRUCE

BURTCHER IS THE FATHER. RP BELIEVES HE IS NOT IN THE STATE TO BE DRIVING. HE

LEFT IN A WHI SUBURU. LEFT 5-10 AGO. WENT TOWARDS GROVELAND RD.

D10 HIDALGO, ERIN

369 BALLESTEROS, EDUARDO

01-2019-04288

08/21/2019 20:33 ACCIDENT PI CLOSED 55 W 1050 N BLACKFOOT DISPATCHER: 8386

BACK PAIN, SEMI TK AND A TRUCK. 1050 JOHNSON RD PAST MORGANS PASTURE IN

GROVELAND. W 1050 N

3 BLACKFOOT FIRE DEPARTMENT

323 KENDALL, JEREMY

D10 HIDALGO, ERIN

369 BALLESTEROS, EDUARDO

01-2019-04289

08/21/2019 20:50 ACCIDENT PD CLOSED 374 N HIGHWAY 91 BLACKFOOT DISPATCHER: 8386

RP IS IN BLK 4D HYUN ACC, JUAN GODINEZ D10 HIDALGO, ERIN

342 EATON, JOSHUA

01-2019-04290

08/21/2019 20:52 SHOTS FIRED ARRESTED 2852 W 1600 S ABERDEEN DISPATCHER: Z350

MALE SUBJECT THAT IS FIRING OFF A WEAPON IN THE AREA, RP THINKS ITS AT THEM. RP

ALSO THOUGHT IT WAS A RIFLE. MALE NOW BACK IN HIS HOUSE

332 HOWELL, TODD

11 ABERDEEN

323 KENDALL, JEREMY

197 MACK, DAVID

349 VANORDEN, JAKE

193 MONAHAN, ZACH

190 CARROLL, CHUCK

D11 ROSS, CODY

01-2019-04291

08/21/2019 23:03 TRAFFIC COMPLAINT ASSIGNED BINGHAM COUNTY DISPATCHER: 8386

PARKS RD, NO TAILLIGHT AND SWERVING ALL OVER, TABOR AND PARK. HEADED DOWN

PARK JUST PAST TABOR. VEHICLE IS A NEWER WHI CHEV TK.

1100 W 200 N BLACKFOOT MAP 46 D10 HIDALGO, ERIN

342 EATON, JOSHUA

01-2019-04292

08/22/2019 6:01 ACCIDENT PD CLOSED 129 W 450 N BLACKFOOT DISPATCHER: 8386

WEST FROM I15 AT THE FIRST CURVE. UNKNOWN WHERE THE DEER IS AT. RP IS A BLK

2010 HOND VAN. BELIEVE IT IS DRIVEABLE. PARTIAL BLOCKAGE.

D10 HIDALGO, ERIN

361 YANCEY, JAKE

342 EATON, JOSHUA

01-2019-04293

08/22/2019 7:24 ANIMAL COMPLAINT - LOST ASSIGNED 788 E 1200 N SHELLEY MAP 17 DISPATCHER: 1988

RP IS MISSING TWO DOGS FROM THE RESIDENCE. BOTH ARE GERMAN SHEPARDS, ONE IS

BLACK THE OTHER BRO/BLK. BOTH ARE FEMALE APPROX 1YR OLD

337 GAY, JANET

01-2019-04294

08/22/2019 6:46 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 955 E 900 N SHELLEY DISPATCHER: 1988

HOUNDS ARE BARKING CONTINUALLY OWNER IS KODY MORGAN. RP STATED THAT

MCKENZIE IS HOME, HOWEVER REFUSES TO DO ANYTHING ABOUT THE SITUATION. RP

WOULD LIKE TO SIGN ANOTHER CITATION.

340 SJOSTROM, KIRT

01-2019-04295

08/22/2019 9:36 ANIMAL COMPLAINT CLOSED 1195 E 1400 N SHELLEY DISPATCHER: 1988

NEIGHBORS BEHIND HER HAVE A DOG THAT IS CONTINUALLY BARKING. UNK NAME OF THE

OWNER

D3 LUSK, JESSICA

340 SJOSTROM, KIRT

01-2019-04296

08/22/2019 10:16 WELFARE CHECK ASSIGNED 93 N I15 BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

REPORTING A MALE SUBJECT JUST NORTH OF THE EXIT THAT IS HITCHHIKING, TAN

CLOTHING WITH A DOG. WHEN THE RP WENT TO PASS THE SUBJECT ACTED AS IF HE WAS

GOING TO JUMP INTO TRAFFIC. RP CONTINUED NB

D3 LUSK, JESSICA

317 FOX, MICHAEL

01-2019-04297

08/22/2019 12:18 MALICIOUS INJURY ASSIGNED 46 S 1300 W PINGREE MAP 55 DISPATCHER: 1988

RP REPORTING THAT SOMEONE HAS CUT THE RPS HOT WIRE FENCE THAT IS CONTAINS

THE RPS HORSES. RP REQUESTING TO SPEAK WITH AN OFFICER.

324 DIETRICH, PAYTEN

314 HANSEN, TATE

317 FOX, MICHAEL

02-2019-05269

08/21/2019 13:03 TRAFFIC COMPLAINT UTL S BROADWAY ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8333

REPORTING A WHI DODG TRUCK LIC# DBS23 UNABLE TO MAINTAIN LANE. ENTERING CITY

LIMITS RP FOLLOWING IN A BLK/FORD ESCAPE

D9 FLORES, KATHERINE

621 TAUFUI, DAVID

615 EVANS, CLIFF

02-2019-05271

08/21/2019 13:12 ANIMAL COMPLAINT - LOST ACT COMP 865 S STOUT AVE BLACKFOOT DISPATCHER: 8333

MISSING FEMALE MIXED BREED REDDISH BROWN WITH LONG TAIL NO COLLAR. SHE IS

CHIPPED AND SHE IS SPAYED. MISSING FOR THE LAST HOUR

636 DAVIES, STACY

02-2019-05272

08/21/2019 13:01 ACCIDENT HR REPT ENTRD 634 N UNIVERSITY AVE BLACKFOOT DISPATCHER: 8333

RP STATED A VEHICLE KNOCKED OVER THEIR GARBAGE CAN AND CONTINUED NB

VEHICLE DESCRIBED AS A WHI SUV

620 HUNTER, SHAWN

621 TAUFUI, DAVID

615 EVANS, CLIFF

624 BURGIN, TROY

02-2019-05273

08/21/2019 13:07 TRESPASS ACT COMP 342 RICE ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8333

RP WOULD LIKE TO SPEAK WITH AN OFFICER ABOUT HAVING A SUBJECT TRESPASSED

FROM HIS PROPERTY. BELIEVES THE SUSPECT HAS STOLEN ITEMS FROM HIS HOME AS

WELL.

D9 FLORES, KATHERINE

621 TAUFUI, DAVID

615 EVANS, CLIFF

02-2019-05275

08/21/2019 14:11 HARASSMENT REPT ENTRD BLACKFOOT - CITY DISPATCHER: 8333

REQUEST FOR IR BLACKFOOT - CITY BLACKFOOT 620 HUNTER, SHAWN

D9 FLORES, KATHERINE

624 BURGIN, TROY

02-2019-05276

08/21/2019 14:56 REQUEST K9 CLOSED 575 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT DISPATCHER: 8333

REQ IR 302 MORGAN, STEPH

02-2019-05278

08/21/2019 15:43 NARCOTICS SYNTHETIC - TRAFFICK ARRESTED 575 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT DISPATCHER: 8333

REQ IR 605 CHAPA, LUIS

328 HALL, KATHY

02-2019-05279

08/21/2019 15:17 THEFT-PETIT REPT ENTRD WALMART DISPATCHER: 8333

HAS ONE DETAINED THAT WAS SHOPLIFTING OTHER 2 RUNNING 2 FAAM AND 1 NAM

PEARL CHRY 3OO IN THE WENDYS PARKING LOT

565 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT 603 MYLER, TODD

609 AUSTIN, GREG

D9 FLORES, KATHERINE

621 TAUFUI, DAVID

615 EVANS, CLIFF

02-2019-05280

08/21/2019 16:06 ANIMAL COMPLAINT UTL AIRPORT RD & GWEN LOOP BLACKFOOT DISPATCHER: Z350

SMALL WHITE DOG WITH A BLU COLLAR RUNNING AROUND IN THE AREA. 609 AUSTIN, GREG

621 TAUFUI, DAVID

D11 ROSS, CODY

02-2019-05281

08/21/2019 17:25 WELFARE CHECK UTL N MERIDIAN ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8333

JUVS IN CAR OUTSIDE THE WINE GARDEN. THE VEHICCLE IS RUNNING AND THE MOM HAS

BEEN INSIDE FOR AT LEAST 15 LIX # 4BM2801 SIL NISS NOW LEAVING HEADING

D9 FLORES, KATHERINE

628 GRISHAM, KEATON

613 DELACRUZ, MANNY

02-2019-05282

08/21/2019 18:06 ANIMAL COMPLAINT UNFOUNDED 1417 CAMAS ST BLACKFOOT DISPATCHER: Z350

4 DOOR GREY BUIC THAT HAS A DOG INSIDE AND IT APPEARS TO BE IN DISTRESS. WOULD

LIKE AN OFFICER TO CHECK ON IT

618 MAYNE, TRAVIS

613 DELACRUZ, MANNY

02-2019-05283

08/21/2019 19:14 ACCIDENT PD CLOSED BLACKFOOT CANVAS DISPATCHER: 8386

CRASH, RED FORD F150 LIC/LB9122, INTO FIRE HYDRANT. 79 W IDAHO ST BLACKFOOT 618 MAYNE, TRAVIS

609 AUSTIN, GREG

D10 HIDALGO, ERIN

613 DELACRUZ, MANNY

02-2019-05284

08/21/2019 20:23 ANIMAL COMPLAINT - FOUND ASSIGNED CAMAS ST BLACKFOOT MAP D500 DISPATCHER: 8386

FOUND DOG ON CAMAS. SCHITZU TYPE. MALE WEARING A BATMAN COLLAR. THEY WILL

HANG ON TO THE DOG FOR A FEW DAYS TO SEE IF AN OWNER CAN BE LOCATED.

MCWILLIAMS, AMANDA

02-2019-05285

08/21/2019 20:19 ANIMAL COMPLAINT - FOUND CLOSED 423 E ALICE ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8386

GERMAN SHEPPARD SHOWED UP AT THEIR RESIDENCE. IT HAS A COLLAR, NO TAGS. D10 HIDALGO, ERIN

628 GRISHAM, KEATON

02-2019-05286

08/21/2019 20:39 ANIMAL COMPLAINT ACT COMP 1463 LARRY LN BLACKFOOT DISPATCHER: 8386

BOXER TYPE IN THEIR YARD, TRIED TO BITE THEM BEFORE. IT LIVES ACROSS THE

STREET.

D10 HIDALGO, ERIN

629 JEWETT, MARVIN

02-2019-05287

08/21/2019 20:31 DISORDERLY CONDUCT CLOSED JENSEN'S GROVE DISPATCHER: Z350

MALE WITH TANK TOP AND SHORTS THAT IS POSSIBLY INTOXICATED. YELLING AND

TIPPING OVER GARBAGE CANS

0 JENSEN GROVE DR BLACKFOOT 618 MAYNE, TRAVIS

621 TAUFUI, DAVID

607 SCOTT, STEVEN

02-2019-05288

08/21/2019 21:29 ANIMAL COMPLAINT ACT COMP 788 S BROADWAY ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8386

LOOSE PITBULL IN THE TRAILER COURT. IT HAS A COLLAR AND TAGS. D10 HIDALGO, ERIN

607 SCOTT, STEVEN

613 DELACRUZ, MANNY

02-2019-05289

08/21/2019 23:28 CIVIL COMPLAINT CIVIL STINKER STATION DISPATCHER: 8386

TWO SUBJECT ARGUINNG. 1228 PARKWAY DR BLACKFOOT D10 HIDALGO, ERIN

607 SCOTT, STEVEN

613 DELACRUZ, MANNY

629 JEWETT, MARVIN

02-2019-05290

08/22/2019 0:35 DUI - EXCESSIVE ARRESTED NW MAIN ST & W BRIDGE ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8386

ON TRAFFIC D10 HIDALGO, ERIN

369 BALLESTEROS, EDUARDO

613 DELACRUZ, MANNY

604 PENTRACK, KYLE

02-2019-05291

08/22/2019 0:42 DOMESTIC VERBAL ACT COMP CONE ST & W CENTER ST BLACKFOOT DISPATCHER: 8386

MALE SUBJECT RODE OFF ON THE BIKE AFTER LAYING HANDS ON A FEMALE. EB ON

CENTER.

618 MAYNE, TRAVIS

607 SCOTT, STEVEN

629 JEWETT, MARVIN

02-2019-05292

08/22/2019 2:37 OPEN DOOR ACT COMP BEALLS DEPARTMENT STORE DISPATCHER: 8386

OPEN BACK DOOR, ALARM GOING OFF. ALARM CO CALLED. STANLEY SECURITY

800.689.4984

1350 PARKWAY DR APT 29 BLACKFOOT 607 SCOTT, STEVEN

629 JEWETT, MARVIN

02-2019-05293

08/22/2019 7:43 WANTED SUBJECT ARRESTED 110 TOPAZ ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

WANTED SUBJECT KYLE G BAIRD 620 HUNTER, SHAWN

615 EVANS, CLIFF

624 BURGIN, TROY

02-2019-05294

08/22/2019 9:25 MENTAL HEALTH ISSUES ACT COMP MCDONALD'S DISPATCHER: 1988

RP STATED THAT HE IS BEING FOLLOWED BY OFFICERS IN UNMARKED UNITS. RP IS IN A

RED PONTIAC GRAND PRIX WITH ALBERTA PLATE.

1275 PARKWAY DR BLACKFOOT D3 LUSK, JESSICA

603 MYLER, TODD

615 EVANS, CLIFF

377 DALLEY, ZACHARY

02-2019-05295

08/22/2019 10:06 CIVIL COMPLAINT ASSIGNED 788 S BROADWAY ST BLACKFOOT DISPATCHER: 1988

RP REPORTING SOME INDIVIDUALS HAVE MOVED A BRO/TAN RV ONTO THE PROPERTY

THAT HE DOES NOT HAVE A LEASE AGREEMENT FOR. RP IS UNSURE WHO THE SUBJECTS

ARE AND HAVE BEEN THERE APPROX ONE WEEK. RV IS NEAR LOT #19 ON THE FAR SW

CORNER.

620 HUNTER, SHAWN

624 BURGIN, TROY

02-2019-05296

08/22/2019 11:17 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED 632 WILDROSE LN BLACKFOOT MAP G600 DISPATCHER: 1988

RP LOCATED A PET RABBIT INSIDE HIS HOUSE THAT BELONGS TO SOMEONE ELSE

REQUESTING TO HAVE IT PICKED UP.

D3 LUSK, JESSICA

636 DAVIES, STACY

02-2019-05297

08/22/2019 11:39 WELFARE CHECK ASSIGNED 1620 CAMAS ST APT 17 BLACKFOOT MAP C500 DISPATCHER: 1988

REQ A WELFARE CHECK ON JENNIFER WELCH. RP STATED THAT HE WAS WITH HER THIS

MORNING AND SHE HAD ATTEMPTED TO CUT HERSELF AND HAS SUPERFICIAL WOUNDS.

RP WAS OVER THERE APPROX 40 MIN AGO WHEN SHE ASKED THE SUBJECT TO LEAVE

AND TAKE HER MEDICATION WITH HIM.

620 HUNTER, SHAWN

621 TAUFUI, DAVID

624 BURGIN, TROY

02-2019-05298

08/22/2019 12:00 OPEN DOOR ASSIGNED D & V STORAGE/ S BROADWAY DISPATCHER: 1988

UNIT 124, 125 AND 129 OPEN WITH ITEMS INSIDE AND NO LOCKS 1280 S BROADWAY ST BLACKFOOT MAP B500 621 TAUFUI, DAVID

02-2019-05299

08/22/2019 12:15 ANIMAL COMPLAINT ASSIGNED E HARMONY DR BLACKFOOT MAP F800 DISPATCHER: 1988

LOOSE WHI PITBULL RUNNING LOOSE NOW REQUESTING OFFICER GO THRU THE AREA

AND TRY AND PICK IT UP

636 DAVIES, STACY

02-2019-05300

08/22/2019 CIVIL COMPLAINT ASSIGNED 1375 S BROADWAY ST APT 10 BLACKFOOT MAP DISPATCHER: 1988

B500

12:38

RP REQUESTING TO SPEAK WITH AN OFFICER REGARDING AN ISSUE WITH INSUFFICIENT

FUNDS AND HER FRIEND. PAMELA JENNINGS.

620 HUNTER, SHAWN

624 BURGIN, TROY

04-2019-00409

08/21/2019 14:55 TRESPASS PENDING 235 S 2ND W ABERDEEN DISPATCHER: Z299

WALK-IN REQUESTING A TRESPASS NOTICE BE GIVEN FOR TWO PEOPLE. 190 CARROLL, CHUCK

04-2019-00410

08/21/2019 21:35 REQUEST K9 ASSIGNED 2900 W 1600 S ABERDEEN MAP 93 DISPATCHER: 8386

SEE EXTENDED 193 MONAHAN, ZACH

05-2019-01329

08/22/2019 3:39 AMBULANCE ACT COMP 350 W MAPLE ST APT 25 SHELLEY DISPATCHER: 8386

51 YOF CANT BREATH, NO HISTORY OF HEART PROBLEMS.. BREATHING PROBLEMS 45

MIN 51-YEAR-OLD, FEMALE, CONSCIOUS, BREATHING.. BREATHING PROBLEMS 45 MIN

51-YEAR-OLD, FEMALE, CONSCIOUS, BREATHING.

1108 CRAPO, BENJAMIN

05-2019-01330

08/22/2019 4:21 SUSPICIOUS CIRCUMSTANCE UTL 291 HUMMINGBIRD CIR SHELLEY DISPATCHER: 8386

LOUD BANG, SENSOR LIGHT TURNED ON. BELIEVE SOMEONE IS IN THE YARD. D10 HIDALGO, ERIN

1108 CRAPO, BENJAMIN

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